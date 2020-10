Cedevita Olimpija v torek na parket

Iz tabora Cedevite Olimpije so sporočili, da bodo odigrali torkovo tekmo EuroCupa (18.30) proti Gran Canarii. Prejšnjo nedeljo so morali košarkarji v desetdnevno karanteno, potem ko je bil pri enem košarkarju test na covid-19 pozitiven. V tem času so opravili tri teste, ki so bili z izjemo okuženega vsi vselej negativni.

Vse od nedelje, 4. oktobra, je v slovenskem košarkarskem prostoru v središču pozornosti tematika covid-19, potem ko je bil eden od košarkarjev Cedevite Olimpije okužen. Med polčasoma tekme lige ABA proti Krki so namreč Ljubljančani prejeli neprijetno obvestilo - testiranje so morali opraviti pred igranjem v evropskem tekmovanju EuroCup.

Pravila velevajo, da se morajo vsi predstavniki v omenjenem tekmovanju testirati tri dni pred tekmo in dan po njej. Dvoboje lahko ekipe igrajo, če imajo najmanj osem zdravih košarkarjev (niso pozitivni na covid-19). Čeprav je v vseh evropskih državah praksa drugačna in lahko klubi nadaljujejo ligaška tekmovanja, ko obolelega "odstranijo" v izolacijo, pa pri nas športni kolektivi nimajo podpore povsem pri vrhu piramide.

Trije testi v zadnjem obdobju - z izjemo okuženega vsi vselej negativni

Foto: Grega Valančič/Sportida Tako so morali košarkarji Olimpije Cedevite in Krke v desetdnevno karanteno. V tem času so Ljubljančani opravili tri teste in rezultati so bili vselej identični – pozitiven je bil le en košarkar, ki je že tako ali tako v samoizolaciji.

Zaradi karantene so zmaji za zeleno mizo izgubili dvoboj 2. kroga EuroCupa proti Bursasporju pretekli teden z 0:20. Danes so sporočili, da bodo naslednjo tekmo le igrali, pa čeprav se jim karantena izteče v torek ob 24. uri. V igri so torej ure, ki bi uradno preprečile ljubljanski zasedbi, da se ne bi mogla zoperstaviti proti Gran Canarii. Tekma s španskim predstavnikom, ki je imel nedavno prav tako okuženega košarkarja, a brez njega lahko nemoteno igral svoje tekme, se bo namreč začela ob 18.30.

"Celotna ekipa je v zadnjem tednu prestala tri teste na covid-19. Vedno so bili izvidi negativni. Ta trenutek je ekipa v optimalnem zdravstvenem stanju, brez okuženega igralca, z izjemo košarkarja, ki je že od dneva, odkar smo prejeli pozitiven izvid na testiranje za covid-19, v samoizolaciji. Odzvali smo se na poziv Nacionalnega inštituta za javno zdravje in ravnali odgovorno. Iz tega razloga smo celotno ekipo v zadnjem tednu testirali trikrat. Ponavljam, vsi izvidi, ki smo jih po testiranju prejeli, so bili negativni," je povedal direktor KK Cedevita Olimpija, Davor Užbinec, in dodal: "Prišli smo v položaj, zaradi katerega smo brez boja izgubili obračun drugega kola EuroCupa s turško ekipo Bursaspor. Dejstvo, da na tekmi ne nastopiš, ima lahko dolgoročne posledice z vidika sponzorskih sredstev, vloženih v klub, seveda pa je treba na takšne stvari gledati tudi iz tekmovalnega vidika in se zavedati, da zaradi ukrepov države nismo imeli priložnosti, da stopimo na parket in se borimo za zmago. Na račun tega smo tekmo izgubili, iz športnega vidika pa je to nedopustno."

"Država mora sprejeti ukrepe, ki bodo v pomoč vrhunskemu športu"

Foto: Sportida Športni direktor Sani Bečirović je poudaril, da bi lahko odsotnost od treningov pustila posledice v sami igri. Kakšne, bo povedal čas. "Igralci so zadnji teden bili oddaljeni od igrišč. Tveganje za poškodbe se absolutno poveča, to je dejstvo. Igralci so sicer po navodilih strokovnega štaba individualno trenirali, vemo pa, da se individualen trening ne more enačiti s trenažnim procesom, ki ga lahko celotna ekipa skupaj opravi v dvorani. Verjamem, da bo v torek naše moštvo na parketu naših Stožic naredilo vse, kar je potrebno, da zabeleži zmago. Videli bomo, kakšne posledice bo vse skupaj pustilo na naših igralcih," pravi Sani in doda: "Verjetno si lahko vsak posameznik predstavlja, kakšen strošek vsa testiranja na covid-19 predstavljajo za naš klub, ob dejstvu, da teh testiranj v primerjavi z, na primer Srbijo, država ne financira. Naj se tu navežem tudi na primer naših torkovih tekmecev, ki so imeli pred časom en pozitiven primer znotraj članske ekipe. Igralca je ekipa poslala v samoizolacijo, celotna ekipa pa je odigrala tekmo drugega kola EuroCupa in celo zabeležila zmago."

Stikov med pisarno in člansko ekipo tako praktično ni, poudarjajo v Stožicah. Ko pa so, se vseskozi držijo ukrepov za preprečitev širjenja virusa. Poudarjajo pa, da bi moralo na področju vrhunskega športa priti do sprememb.

"Če bodo obveljali trenutni predpisi glede odločb o karanteni oziroma samoizolaciji, to pomeni, da se lahko položaj, v kateri smo se znašli pred tednom dni, nam ali drugemu slovenskemu klubu ponovi v najkrajšem možnem času. V športnem smislu bodo takšni ukrepi pripeljali do tega, da slovenske ekipe, ne glede na panogo, v kateri nastopajo, na dolgi rok ne bodo več konkurenčne evropskim tekmecem. To lahko zelo hitro vodi v zaton slovenskega vrhunskega športa. Država mora sprejeti ukrepe, ki športnim ekipam omogočajo, da v primeru pozitivnega primera znotraj ekipe, igralca ali igralko pošlje v samoizolacijo, preostali del ekipe pa opravi testiranje na covid-19, in ob predložitvi negativnih testov, nadaljuje trenažni proces. To je praksa, ki dokazano deluje v Evropi in svetu, in verjamemo, da lahko deluje tudi v Sloveniji," je izpostavil Bečirović.