Neizkoriščene priložnosti na koncu teple Domžalčane #video

Novogoričani so v Domžalah nazadnje slavili avgusta 2015, ko je tekmo odločil Matija Širok. Ta je bil tudi tokrat v dresu Gorice, a je bil vpleten le pri izenačujočem zadetku. Podal je z desne strani, po odbiti žogi pa je nato zadel Mathias Oyewusi, ki je izničil vodstvo Domžal, za katerega je poskrbel Senijad Ibričić. Domžale so tako pri osmih točkah, Gorica pa pri štirih.

Uvod tekme je zaznamovalo močno deževje, ki je dodobra namočilo zelenico. V teh kaotičnih razmerah so najprej zagrozili gosti, ko je po kotu poskusil Etien Velikonja, Grega Sorčan je žogo odbil do Adisa Hodžića, po poskusu slednjega pa je z golove črte odbil Gregor Sikošek.

Sledile so priložnosti Domžal, v 14. minuti se pred vrati ni znašel Matej Podlogar, v 15. se je isti igralec po podaji Janeza Piška znašel sam pred Urošem Likarjem, a žogo poslal mimo vrat, v 17. minuti pa je Dario Kolobarić zadel vratnico.

Fotogalerija s tekme v Domžalah (Urban Meglič / Sportida):

V 32. minuti je znova poskusil Podlogar, ki pa je z glavo iz bližine za malo zgrešil cilj. Malo pozneje je z glavo zadel mrežo, a je bil v prepovedanem položaju. Likar pa se je izkazal v 37. minuti, ko je obranil poskus z glavo Damjana Vukliševića.

Takoj po začetku drugega polčasa je imel priložnost Goran Cvijanović, ki se je znašel pred vrati, a slabo zadel žogo, tako da jo je Sorčan ujel. Na drugi strani je v 48. minuti Mattias Käit poskusil od daleč, a malce premalo natančno, v 55. minuti pa je Senijad Ibričić unovčil najstrožjo kazen za 1:0, ki jo je zakrivil Johan Nkama s prekrškom nad Andražem Žiničem.

V 63. minuti je na drugi strani Mathias Oyewusi s strelom z glavo žogo poslal malo mimo vratnice, v 64. pa je isti igralec izid izenačil, potem ko je v mrežo pospravil odbito žogo, saj je pred tem Vuklišević zadel vratnico lastnih vrat.

V 83. minuti je po novem poskusu Käita dobro posredoval Likar, že v sodniškem dodatku pa je Nkama zgrešil z roba domžalskega kazenskega prostora. V četrti minuti dodatka je bil le malce prekratek na drugi strani Kolobarić.

Domžale bodo v 7. krogu 17. oktobra gostovale v Kopru, Gorica pa bo gostila Maribor.

POTEK SREČANJA V DOMŽALAH: KONEC TEKME! 83. minuta: Po kratki podaji Ibričića je Käit s 25 metrov močno meril v spodnji levi kot vrat Gorice. Z izjemno obrambo je vratar Likar žogo odbil v kot. VIDEO: odlična obramba Likarja: 70. minuta: Ponovitev akcije za zadetek. Znova je Širok z desne strani poslal predložek na drugi vratnico. Do strela z glavo je prišel Oyewusi, a je na golovi črti žogo zanesljivo ujel vratar Sorčan. 64. minuta: GOOOL! 1:1! Gorica se ne da! Širok praktično že celotno srečanje v kazenskih prostor pošilja izjemen predložke, enega pa je končno izkoristil rezervist Oyewusi, ki je le štiri minute prej zamenjal Hodžića. VIDEO: potreboval je le štiri minute: 55. minuta: GOOOL! 1:0! Domžalčani so zasluženo povedli. Po prekršku Nigerijca Kname nad hitrim Žiničem je v polno z bele pike zadel izkušeni Ibričić. VIDEO: zadetek Domžal: 46. minuta: Velika priložnost za goste. Po lepi podaji Široka se je po napaki domače obrambe žoga zadela Cvijanovića, kar pa ni bilo dovolj, da bi Sorčan odšel po žogo v svojo mrežo. VIDEO: ostaja brez zadetkov: ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Tako eni kot drugi niso nič menjali. KONEC PRVEGA POLČASA! 37. minuta: Domžale oblegajo vrata Gorice. Po podaji s kota Ibričića je lepo z glavo udaril Vuklišević, a je njegov strel lepo ubranil Likar. VIDEO: Podlogar spet ni bil natančen: 32. minuta: Še enkrat je vsem zastal dih. Domžalčani so znova izpeljali odlično akcijo na polovici Gorice. Sikošek je poslal odličen predložek na drugo vratnico, kjer je Podlogar z glavo streljal za las mimo leve vratnice. VIDEO: Danes ni Podlogarjev dan: 17. minuta: Po izjemni podaji Ibričića je Kolobarić sam krenil proti vratom Gorice. Njegov strel je zaustavila desna vratnica, od katere se je žoga odbila do Podlogarja, ki je naprej slabo streljal in zadel na tleh ležečega Likarja, nato pa mu je še spodrsnilo in padel v lužo. Priložnost je dobesedno splavala po vodi. VIDEO: Podlogar je imel na nogi vodstvo, a ... 15. minuta: Domžalčani vračajo udarec. Svetlin je lepo zaposlil Piška, ki je z izjemno podajo v ogenj poslal Podlogarja. Ta je bil sam pred vratarjem Likarjem, a je žogo tudi zaradi razmočenega igrišča poslal za las mimo leve vratnice. 13. minuta: Velika priložnost za Gorico. Po podaji Cvijanovića je do Velikonje, ki je močno streljal, a je bil Sorčan na mestu. Žoga je prišla do Kavčiča. Ta je s 13 metrov streljal v spodnji levi kot, a prisebni Sikošek je preprečil zadetek. VIDEO : Domžalčani so se komaj rešili: 10. minuta: Hud naliv, ki ga je pospremilo tudi grmenje, je za sabo pustil veliko luž, kar nogometašem povzroča obilico težav. 5. minuta: Po kratki podaji Podlogarja je Žinič poslal predložek na bližnjo vratnico. Kolobarić je z glavo streljal visoko čez gostujoča vrata. Omenimo še, da se je v Domžalah odtrgal oblak, a Kajtazović ni prekinil dvoboja. ZAČETEK TEKME! Dvoboj med dvakratnimi in štirikratnimi državnimi prvaki se je v Športnem parku ob Kamniški Bistrici v Domžalah začel ob 17. uri. Tekmo sodi Nejc Kajtazović.



Trener Domžal Dejan Djuranović se je odločil za naslednjo začetno enajsterico: Začetnih 11 za @NDGorica! (17.00 / ŠP Domžale)



Klop: Bržan, Makovec, Stankovič, Adamov, Urbančič, Mavretič, Martinović, Mujan, Sikimić#Plts #DOMGOR pic.twitter.com/yqwt1pnRit — NK Domžale (@NKDomzale) October 3, 2020 Strateg Gorice Gordan Petrić v Domžalah ne more računati na 17-letnega napadalca Tjaša Begića, kateremu napovedujejo bleščečo prihodnost, ter Leona Mariniča. Nejc Mevlja, ki je kot zadnji okrepil vrtnice, je na klopi. ⚽️👀 | Začetna enajsterica za obračun z NK Domžale



Tjaš Begić odsoten zaradi slabega počutja, Leon Marinič je poškodovan.#NašeMestoNašPonos #GoričaniSmoMi #PLTS#DOMGOR pic.twitter.com/h8aUGtXzPf — ND Gorica (@NDGorica) October 3, 2020 Strateg Goricev Domžalah ne more računati na 17-letnega napadalca, kateremu napovedujejo bleščečo prihodnost, ter, ki je kot zadnji okrepil vrtnice, je na klopi.

Prvoligaška nogometna karavana se bo danes najprej ustavila v mestu ob Kamniški Bistrici. Dvoboj se bo začel ob 17. uri. Če bi zavrteli čas nazaj za poldrugo desetletje, bi Domžale in Gorica poskrbela za veliki derbi slovenskega prvenstva. Takrat sta bila najboljša kluba v državi. Vrtnice so najprej osvojile tri naslove, nato je bila rumena družina najboljša dvakrat zapored. Zdaj so časi drugačni. Domžalčani so se po zelo skromni prejšnji sezoni, po dolgem času so ostali brez Evrope, bolj nazorno posvetili uvajanju mladih talentov, Gorica pa se je vrnila iz druge lige in se po slabem začetku sezone okrepila s številnimi povratniki, po katerih se pretaka novogoriška kri.



Rumenim gre pod vodstvom Dejana Djuranovića vedno boljše. Če bi danes vknjižili novo zmago, bi se na lestvici povzpeli na drugo mesto. Tako visoko niso bili že dolgo. ''Smo domačini, poskrbeti moramo, da vse tri točke ostanejo v Domžalah,'' sporoča Ivan Makovec, 19-letni branilec, ki predstavlja svetlo prihodnost rumene družine. Primorce bi lahko tepla utrujenost, saj so v sredo zvečer namučili Olimpijo, a ostali brez točk (0:1). Varovanci Gordana Petrića so vseeno prepričani, da lahko uresničijo cilj in ostanejo neporaženi. ''Z Domžalami se lahko enakovredno kosamo,'' zagotavlja Semir Smajlagić, strelec zadnjega zadetka Gorice v tej sezoni.