Olimpija v Kopru do zanesljive zmage

Košarkarji Cedevite Olimpije so na zaostali tekmi drugega kroga lige ABA gostovali pri Kopru Primorski in prišli do zanesljive zmage (102:65). Zmaji ostajajo neporaženi, Primorci pa so še brez zmage.

Košarkarji Olimpije "plačujejo" tekmovalne dolgove, ki so nastali zaradi karantene, v kateri se je ekipa znašla po pozitivnem testu enega košarkarja na novi koronavirus. Tako so danes gostovali pri Primorski in visoko zmagali. Po obračunu, na katerem so se srečali številni nekdanji soigralci in sodelavci (dres Primorske so v preteklosti nosili Alen Hodžić, Žiga Dimec in Ivan Marinković, dres Olimpije pa Erjon Kastrati in Bojan Radulović, tudi oba trenerja, Jurica Golemac in Andrej Žakelj, sta že delovala v obeh klubih), je na semaforju pisalo 65:102.

Primorci so stik z Olimpijo držali le v prvi četrtini, v kateri so do 21:22 vodili, potem pa gostje vodstva niso več izpustili iz rok. Po zaslugi tretje četrtine (6:27) in dobrem začetku zadnje so povedli za 39 točk, na koncu pa zmagali s 37 točkami razlike.

Največ točk pri Ljubljančanih, 17, je dosegel Kendrick Perry, 14 jih je dodal Rion Brown, pri poražencih je bil z 21 najbolj razpoložen Luka Vončina.

Za neporažene zmaje je to še tretja zmaga na treh tekmah, Primorska pa ostaja brez zmage.

Liga ABA, 2. krog:

Četrtek, 22. oktober:

Koper Primorska : Cedevita Olimpija 65:102 (21:27, 39:54, 45:81)

Vončina 21, Durnik 17; Perry 17, Brown 14



Sobota, 10. oktober:

Partizan : Budućnost 99:101 (20:22, 41:46, 60:63, 78:78, 86:86) Nedelja, 11. oktober:

Borac : Crvena zvezda 64:95 (13:23, 31:46, 52:71)

Mega : Zadar 90:87 (27:25, 47:48, 71:64) Ponedeljek, 12. oktober:

Mornar : Cibona 109:68 (49:32)

Jeremić 14, Pullen, Šehović oba po 13; Bundović 22, Vucić 14



Split : FMP 86:71 (42:39)

Luković 20, Mesiček 17, 6 asistenc in 1 skok v 30 minutah; Đorđević in Ulubay 13 Sreda, 21. oktober:Krka : Igokea 69:70 (18:21, 41:43, 54:58)

Škifić 14, Stipčević 11, Barič 10; Jovanović 19, Pot 12, Ilić 9

Lestvica: 1. Crvena zvezda 3 tekme - 6 točk

2. Cedevita Olimpija 2 - 4

3. Budućnost 3 - 6

4. Mega 3 - 6

5. Mornar 3 - 5

6. Igokea 3 - 5

7. Partizan 3 - 4

8. Krka 3 - 4

9. FMP 3 - 4

10. Borac 3 - 4

11. Split 3 - 4

12. Zadar 3 - 3

13. Cibona 3 - 3

14. Koper Primorska 3 - 3

