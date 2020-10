Informacije o nesrečnem Thomasu bolj spodbudne

Tretja etapa se ni začela po željah britanskega moštva Ineos Grenadiers. Njihov glavni adut za rožnato majico Geraint Thomas je v nevtralni coni pred štartom grdo padel, potem ko je povozil bidon. Njegov padec so posneli navijači ob trasi in hitro je zaokroži na družbenih omrežjih - pogled na nesrečni dogodek, ki si ga lahko pogledate v spodnjem videu, ni prijeten.

Britanec je obležal na tleh v bolečinah, kljub vsemu pa junaško nadaljeval z vožnjo. Bolj ko se je trasa približevala zaključnemu vzponu na Etno, vse bolj je izgubljal stik z najboljšimi. Ciljno črto je prečkal z zaostankom več kot 12 minut za junakom dneva Ekvadorcem Jonathan Caicedo iz ekipe EF Pro Cycling.

Po etapi je ekipni zdravnik Phil Riley spregovoril: "Geraint je padel na levo stran. Čutil je močne bolečine v predelu levega boka. Prav tako je imel odrgnine na levi rami in nogi. Po etapi je odšel na rentgenski pregled." In ta je pokazal, da Thomas na srečo nima nič zlomljenega. "A moramo počakati do jutra. Vso noč ga bomo zdravili in nadzirali njegovo stanje. Zjutraj bomo videli, kako bo," je nato v večernih ponedeljkovih urah dejal Riley.

Po fiasku na Dirki po Franciji bo britansko moštvo tako doživelo novega še na Giru. Če v deželi galskih petelinov forma najboljših ni bila prava, pa jim je na Apeninskem polotoku nesreča osrednjega aduta vzela možnosti za skupno zmago. Njihov najboljši kolesar v skupnem seštevku je na 24. mestu z zaostankom 3:12 mladi Britanec Tao Geoghegan Hart.