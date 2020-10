Luca Wackermann jo je zaradi helikopterja hudo skupil v četrti etapi Gira

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tour d’Italie: Wackerman abandonne, victime de nombreuses blessures après une chute provoquée par un hélicoptère (vidéo) https://t.co/sSNUFKWpse pic.twitter.com/DJpYAIPVz4 — LesoirSports (@LesoirSports) October 7, 2020

Wackermann je imel tudi številne odrgnine po obrazu, rokah in nogah. Prireditelji so ga zato nemudoma odpeljali v bolnišnico v Messino. Za 28-letnega kolesarja je dirka tako že končana, so potrdili v njegovi ekipi Vini Zabu-Brado-KTM.

Srečno jo je odnesel drugi član omenjene ekipe Etienne van Empel, ki ima le ureznine na prstu. Prireditelji so sporočili, da je helikopter uporabljala televizijska ekipa italijanskega Raia.

Nenavadne nesreče v kolesarstvu se letos kar vrstijo. Na Dirki po Lombardiji, na primer, je starejša voznica z avtomobilom zašla na progo, pri čemer je padel Maximilian Schachmann in si zlomil ključnico.