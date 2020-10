Nov dan, nova zmaga francoskega asa

Drugo mesto je danes zasedel slovaški superzvezdnik Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), tretje pa Avstralec Michael Matthews (Sunweb). Slovenca iz moštva Bahrain McLaren, Jan Tratnik in Domen Novak, danes nista bila v ospredju, v cilj sta prikolesarila na 131. in 161. mestu.

Démare doesn’t have rivals and wins the third sprint out of three in Brindisi. Watch now the Last Km!



Arnaud Demare non ha rivali e vince la terza volata su tre a Brindisi. Ecco l'ultimo chilometro!#Giro pic.twitter.com/Vw0Jed3gaY — Giro d'Italia (@giroditalia) October 9, 2020

Demare je na letošnjem Giru prišel do "hat-tricka" etapnih zmag, najmočnejši je bil v sprintih četrte, šeste in današnje sedme etape, v skupni razvrstitvi pa francoskega sprinterskega asa seveda ni niti blizu vrha. Na tem ostaja Portugalec João Almeida, je pa prišlo do spremembe na drugem mestu. Na tega se je namreč prebil Nizozemec Wilco Kelderman (Sunweb) in Španca Pella Bilbaa (Bahrain McLaren) zrinil na tretje. Kelderman za Almeido zaostaja 48 sekund, Bilbao 49.

Začetek etape krojil močan veter

Petkova trasa je ponudila precej stresnih trenutkov za favorite. Pot od Matere do Brindisija je bila sicer ena najkrajših na Giru (143 km), toda že vremenska napoved je narekovala veliko dogajanja zaradi močnega bočnega vetra. V prvih 50 kilometrih je bila povprečna hitrost več kot 51 kilometrov na uro, zaradi vetra pa so se ustvarili ešaloni, v katere so se ujeli številni najboljši.

V prvi skupini je bil nosilec rožnate majice, Portugalec João Almeida, skupaj z Italijanom Vincenzem Nibalijem in Nizozemcem Stevenom Kruijswijkom. V drugi pa Danec Jakob Fuglsang, Španec Pello Bilbao in še nekateri drugi favoriti, medtem ko je največ v tretji skupini zaostal Britanec Simon Yates.

Nov množični padec

Ko se je druga skupina priključila prvi, je ritem nekoliko padel, zaradi česar se je tudi tretja skupina uspela priključiti večji skupini glavnine v ospredju. Pobeg zaradi hitrosti v glavnini tokrat ni imel možnosti za uspeh, v zadnji del etape, v katerem je prišlo do novega množičnega padca po zapletu z ograjo, pa so v ospredje prišli sprinterski vlaki.

Big One no Giro d'Italia! Pelote em alta velocidade bateu no pórtico de 45km para o final da etapa. #ciclismonaespn pic.twitter.com/NwaekgqKOz — Pelote Ciclismo (@Pelote_) October 9, 2020

Znova pa nihče ni segel niti do pet ekipi Groupama FDJ in predvsem možu v vijoličasti majici najboljšega sprinterja, Demaru, ki je še drugi dan zapovrstjo zanesljivo dobil sprint glavnine. Pred tem je dobil še četrto etapo za "hat-trick" na Giru. Skupaj je v tej skrajšani sezoni zabeležil že 13 zmag. Drugo mesto je osvojil Slovak Peter Sagan, tretji je bil Matthews, ki pa je zaostal več dolžin kolesa.

V soboto bo na vrsti 200 kilometrov dolga etapa od Giovinazza do Vieste z enim daljšim vzponom sredi trase, zaradi česar je pričakovati nov spopad sprinterjev, ki bodo ohranili stik z najmočnejšimi prek Monte Sant'Angela 94 kilometrov pred ciljem.

Izidi 7. etape: 1. Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 2;47:28

2. Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe

3. Michael Matthews (Avs) Team Sunweb

4. Ben Swift (VBr) Ineos Grenadiers

5. Alvaro Jose Hodeg Chagui (Kol) Deceuninck-Quickstep

6. Rudy Barbier (Fra) Israel Start-Up Nation

7. Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-Quickstep

8. Enrico Battaglin (Ita) Bahrain McLaren

9. Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani CSF Faizane

10. Elia Viviani (Ita) Cofidis isti čas

...

131. Jan Tratnik (Slo) Bahrain McLaren 1:15

161. Domen Novak (Slo) Bahrain McLaren 5:44 Skupni vrstni red: 1. João Almeida (Por) Deceuninck-Quickstep 24;48:29

2. Pello Bilbao (Špa) Bahrain McLaren + 0:43

3. Wilco Kelderman (Niz) Team Sunweb 0:48

4. Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:59

5. Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 1:01

6. Domenico Pozzovivo (Ita) NTT Pro Cycling 1:05

7. Jakob Fuglsang (Dan) Astana Pro Team 1:19

8. Steven Kruijswijk (Niz) Team Jumbo-Visma 1:21

9. Patrick Konrad (Avt) Bora-Hansgrohe 1:26

10. Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 1:32

...

61. Jan Tratnik (Slo) Bahrain McLaren 27:39

155. Domen Novak (Slo) Bahrain McLaren 1;14:13

