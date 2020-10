Kronaveter je preslišal vzklike s tribun in se posul s pepelom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Nismo videti tako, kot bi morali biti," je po remiju na derbiju z 1:1 pošteno priznal eden glavnih zvezdnikov Maribora Rok Kronaveter, ki proti svojemu nekdanjemu klubu Olimpiji ni prišel do izraza. Žaljivke in grožnje na račun njega in soigralcev po sedmem domačem derbiju brez zmage za Maribor, remiju z 1:1, je preslišal.

"Nisem slišal, zato tega ne bi komentiral," je po tekmi odgovoril na vprašanje Rok Kronaveter o grožnjah s smrtjo, ki so iz ust nekaterih nezadovoljnih članov navijaške skupine Viole. Po njih se je na nagovor kapetana Marcosa Tavaresa skupaj s soigralci odpravil v garderobo, brez da bi pozdravili navijače, kot je to v navadi.

"Naj to ostane v garderobi," pa je povedal, ko smo ga povprašali o razlogu za takšno odločitev. Čeprav je jasno, kakšen je bil.

Ne ve, zakaj jim ne uspe zmagati

Dovolj o tem, kaj je KR7, kot ga je po vzoru Cristiana Ronalda ob prihodu v Ljudski vrt lanskega poletja posrečeno najavil takratni športni direktor Zlatko Zahović, povedal o tekmi? "Ne vem, kaj je krivo, da nam ne uspe zmagati. V primerjavi z zadnjo tekmo smo naredili napredek. Imeli smo željo. Videlo se je, da smo želeli zmagati. Ni steklo, kot bi moralo, smo pa po sramoti v Sežani pokazali boljši obraz," je povedal 33-letni Mariborčan, ki proti svojemu nekdanjemu klubu, v katerem je blestel, ni prišel do izraza.

Veselje ob vodilnem golu tokratnega kapetana Maribora Jasmina Mešanovića v prvem polčasu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Čeprav je sploh prvič pod vodstvom novega trenerja Maura Camoranesija zaigral od prve minute, mu novi trener Maribora ni naredil usluge. V postavitvi s petimi branilci oziroma tremi in dvema bočnima, postavljenima zelo visoko, dvema osrednjima napadalcema in tremi napadalci se ni znašel najbolje.

"Vsi vemo, da se najbolje počutim za napadalcem, a trener se je pač odločil tako in želel, da s strani prihajam notri. Veseli me, da je Jasmin Mešanović izkoristil prostor za mano in zadel. Se pa v tej vlogi nisem najbolje znašel, toda od sebe sem dal maksimum za ekipo," je povedal izkušeni ofenzivni vezist.

Grob prekršek? V Angliji sploh ne bi bilo kartona.

Nekaj besed je namenil tudi prekršku nad Timijem Maxom Elšnikom, ob katerem je na žogo krenil z obema nogama in si zaradi tega prislužil rumen karton. S tem pa poskrbel tudi za plaz žaljivk s strani ene izmed uradnih oseb Maribora s tribun na račun glavnega sodnika Damirja Skomine, ki ga je to tako razjezilo, da je prekinil igro in s prstom zažugal proti tribuni, pozneje pa je prisotne na tribunah na obnašanje opomnil celo glavni napovedovalec na stadionu.

"V Angliji ne bi bilo nič. Ne bi bilo kartona. Zadel sem žogo," je mirno odgovoril strelec dveh prvenstvenih golov za Maribor v tej sezoni.

Tokratni derbi je bil zanj že 16, na njih pa je zabil že osem golov. V dresu Olimpije jih je odigral 13 in zabil pet golov. Kot član Maribora je odigral tri derbije in dosegel tri gole. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Kaj je narobe, bodo morali ugotoviti v garderobi

"Ni bilo dosti priložnosti. Ni bilo dinamike. Mogoče smo oboji igrali preveč na sigurno. Sploh mi, potem ko smo prišli do vodstva," pa je priznal, da tokratni derbi res ni bil najboljši. In v nadaljevanju priznal tudi to, da Maribor ni tak, kot bi moral biti. "Nismo videti tako, kot bi morali biti," se je s pepelom posul Kronaveter.

"Kaj je narobe, bomo morali ugotoviti v garderobi. Kakovost, ki jo imamo, moramo pokazati tudi na tekmah. Morda nam prav pride reprezentančni premor, ki je pred nami. Da se še bolje spoznamo s trenerjem in njegovimi zahtevami, potem pa po premoru začnemo zmagovati," si je zaželel nekdanji slovenski reprezentant in najboljši igralec slovenske lige, ki je do zdaj v majici Maribora kljub morda drugačni splošni oceni pokazal precej.

Njegova statistika v Mariboru je na visoki ravni

Njegove številke so precej podobne tistim, s katerimi je navduševal v Olimpiji. V 42 nastopih je zabil že 19 golov in prispeval še 10 asistenc. Toda na njegovo žalost so v Mariboru številke tistim v Olimpiji podobne, tudi ko beseda nanese na menjave v strokovnem vodstvu kluba. Zdajšnji trener je že njegov tretji v dobrem letu, odkar je prišel v Ljudski vrt. V njem, kot seveda vsi veste, ni več niti športnega direktorja, ki ga je tja pripeljal …

Kaj pa je Rok Kronaveter povedal za Planet TV takoj po tekmi?