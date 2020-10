Stiska zobe, trenira in sporoča navijačem Maribora: Igrali bomo bolje

Dolgo časa se je izogibal igriščem Prve lige Telekom Slovenije. Prejšnjo jesen je bil eden od najboljših in najbolj cenjenih branilcev tekmovanja. V dresu Aluminija si je pridobil ogromno simpatizerjev, na njegov naslov so začele deževati ponudbe. Nazadnje je nastopil za Kidričane 30. novembra 2019, spomladi, ko je že postalo jasno, da je odhod neizbežen, pa ni več nastopal.

Izgubil je tekmovalno formo. Zdaj jo bo poskušal obnoviti v dresu Maribora, 15-kratnega slovenskega prvaka, s katerim ima velike načrte. ''Potreboval bom še nekaj časa, da ujamem pravo formo. Ko igraš za Maribor, mora biti za vsakega posameznika vsaka tekma kot finale. Z veliko željo in motivom sem šel na igrišče, nisem okleval, nisem se izmikal nobenemu dvoboju,'' je 26-letni Ilija Martinović za klubsko stran spregovoril o občutkih po krstnem nastopu.

Najlepši trenutek NK Maribor na večnem derbiju, zadetek Jasmina Mešanovića:

Usoda je hotela, da je prvič dres Maribora na prvenstveni tekmi oblekel ravno na večnem derbiju z Olimpijo. Nanj ga v teh dneh spominjajo tudi bolečine. ''Dobil sem udarec, bolečine so še prisotne, a stisnem zobe in treniram. Dobro se zavedam, v kakšni situaciji smo. Z glavo na ''kopačko'' ni izbira, ampak pogoj. To moramo imeti ves čas pred očmi. Ko spustim glavo in vidim grb, ki ga nosim, želim pokazati moč in vse svoje sposobnosti. Mnogi si želijo nositi ta dres, kar pa ni mogoče. Privilegij je, da smo tukaj, in verjamem, da bomo s tem vodilom klubu povrnili zaupanje,'' je dal vedeti, kako močno spoštuje Maribor in doživlja veličino kluba, ki v tej sezoni ne more biti zadovoljen z rezultati. Iz Evrope se je poslovil veliko prekmalu, po uvodni šestini prvenstvene sezone pa za vodilno Muro zaostaja štiri točke.

Trenutno razpoloženje ni pozitivno, a ...

Mariboru želi v tej sezoni pomagati do naslova prvaka. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Martinović priznava, da ozračje v mariborskem klubu po neprepričljivih rezultatih ni takšno, kot bi si ga želeli. Po burnem odzivu navijačev, ki so po derbiju z Olimpiji namenili igralcem kar nekaj žaljivk, ima sporočilo za vse, ki nosijo v srcu strast do vijolične barve.

''Zavedam se, da tukaj štejejo le zmage, in trenutno razpoloženje ni pozitivno. Verjemite, da smo mi v slačilnici tisti, ki smo najbolj razočarani zaradi slabšega začetka sezone. Toda prvenstvo je maraton in sem prepričan, da bomo na koncu pokazali, kdo smo in kaj zmoremo. Smo skupina oseb z različnimi značilnostmi, ne zadostuje pritisk na gumb, da bi vse delovalo brezhibno,'' ga spremlja pozitiven občutek, saj verjame, da bo Maribor v nadaljevanju sezone postopno pridobival mesta in na koncu prvoligaški maraton končal na najvišji stopnički.

Če bi obveljal takšen scenarij, bi bili zadovoljni tudi navijači, ki so po novem domačem neuspehu proti Olimpiji, v Ljudskem vrtu niso premagali zmajev že sedemkrat zapored, izgubljali živce.

Mariborčane čaka nov izpit v prvenstvu 17. oktobra v Novi Gorici. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Navijači razumljivo vidijo le tisto, kar se dogaja na igrišču, med tekmo. Veliko je odrekanja, pri vseh igralcih, strokovnem štabu, vseh v klubu. To trenutno ni opazno na igrišču, se pa zavedamo, da moramo igrati boljše. In tudi bomo,'' črnogorski legionar, ki je prvi nastop v Prvi ligi Telekom Slovenije, kako simbolično, kot branilec Aluminija 15. julija 2017 vpisal prav v Ljudskem vrtu (0:1), obljublja boljše predstave Maribora.

Trener Mauro Camoranesi je proti Olimpiji prvič predstavil obrambo s tremi možmi, ki zahteva od branilcev še več tekalnega vložka. Martinović je priznal, da mora v takšni postavitvi na tekmo odteči vsaj 11 km, v igri s štirimi igralci v zadnji vrsti pa je ponavadi pretekel pod mejo 10 km. Bo ostal trener Maribora dosleden ideji s tremi branilci? O tem se bomo prepričali 17. oktobra, ko čaka Mariborčane gostovanje v mestu vrtnic. To bo tudi priložnost za prvi gostujoči nastop Martinovića v dresu vijolic.