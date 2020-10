Številka 10, ki je ne vidi(ta) selektor(ja)

Timi Max Elšnik je bil tudi na nedeljskem derbiju v Ljudskem vrtu med najboljšimi na igrišču. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Na sredini igrišča je žoga v njegovih nogah varna, zna preigravati, loviti prostor in čas, pa tudi zadeti. Dva gola, ki ju je v zadnji, dramatični tekmi prejšnje prvenstvene sezone pospravil za hrbet celjskega vratarja Matjaža Rozmana, še vedno odmevata.

Tokrat na svojem drugem derbiju, na katerem je sodeloval, ni zadel, je pa zato prispeval podajo za peti gol na šesti tekmi Djordjeta Ivanovića in pomagal poskrbeti, da Olimpija v Ljudskem vrtu spet ni izgubila. Že sedmič v nizu, kar je rekord, ki je razveselil ljubljanske in razjezil mariborske navijače.

Malo so nezadovoljni, ampak so na pravi poti

"Malo smo nezadovoljni. Želeli smo si tri točke. Imeli smo nekaj priložnosti za drugi gol. Odigrali smo solidno. Sploh glede na to, da smo med tednom igrali proti Gorici, medtem ko je bil Maribor prost. Predvsem v drugem polčasu smo bili dobri. Na koncu moramo biti zadovoljni. V kratkem obdobju smo osvojili sedem točk in se pomaknili višje po lestvici. Smo na pravi poti," se je v slogu rutinerja na novinarski konferenci po koncu tekme razgovoril mladi Timi Max Elšnik.

"To je bil moj drugi derbi. Tudi na tem na žalost ni bilo gledalcev, ki so, sploh na derbijih, zelo pomembni. Želimo si, da bi se čim prej vrnili na tribune. Nogometašem dajo dodatno moč. Derbiji so vedno težki. Do rezultata je treba priti na vsak način, zato igra ni vedno lepa. Oboji smo želeli zmagati, a na žalost nam ni uspelo. Ne smemo biti preveč razočarani," je povedal nekdanji član Aluminija, ki se je po skoraj petih letih igranja za Derby, Swindon Town, Mansfield Town, Northampton in sto nastopih v angleških nižjeligaških tekmovanjih v začetku letošnjega leta vrnil v Slovenijo.

Za Olimpijo je do zdaj odigral 19 tekem in zabil tri gole. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Ko se bo "mašina" ogrela, bo to povsem druga ekipa

"Odbita žoga, jaz sem bil pri njej in jo spravil do Ivanovića, ki je v odlični formi, in je zadel. Hvala bogu, da imamo takšnega igralca. Z njim je veliko lažje. Potem smo si želeli še drugega zadetka, pa nam ni uspelo. Dobro je, da zadetka nismo niti prejeli," je opisal akcijo iz 75. minute, v kateri je Olimpija prišla do izenačenja in kot se je izkazalo pozneje, tudi postavila končni izid.

Ko je beseda nanesla na prihodnost, je v njo zazrl z velikim optimizmom. "Zamenjali smo pol ekipe. Smo v tranziciji. Spoznavamo en drugega. Ko bo se ta 'mašina' ogrela, bo to povsem druga ekipa. Smo na dobri poti. Igrali smo z Muro in Mariborom, z obema smo remizirali, tako da ni slabo. To sta ekipi, ki se bosta na vrhu tabele borili za naslov poleg nas. Verjamem, da se bomo lovorike na koncu veselili mi," je še povedal nogometaš Olimpije z v nogometu vedno posebno številko 10 na hrbtu, ki bo reprezentančni premor preživel v klubskem okolju.

Nad selektorjem mlade slovenske reprezentance Primožem Gliho je zagotovo razočaran. Foto: Vid Ponikvar

Kako to, da je odigral samo eno tekmo?

Začuda. Ob težavah, ki jih ima selektor Matjaž Kek na sredini igrišča, bi lahko, sploh za sredino prijateljsko tekmo proti San Marinu, pogledal tudi proti Stožicam in tam opazil nogometaša s številko 10, če ne še koga drugega.

Toda medtem ko potezo selektorja A reprezentance lahko razumemo, je res neverjetno, da nogometaša, ki je nosilec igre enega najboljših klubov v Sloveniji in ima za sabo nekajletno igranje v tujini, ni niti v mladi slovenski reprezentanci, ki jo vodi Primož Gliha in se pripravlja za domače evropsko prvenstvo 2021.

V selekciji do 21 let je, verjeli ali ne, odigral le eno tekmo. In ne, ni ga niti na seznamu za oktobrski prijateljski tekmi proti Albaniji in Madžarski.

Gol, ki sta ga "zakuhala" Timi Max Elšnik in Djordje Ivanović: