"Zaradi ukrepov lastne države smo zaprti v domovih"

Edo Murić ne razume, zakaj ne more preostali del ekipe, ki ni pozitiven na covid-19, igrati in trenirati. Kot je praksa v tujini.

Edo Murić ne razume, zakaj ne more preostali del ekipe, ki ni pozitiven na covid-19, igrati in trenirati. Kot je praksa v tujini. Foto: Urban Meglič/Sportida

Za razliko od tujih držav ima Slovenija drugačen odnos do športa v težkih časih, ki ga je prinesel novi koronavirus. Zlasti v ekipnih športih, za katere so zdajšnji ukrepi neugodni. Oglasili so se košarkarji Cedevite Olimpije in Krke, ki so v desetdnevni karanteni. Medtem je Olimpija že izgubila tekmo EuroCupa za zeleno mizo.

Zadnji dogodki v ekipnih športih pri nas burijo duhove. Pri Cedeviti Olimpiji so med polčasoma uvodnega kroga lige ABA proti Krki dobili obvestilo, da je košarkar okužen z novim koronavirusom. Posledično je morala celotna ekipa v desetdnevno karanteno, kakor tudi igralci Krke.

Ljubljanski košarkarji se testirajo zaradi pravil, ki so predpisana v evropskem tekmovanju EuroCup. Dvakrat tedensko morajo prestati testiranja – prvega tri dni pred tekmo, drugega dan po njej.

Trije testi v zadnjih petih dneh

Poleg tega so v obeh najmočnejših klubskih košarkarskih tekmovanjih v Evropi dodali pravilo, da lahko klubi z minimalno osmimi zdravimi košarkarji igrajo tekme, četudi imajo v svojih vrstah posameznike s pozitivnim testom na novi koronavirus. Praksa po Evropi je, da klubi tiste pozitivne izolirajo, s preostalimi pa nadaljujejo trenažni in tekmovalni proces.

S ponosom smo vedno in povsod nosili dres Slovenije. Zdaj smo zaradi ukrepov lastne države zaprti v svojih domovih in oddaljeni od športa, v katerem uživamo, in ki je vsem nam prinesel obilico užitkov in veselja. Povsod skrbimo za vse prepisane ukrepe, nosimo maske,... — Edo Murić (@Edo_Muric) October 9, 2020

Ker košarkarji Cedevite Olimpije zaradi karantene, ki jo je odredil Nacionalni javni inštitut za zdravje (NIJZ), niso mogli odigrati sredine tekme drugega kroga EuroCupa z Bursasporjem, je disciplinski sodnik omenjenega tekmovanja za zeleno mizo registriral tekmo z 20:0 v korist turškega moštva.

Tako je slovenski klub nasploh prvi v Evropi, ki mu je država onemogočila igranje in je posledično tekmo izgubil za zeleno mizo.

A se Olimpiji obeta še ena kazen prihodnji torek, ko bodo še vedno prestajali čas karantene, na sporedu pa bo tekma tretjega kroga EuroCupa proti Gran Canarii, ki ima v svojem moštvu prav tako okuženega košarkarja, a lahko nastopa.

Dovolite nam trenirati. Dovolite nam igrati. @KKCedOL — Jaka Blazic (@JakaBlazic) October 9, 2020

Zaradi ukrepov, ki so v Sloveniji, so zdravi športniki v ekipnih kolektivih v nezavidljivem položaju. Oglasila sta se zlata slovenska reprezentanta z EuroBasketa 2017 Jaka Blažič in Edo Murić, oba člana Olimpije, ki sta bila v zadnjih petih dneh že trikrat testirana, vselej pa je imel pri Olimpiji le test pri enem košarkarju pozitiven rezultat.

"Dovolite nam trenirati. Dovolite nam igrati."

"S ponosom smo vedno in povsod nosili dres Slovenije. Zdaj smo zaradi ukrepov lastne države zaprti v svojih domovih in oddaljeni od športa, v katerem uživamo in ki je vsem nam prinesel obilico užitkov in veselja. Povsod skrbimo za vse prepisane ukrepe, nosimo maske, ohranjamo varnostno razdaljo in razkužujemo roke. Testi, ki smo jih v zadnjih petih dneh prestali trikrat, so bili vsakič negativni. Dovolite nam trenirati. Dovolite nam igrati," je dejal Murić, Blažič pa je ponovil zadnje besede klubskega kolega: "Dovolite nam trenirati. Dovolite nam igrati."

Let us practice and play!!! https://t.co/zeTqyKmd0Q — Rok Stipcevic (@RStipcevic) October 6, 2020

Na družbenih omrežjih se je oglasil tudi košarkar Krke Rok Stipčević, ki je zapisal: "Dovolite nam trenirati in igrati!!!"