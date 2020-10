V Kidričevem delitev točk #video

Danes se za točke v 6. krogu Prve lige Telekom Slovenije merita Aluminij in Koper. Pred desetimi dnevi je njun dvoboj v uvodnem delu srečanja prekinilo močno neurje, tako da ga sta danes nadaljevala od 17. minute. Maribor in Olimpija sta v večnem derbiju remizirala (1:1), prvaki Celjani so ugnali Tabor (2:1), Bravo je vodilni Muri zadal prvi poraz v sezoni (2:1), Domžale in Gorica pa sta se razšla brez zmagovalca (1:1).

Aluminij : Koper 1:1 (0:1) KONEC TEKME V KIDRIČEVEM! 66. minuta: Završalo je tudi na drugi strani. Po lepi podaji s strani je z glavo prečko zatresel Mulahusejnović, a žoga ni prečkala golove črte. VIDEO: prečka rešila šumarje: 55. minuta: Aluminij je vse nevarnejši. Šumarji so spet lepo kombinirali in si pripravili izjemno lepo priložnost. Lepo je poskušal Matjašič, a tokrat je bil Vargić na mestu. VIDEO: Vargić je bil dobro postavljen: 48. minuta: GOOOL! 1:1! Kidričani so sanjsko odprli drugi del tekme! Proti korpskim vratom je lepo potegnil David Flakus Bosilj, nato pa na desni opazil Jureta Matjašiča, ki si je lepo pripravil strel in neubranljivo zadel v levi kot vratarja Ivana Vargića. VIDEO: prekrasen zadetek Matjašića: ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! KONEC PRVEGA POLČASA! 39. minuta: GOOOL! 0:1! Koper vodi v Kidričevem! Po desni je spet lepo prodrl Barišić in spet našel Mulahusejnovića. Bosanski napadalec je udaril s prve. Prvi poskus mu je še blokiral Emir Azemović, v drugem poskusu pa je bil bolj uspešen. To je bil že njegov tretji zadetek v tej sezoni. VIDEO: zadetek Mulahusejnovića: 32. minuta: Tudi domači so pokazali, da so lahko nevarni za vrata Primorcev. Po ostri podaji Alena Krajnca je bil le za nekaj centimetrov prekratek Tilen Pečnik. Ostalo je pri 0:0. 26. minuta: Prva priložnost na tekmi. Po desni je lepo prodrl Maks Barišić in lepo podal do Nardina Mulahusejnovića, a bosanski napadalec ni bil dovolj natančen. VIDEO: nekdanji napadalec Maribora ni bil dovolj natančen: ZAČETEK TEKME V KIDRIČEVEM! Dvoboj se je začel v 17. minuti. Začetni postavi: Današnjo tekmo bodo nadeljevali naslednji 🔴⚪️. #rdecebeli #klubnasihsrc Objavil/a NK Aluminij dne Torek, 13. oktober 2020 Začenjamo ob 17:00. Koprčani bodo v nadaljevanje tekme z Aluminijem krenili z enako zasedbo, kot so jo imeli ob... Objavil/a FC Koper dne Torek, 13. oktober 2020

Nogometaši Aluminija in Kopra so 3. oktobra v Kidričevem odigrali vsega 16 minut in pol, potem pa je moral glavni sodnik Bojan Mertik zaradi močnega naliva in posledično neprimernih razmer za igranje tekmo prekiniti in po nekaj minutah odpovedati. Kljub temu je v Kidričevem prišlo do zgodovinskega dogodka, prvič v zgodovini slovenske prve lige je vlogo pomočnika sodnika opravljala ženska, in sicer Staša Špur, nekdanja igralka Pomurja in slovenske reprezentance.

Močno neurje je prekinilo tekmo v Kidričevem:

Danes bodo Kidričani in Koprčani nadaljevali dvoboj od 17. minute, sodniška ekipa bo enaka kot pred desetimi dnevi. "Pričakujem zahtevno nadaljevanje tekme proti dobremu nasprotniku. Že v "uvodnih" sedemnajstih minutah so pokazali, da gre za dobro ekipo, ampak mi smo prepričani, da bomo prav tako nadaljevali tam, kjer smo ostali pred prekinitvijo, torej pri dobri igri in da bodo točke zagotovo ostale v Kidričevem. Prekinjeno srečanje smo igrali z dobrim tempom, pritiskali smo na nasprotnika, točno tako kot smo pričeli moramo jutri nadaljevati s tekmo, da bodo točke ostale doma," pred današnjim nadaljevanjem srečanja sporoča češki zvezni igralec pri Aluminiju Marcel Čermak.

Danes bo srečanje v Kidričevem potekalo tudi pod žarometi. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Pri Primorcih bi lahko prejel priložnost tudi kateri od zadnjih poletnih novincev, ki so se pridružili Kopru v zadnjih dneh prestopnega roka. Koper so okrepili povratnik Maks Barišić, Argentinec z italijanskim potnim listom Claudio Paul Spinelli, sicer posojen nogometaš Genoe, stari znanec 1. SNL Bojan Knežević, ki je bil v prejšnji sezoni član Olimpije, zdaj pa ga je zagrebški Dinamo posodil Koprčanom pa ga je odstopil Dinamo.

Olimpija izboljšala rekord, navijači Maribora nezadovoljni

Prvi večni derbi, ki se je v zgodovini 1. SNL igral pred praznimi tribunami Ljudskega vrta, na stadionu je bila prisotna le manjša skupina navijačev Maribora, se je končal brez zmagovalca. Mariborčani so želeli trenerju Mauru Camoranesiju, ki je na dan tekme praznoval 44. rojstni dan, čestitati z zmago, a se jim načrt ni posrečil.

Zadetek Jasmina Mešanovića:

Gostitelje je v 30. minuti z natančnim strelom v levi zgornji kot vrat, ki jih je branil Žiga Frelih, povedel v vodstvo kapetan Jasmin Mešanović. To je bil tretji zadetek napadalca iz BiH v tej sezoni.

Zadetek Đorđeta Ivanovića:

Zmaji se niso predali in v 75. minuti izenačili rezultat. Srb Đorđe Ivanović je že s četrtim zadetkom na zadnjih treh tekmah premagal Ažbeta Juga, na lestvici najboljših strelcev Prve lige Telekom Slovenije pa poskočil na prvo mesto.

Sporna situacija v kazenskem prostoru Olimpije?

V 81. minuti so Mariborčani zahtevali najstrožjo kazen, a je glavni sodnik Damir Skomina le odmahnil z roko. Ostalo je pri 1:1. V strelih na gol je bilo razmerje v prid Olimpije (16:11, od tega 5:5 v okvir vrat).

Bi moral sodnik Damir Skomina v 81. minuti pokazati na belo točko? Da. 101 +

Ne. 307 + Oddanih 408 glasov

Klubski rekord Olimpije, že sedma zaporedna tekma v Ljudskem vrtu brez poraza (šest v prvenstvu in ena v pokalu), se je z nedeljskim remijem še izboljšal. Maribor in Olimpija v reprezentančni premor vstopata s štirimi točkami zaostanka za vodilno Muro.

Celjani zmagali na krilih Dangubića

Državni prvaki Celjani, ki so pred tekmo s Taborom izgubili kapetana Mitjo Lotriča, saj bo kariero nadaljeval v Nemčiji, so v knežjem mestu premagali goste iz Sežane. Pri gostiteljih je kapetanski trak nosil branilec Dušan Stojinović, junak srečanja pa je z dvema zadetkoma, prvima, odkar se je vrnil v Slovenijo, postal Hrvat Filip Dangubić.

Po najlepši akciji na tekmi, v kateri sta sodelovala Nino Pungaršek in Filip Dangubić, je Hrvat dosegel prvi gol:

Gostje so na 1:1 izenačili po zaslugi avtogola Celjanov, lastno mrežo je zatresel novopečeni reprezentant BiH Advan Kadušić, za kaj več pa jim je zmanjkalo moči, saj so v 64. minuti ostali brez izključenega Dominika Mihaljevića, v izdihljajih srečanja pa je rdeči karton prejel še Mario Zebić. Sežančani so v tej sezoni še brez osvojene točke v gosteh. Doma jim gre mnogo bolje, saj so dobili vse tri tekme ...

Bravo presenetil vodilno Muro, ni več neporaženih ekip

Uvodno nedeljsko srečanje 6. kroga Prve lige Telekom Slovenije je postreglo s preobratom, po katerem je Bravo kot prvi v tej sezoni zadal poraz Muri. Prekmurci bodo po prvem neuspehu v tej prvenstveni sezoni zadržali vodilni položaj, saj so v 6. krog vstopili z visoko prednostjo pred zasledovalci, trener Ante Šimundža pa po tekmi v Ljubljani ni mogel biti zadovoljen s predstavo varovancev. Goste je resda v 16. minuti po hitrem protinapadu popeljal v vodstvo Luka Bobičanec, a so nato gostitelji močno pritisnili. Izenačenje je viselo v zraku, tik pred koncem prvega polčasa je premoč kronal povratnik Martin Kramarič, za popoln preobrat pa je sredi drugega polčasa poskrbel Vanja Drkušić in se razveselil strelskega prvenca v prvi ligi.

Zmagoviti zadetek Vanje Drkušića:

Bravo je prekinil niz treh tekem brez zmage, Mura pa s prvim porazom poskrbela, da v slovenskem prvenstvu v tej sezoni ni več neporaženih ekip.

V Domžalah brez zmagovalca

Na prvi sobotni tekmi nismo videli zmagovalca. Domači so bili v prvem polčasu veliko nevarnejši nasprotnik, a Matej Podlogar ni in ni mogel zadeti. V drugem polčasu so rumeni vendarle povedli – z bele točke je zabil Senijad Ibričić –, a že slabih deset minut kasneje je napako v domžalskih vrstah po podaji Matije Široka izkoristil Mathias Oyewusi. Domžalčani so tako zapravili, da se vsaj začasno povzpnejo na drugo mesto, Goričani pa ostajajo na devet mestu s štirimi točkami.

Ena od neizkoriščenih priložnosti Domžal:

Prva liga Telekom Slovenije, 6. krog: Torek, 13. oktober:

Aluminij : Koper 1:1 (0:1)

Matjašič 48.; Mulahusejnović 39. Nedelja, 4. oktober:

Bravo : Mura 2:1 (1:1)

Kramarič 44., Drkušić 66.; Bobičanec 8.



Celje : Tabor 2:1 (1:1)

Dangubić 19., 71./11-m; Kadušić 36./ag.; R.K.: Mihaljević 64., Zebić 90./oba Tabor



Maribor : Olimpija 1:1 (1:0)

Mešanović 30.; Ivanović 75.



Sobota, 3. oktober:

Domžale : Gorica 1:1 (0:0)

Ibričić 55./11-m.; Oyewusi 64.

Lestvica:

Aluminiju je NZS odvzela dve točki.

Najboljši strelci:



4 – Đorđe Ivanović (Olimpija),

3 – Andrija Filipović (Mura), Dario Kolobarić (Domžale), Nino Kouter (Mura), Jasmin Mešanović (Maribor), Nardin Mulahusejnović (Koper), Žan Žužek (Koper)

2 – Luka Bobičanec (Mura), Filip Dangubić (Celje), Senijad Ibričić (Domžale), Rok Kronaveter (Maribor), Mathias Oyewusi (Gorica), Christos Rovas (Tabor Sežana), Tamar Svetlin (Domžale),

