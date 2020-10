NK Maribor ima prvega okuženega igralca, a moštvu ni treba v karanteno

V mladi reprezentanci je bilo v zadnjem tednu na testiranju na novi koronavirus pozitivnih kar nekaj igralcev. Najprej je zaradi njih odpadla prijateljska tekma izbrancev Primoža Glihe v Albaniji (prejšnji četrtek), dva izmed treh okuženih mladih reprezentantov pa sta zastopala barve Mure. Mlada izbrana vrsta je z oslabljeno zasedbo nadaljevala s treningi in nameravala v torek odigrati prijateljsko srečanje z madžarskimi vrstniki, a je prišlo do novega zapleta.

Ponovno testiranje je pokazalo, da se je virus razširil. Tokrat je bilo pozitivnih pet primerov. Nogometna zveza Slovenije (NZS) jih ni navedla poimensko, je pa po novem znano, da je med njimi tudi napadalec Maribora Aljoša Matko. Ker pa 20-letni Belokranjec, ki je v prejšnji sezoni navduševal v dresu Brava, ni bil v stiku s soigralci pri NK Maribor, ta izid ne bo vplival na aktivnosti mariborskega kluba, ki je danes začel zaključni cikel priprav na sobotni dvoboj Prve lige Telekom Slovenije z Gorico.

Maribor je na zadnji tekmi pred reprezentančnim premorom remiziral z Olimpijo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Karantena ne bo potrebna. Matko je namreč po razkritju rezultatov testiranja v samoizolaciji, prav tako tudi preostali naši udeleženci akcije selekcije U21 (to so Jan Mlakar, Luka Koblar in Žan Kolmanič), ki bodo pred priključitvijo klubskim treningom opravili ponovno testiranje,'' je sporočil mariborski klub, ki se tako sooča s prvim primerom okužbe s covid-19.

Mlada slovenska reprezentanca je zaradi petih pozitivnih primerov na zadnjem testiranju odpovedala reprezentančno akcijo, tako da je po prijateljski tekmi z Albanijo odpadlo še gostovanje na Madžarskem, pri sogostitelju prihodnjega Eura do 21 let.

"Pomlajeni" Maribor izgubil s Sturmom z 0:3

Mauro Camoranesi lahko nadaljuje priprave za dvoboj z Gorico, a ne more računati na mlade reprezentante. Foto: R.V. Mariborčani so pod vodstvom Maura Camoranesija med reprezentančnim premorom v soboto odigrali pripravljalno tekmo z graškim Sturmom. V Ljudskem vrtu so z zdesetkano postavo, saj niso mogli računati na reprezentante (Mitrović, Cretu, Pirić, Mlakar, Matko, Koblar, Kolmanič), poškodovana igralca (Milec, Uskoković) ter Roka Kronavetra, ki je izpustil dvoboj zaradi zobobola, izgubili z 0:3. Za vijolice so zaigrali tudi mladi upi Žiga Obreht (odigral je vso tekmo), Enej Klampfer in Belmin Bobarič, Nejc Ajhmajer, Žan Vipotnik in Angelo Timotej Rec pa so ostali na klopi.

''V prvem polčasu smo imeli dober ritem, delovali smo bolj ekipno kot ob mojem prihodu. Nismo pa bili dovolj natančni v izvedbi, zmanjkalo je kvalitetnejših podaj, posledično rešitev v igri. Rezultat tega ne prikazuje, toda vsak dan sem z ekipo in lahko ugotovim, da opažam določene premike. Poudarjam, to je bila pripravljalna tekma. Druga zgodba bo, ko bo šlo zares. Že v soboto proti Gorici,'' je po porazu Maribora dejal trener Camoranesi.