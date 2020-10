Drama na Giru: grd padec enega od glavnih favoritov in zmaga za Ekvadorca

27-letni Jonathan Klever Caicedo, ekvadorski državni prvak iz ekipe EF Pro Cycling, ki je že pred začetkom Gira veliko pozornosti požela zaradi svojih neobičajno pisanih dresov z račkami, je z etapno zmago postal tudi novi vodilni v razvrstitvi najboljših na gorskih ciljih in bo danes oblekel modro majico najboljšega hribolazca na Giru. To je sploh njegova prva zmaga na dirkah izven domovine.

Do spremembe je prišlo tudi pri lastnikih rožnate majice. Svetovni prvak v kronometru Filippe Ganna (Ineos) bo majico vodilnega prepustil 22-letnemu Portugalcu Joãoju Almeidi (Deceuninck - Quick Step), ki je tudi vodilni v razvrstitvi mladih kolesarjev.

Etapa se je zelo slabo razpletla za Gerainta Thomasa, zmagovalca francoskega Toura 2018 in enega od glavnih favoritov za skupno zmago na letošnjem Giru, ki je poškodovan in z raztrganim dresom v cilj pripeljal skoraj 12 minut za vodilnimi.

Po domnevah ekipe je Valižan že pred kilometrom nič najverjetneje zapeljal na bidon na trasi in pri tem grdo padel na levo stran telesa. Nekdanji vrhunski kolesar Bradley Wiggins je dejal, da ne izključuje možnosti, da je Thomas danes dirkal s počenim rebrom, saj je bilo opaziti, da vozi v hudih bolečinah.

Geraint Thomas has a been distanced following an early crash as the climb to Etna nears.



Join us for live updates on the climb to Mount Etna.https://t.co/iEfxyaDr9S pic.twitter.com/byDyXjqU4f