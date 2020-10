Po remiju na derbiju z 1:1 je bilo v Ljudskem vrtu vroče. Navijači Maribora so po novi domači tekmi proti Olimpiji brez zmage s tribun grozili nogometašem v vijoličastih dresih, ki so se najprej zbrali na sredini igrišča, potem pa brez pozdrava odkorakali v slačilnice.

"Ubili vas bomo! Vsi boste mrtvi! Zaklali vas bomo!" se je iz ust kakšnih stotih navijačev Maribora zaslišalo na tribuni, na katero so se, čeprav je bil derbi zaprt za gledalce, nastanili člani organizirane navijaške skupine Viole.

Medtem so se nogometaši Maribora, ki so bili na udaru že pred tednom dni po porazu z 1:3 proti Taboru v Sežani, kjer so morali po tekmi na "zagovor" k navijačem, začeli zbirati na sredini igrišča. Na začetku jih je bila le peščica, potem so prišli še preostali na čelu s kapetanom Marcosom Tavaresom. Zdelo se je, da bodo skupaj odšli do tribune, na kateri so bili navijači, a so si po plazu žaljivk in tudi groženj na svoj račun premislili in na nagovor mirno odkorakali proti garderobam.

Navijači Maribora so se nastanili na robu stare, zahodne tribune Ljudskega vrta, ki jo prenavljajo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Rok Kronaveter: Groženj nisem slišal

Po tekmi v mariborskem taboru o tretjem polčasu derbija niso želeli preveč govoriti. "To je nekaj normalnega. Navijači imajo pravico, da izrazijo svoje mnenje. Spodbujali so nas celo tekmo, za kar se jim zahvaljujem," je o tem sprva povedal Rok Kronaveter, medtem ko je na vprašanje o grožnjah s smrtjo odgovoril v slogu diplomata. "Tega nisem slišal," je dejal in podobno odgovoril tudi na vprašanje, zakaj skupaj s soigralci navijačev po koncu tekme niso šli pozdraviti. "Naj razlog ostane v slačilnici," je povedal izkušeni nogometaš Maribora.

Mauro Camoranesi: Zanima me le športna plat

"Mene zanimajo zgolj športne plati Maribora, zato dogajanja z navijači ne bom komentiral," pa je bilo vse, kar je na to temo po koncu tekme povedal trener Maribora Mauro Camoranesi, ki ga očitno čakajo kar vroči dnevi oziroma tedni in je verjetno vesel, da je pred njim reprezentančni premor, v katerem bo imel priložnost strniti vrste in poskrbeti za boljše rezultate v nadaljevanju sezone. V prvih štirih tekmah na klopi Maribora zanje ni poskrbel. V štirih tekmah je osvojil le pet točk. Zmaga, dva remija in poraz.