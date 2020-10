Pokvarjeno rojstnodnevno presenečenje Maura Camoranesija

Kot nogometaš je odigral skoraj 500 tekem. Kot trener jih je zbral nekaj več kot 60, a do zdaj se je zdajšnjemu trenerju NK Maribor, ki pa je v nogometnem svetu veliko bolj znan kot nekdanji nogometaš Juventusa in italijanske reprezentance, samo enkrat zgodilo, da je tekmo igral na svoj rojstni dan.

Na dan, ko je bilo tako prvič, je v majici Juventusa na začetku sezone 2009/10 praznoval 33. rojstni dan, nima najlepšega spomina. S Palermom je izgubil z 0:2. Drugo rojstnodnevno praznovanje, ki ga je preživel na oziroma ob igrišču, bi prav tako najraje pozabil. Pa čeprav tega po tekmi ni priznal.

Zadovoljen, ker je na igrišču videl moštvo

"To je bila tekma, v kateri smo predvsem v prvem polčasu pokazali marsikaj dobrega. Potem so gostje v drugem polčasu dodali dinamiko. Naša težava je bila, da smo preveč žog izgubili pri prehodu v napad. Bilo je premalo natančnih podaj pri ustvarjanju napadalnih situacij," je na novinarski konferenci po tekmi govoril Mauro Camoranesi, ki kljub očitnemu nezadovoljstvu navijačev ni dajal vtisa zaskrbljenega človeka.

Nogometaši Maribora in Olimpije so se še tretjič v zadnjih petih obračunih razšli z remijem. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Bil je nasmejan, pa čeprav se nihče ni spomnil na njegov rojstni dan. Šalo na stran, bolj kot z rojstnodnevnimi čestitkami, ki jih ni dočakal, se je ubadal s tem, kar je videl na igrišču. "Ne glede na to, da nismo zmagali, kar je bil naš cilj, je najbolj bistveno to, da sem danes na igrišču videl moštvo. Sem zelo zadovoljen. Videl sem veliko željo. To je ekipa, ki je veliko pretrpela. Za nami so slabi rezultati. Zgoden izpad iz Evrope je pustil posledice. Potem smo prišli mi, ki smo prinesli nove ideje. Smo šele na začetku dela. Moramo delati, da napredujemo," je svoje varovance hvalil Camoranesi, za katerim so štiri tekme, v katerih je osvojil zgolj štiri točke. Po visoki zmagi ob debiju proti Bravu, remiju s Celjem še poraz v Sežani in zdaj ne preveč prepričljiv nastop in točka na domačem derbiju. Še sedmem domačem brez zmage.

"Ekipa igra dobro. Treba pa je povedati, da še nismo na ravni, ki si je želimo. Nismo stoprocentni. Smo štiri točke za Muro, a to je ekipa, ki je že bila na najvišji ravni pripravljenosti, medtem ko mi in Olimpija še nismo bili. Mislim, da bomo oboji napredovali," je ob opravičevanju slabe podobe Maribora njegov trener mimogrede pohvalil še Olimpijo, ki jo je skušal presenetiti z veliko taktično spremembo.

Ilija Martinović je sploh prvič, odkar je poleti prišel iz Kidričevega, zaigral za Maribor. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Taktično presenečenje, ki se ni obrestovalo

Prvič, odkar je prišel v Maribor, je namreč v obrambo postavil pet nogometašev in v ogenj porinil Črnogorca Ilijo Martinovića, ki je dočakal debi v vijoličastem dresu. Prvič je od prve minute na igrišče od prve minute poslal tudi Roka Kronavetra in prvič na klopi pustil Amirja Derviševića.

V prvih minutah je Maribor še bil nevaren, potem je ugasnil in pobudo prepustil Olimpiji. Tudi ta ni bila kaj prida nevarna, a je vsaj prihajala v zadnjo tretjino igrišča na nasprotnikovi strani. To je bila tekma, ki bi se kaj lahko končala tudi z remijem brez zadetkov.

Veselje Roka Kronavetra in strelca Jasmina Mešanovića, ki je s tremi goli najboljši strelec Maribora. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Če bi se v 30. minuti branilec Olimpije Miral Samardžić zbudil le kakšno stotinko hitreje in se Jasmin Mešanović v naslednjem trenutku ne bi znašel povsem osamljen pred nasprotnikovimi vrati. Napadalec, ki je po dolgem času igranja na stranskem tiru zdaj še na drugi tekmi v nizu dočakal kapetanski trak, je bil kar malce presenečen in zastal, toda potem odlično nastavil merilne naprave in neubranljivo zadel.

In če na igrišču na drugi strani ne bi bilo med soigralci močno izstopajočih Timija Maxa Elšnika in predvsem Djordjeta Ivanovića, ki je še petič na šesti tekmi v dresu Olimpije zadel in spet potrdil, da so Stožice očitno dobile še enega v nizu tujcev, ki bodo tam pustili globok pečat. Srb, ki se je med tekmo selil med krilno in pozicijo osrednjega napadalca, je bil osrednji akter napadov Olimpije in, brez dvoma, tudi osrednji akter dogajanja na igrišču. Po tekmi ga ni bilo pred mikrofon, je pa zato o njem z veseljem govoril njegov trener.

Prišli so po tri točke, a so zadovoljni tudi z eno

"Kaže to, za kar smo ga pripeljali. Vedeli smo, da je lahko velika okrepitev in to je tudi postal. Ekipa živi od takih nogometašev," je svojem prvem strelcu laskal Dino Skender.

"Res mu gre odlično in zabija gole. Dokazuje, da je odličen igralec, a na koncu je on le del ekipe, ki dokonča delo. Pomembno je, da do priložnosti prihajamo. Vsaka prava ekipa ima prave individualiste, ki zabijajo gole. Pri nas je to trenutno on. Lani je bil to Ante Vukušić, ki je danes tudi tukaj in upam, da bo ostal. Potem je tu še Andres Vombergar. Vsi trije so odlični napadalci, a moramo še uigrati sistem, kako bodo vsi skupaj funkcionirali. In kdaj," je nadaljeval mladi hrvaški trener, ki je bil z igro Olimpije zelo zadovoljen.

Le en teden nazaj je usoda Dina Skenderja visela na nitki. Danes se zdi trdno na klopi Olimpije. Toda že jutri je lahko drugače ... Foto: Grega Valančič/Sportida

"Držali smo se dogovorov. Želeli smo otežiti delo Mariboru. Vedeli smo, da bodo morali malce tvegati. Dobro smo opravili delo. Zelo dobro smo igrali, potem pa iz ničesar prejeli gol. Sumljiva situacija. Ne vem, kaj se je dogajalo, a kar naenkrat je nasprotnikov nogometaš ostal sam. Po zaostanku smo se ponovno sestavili in igrali zelo dobro. Lahko smo zadovoljni. Res je, da smo prišli po tri točke, a glede na to, kaj se je dogajalo z rezultatom, moramo biti zadovoljni. Ostajamo v igri," je še povedal Skender, ki je še na drugi tekmi v nizu na igrišče postavil identično enajsterico in v nadaljevanju priložnost ponudil tudi mlademu hrvaškemu novincu v vrstah Olimpije Luki Marinu.

"Spoštujem vaše mnenje, a se z vami ne strinjam. En derbi pred tem je bil že za mano in ne bi rekel, da je bil ta tako slabši," pa je Skender odgovoril na opazko iz ust enega od domačih novinarjev o tem, da je za nami najslabši derbi zadnjih let. Morda je pri podajanju svoje ocene spraševalec pozabil, da je bil to prvi derbi v Ljudskem vrtu brez gledalcev, če zamižimo na eno oko, si zamašimo obe ušesi in izvzamemo predstavnike mariborske navijaške skupine Viole. "Olimpija se šele sestavlja in bo v prihodnosti zagotovo boljša. Reprezentančni premor, ki je pred nami, nam bo prišel še kako prav. Zdaj se moramo še bolj uigrati, še bolje spoznati in prepričan sem, da bomo še veliko boljši," je optimistično zaključil komaj 36-letni trener iz Osijeka.

Podoba Olimpije je v zadnjem času videti dobro. Kakšna bo v prihodnosti? Že takoj po reprezentančnem premoru jo čaka zahtevna preizkušnja. Pomerila se bo s prvaki iz Celja. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

170 ur, v katerih se je vse obrnilo na glavo

Trenerju Olimpije se je lahko po tekmi smejalo. Še v prejšnje nedeljsko jutro, na dan derbija Ljubljanske kotline, se je verjetno zbudil neprespan. Po izpadu iz Evrope in porazu z Aluminijem je bil na hudem udaru kritikov. Ni jih bilo malo, ki so bili prepričani, da ga bo predsednik Milan Mandarić, znan kot najbolj nepotrpežljiv nogometni delodajalec v regiji, odslovil.

Olimpija, nogometaši, trener in, kakopak, tudi vodstvo. Vse je bilo slabo. Po zadnjem žvižgu sodnika tokrat mnogo preveč opaznega Damirja Skomine v Ljudskem vrtu, vsega 170 ur in štiri Ivanovićeve gole pozneje, je povsem drugače. Olimpija ima dobrega, zelo obetavnega trenerja in ekipo, ki se lahko pohvali z najboljšim nogometašem lige, kot so po koncu tokratnega derbija, že sedmega v nizu v Ljudskem vrtu brez domače zmage, ugotavljali številni. Že čez dva tedna pa bo morda spet drugače. Nogomet, pač …

