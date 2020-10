Športna tekmovanja in treningi še naprej po znanih omejitvah

Športna tekmovanja in treningi bodo tudi v prihodnje potekali po zdaj že dobro znanih omejitvah v povezavi s preprečevanjem širjenja novega koronavirusa, je razvidno iz pojasnil ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o zadnjih ukrepih vlade.

Vlada je konec prejšnjega tedna sprejela odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi, ki začasno prepoveduje zbiranje več kot deset ljudi. Zbiranje do deset ljudi odlok dovoljuje samo, če je mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Pod posebnimi pogoji pa je še vedno dovoljeno tudi zbiranje na organiziranih javnih shodih, prireditvah in drugih oblikah zbiranja, do števila 500 udeležencev, če organizator pridobi pozitivno mnenje NIJZ. V drugo skupino zbiranja do 500 oseb sodijo tudi športna tekmovanja in treningi, če niso organizirani kot javne prireditve. Prireditelji tekmovanj pa še vedno potrebujejo pozitivno mnenje NIJZ, če želijo omogočiti ogled gledalcem.

Tudi mednarodne športne prireditve in članska tekmovanja v kolektivnih športih mora organizator prijaviti skladno z Zakonom o javnih zbiranjih.

Na ministrstvu opozarjajo, da pravila za tekmovanja in treninge ostajajo praktično nespremenjena. Za izvajalce pa velja, da morajo upoštevati navodila NIJZ.

Za športne kolektive tako ostaja le še pereče vprašanje enačenja mednarodnih pravil in omejitev za preprečevanje širjenja novega koronavirusa z nacionalnimi.

V preteklem tednu je tako najbolj izstopala tekma evropskega pokala košarkarjev Cedevite Olimpije, ki bi po pravilih krovne mednarodne športne organizacije lahko nastopili, zaradi ostrejših pravil v Sloveniji pa so ostali brez tekme, ki so jo izgubili za zeleno mizo.

