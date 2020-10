Zaplet z navijači ga ni zmotil. Posnemal je Dončića in zablestel.

Djordje Ivanović je odlično začel svojo epizodo pri NK Olimpija, čeprav je v Ljubljano prišel še ne povsem pripravljen in bi moral biti v naslednjih tednih še boljši. Dobra novica za vse navijače Olimpije, ki jih je takoj po prihodu nehote razjezil z izbiro številke 12 na dresu, a ga to ni spravilo s tira. Vzel je številko 77 in se jim opravičil na najboljši možen način. Z zadetki.

S številko 12 na hrbtu je razjezil navijače Olimpije. Potem je Djordje Ivanović vzel številko 77 in začel skrbeti za veselje. V štirih preostalih tekmah je namreč zabil štiri gole. Foto: Grega Valančič/Sportida

Čeprav je precej sramežljiv sogovornik, je njegova podoba na igrišču vse prej kot to. Ne samo da je zelo borben, je tudi nadvse spreten nogometaš, ki se odlično znajde pred nasprotnikovimi vrati.

Potem ko je ob nesrečnem evropskem porazu proti mostarskemu Zrinjskemu dočakal svoj prvenec, je ta robustni krilni napadalec tako kot celotna Olimpija mrknil na gostovanju pri Aluminiju v Kidričevem, toda potem v naslednjih dveh tekmah zablestel in morda celo rešil "glavo" svojega trenerja.

Najprej je v nedeljo zabil dva gola v odličnem prvem polčasu Olimpije pri zmagi nad Domžalami s 3:2, oba gola je dosegel že po 19 minutah igre, potem je bil junak tudi v sredo zvečer, ko je Olimpija v hladnih Stožicah z njegovim golom odpravila Gorico z 1:0 in povezala dve zmagi. Zelo pomembni. Pred tem je na devetih tekmah v nizu namreč zmagala le enkrat. Še to po podaljških proti islandskemu Vikingurju.

Proti Gorici je zabil edini gol na tekmi in bil tudi sicer najbolj nevaren nogometaš na igrišču. Foto: Vid Ponikvar

Po štirih golih v petih nastopih je ta fizično zelo močni in hitri napadalec, ki ga je težko spraviti iz ravnotežja in je nenehna nevarnost za nasprotnikove branilce, pred skorajšnjim derbijem največja nevarnost Olimpije za Maribor.

In največji dobitek Ljubljančanov v letošnji hektični poletni nogometni tržnici. Jasno je, da je imel športni direktor Mladen Rudonja ob dovoljenju predsednika Milana Mandarića z njim srečno roko. Vse kaže, da je v Stožicah v napad Olimpije prišel nov kakovosten tujec.

Da ima velik potencial, je pokazal že v enem od beograjskih velikanov. V Partizanu se je pred leti prebil celo do srbske reprezentance in bil med najbolj vročimi igralci srbske superlige. V zadnjih dveh, treh sezonah mu je šlo slabše, tako da je v tujino odšel na majhna vrata. Zdaj upa, da bo iz Stožic odšel na velika. Če se po jutru dan pozna …

Zmaga je minimalna, a je tu. Po Domžalah ste premagali še Gorico.

Najpomembneje je, da smo zmagali. Zelo dobro smo začeli tekmo, hitro zabili gol in še naprej napadali. Potem smo se malo umirili, obranili napade nasprotnika in tekmo pripeljali do konca. To je zelo pomembna zmaga za nas. Ne samo zaradi točk, ampak tudi zaradi samozavesti. Zmagali smo na drugi tekmi v nizu. To je pomembno.

Gol Djordjeta Ivanovića na tekmi z Gorico:

Gol je v za vas srečni 13. minuti padel po res lepi akciji. Žoge vam po podaji Mihaila Pavlovića ni bilo težko spraviti v prazno mrežo.

Znašel sem se na pravem mestu, pred tem pa sta moja soigralca poskrbela za res lepo akcijo. Pavlović je poslal sijajen predložek, bil sem pred golom in žogo spravil v gol.

V zadnjem času vam je steklo. Postali ste rešitelj Olimpije.

Res je, a moji zadetki so plod dela cele ekipe. Ni pomembno, kdo zadeva. Samo da mi zmagujemo. Da gremo na poti do naslova in na koncu osvojimo prvo mesto. Ne bo lahko, zelo bo težko, ampak delamo na tem in trdo garamo, da bomo uspešni. Kdo zabija gole, ni pomembno. To pada v drugi plan. Pomembno je, da gre ekipi.

Za vami so prvi tedni v Olimpiji in Ljubljani. Kako ste jih doživeli?

Super je. Vse je super. Mesto je zelo lepo. Tudi v klubu je vse tako, kot mora biti. Fenomenalno. Imamo dobra igrišča za tekme, za treninge. Sijajno občinstvo, ki nas podpira. Vse najboljše o Olimpiji in Ljubljani. Tudi ekipa je super. Mlada, mlad je tudi trener, a verjamem, da bo naredil še veliko trenersko kariero.

Enkrat je zatresel mrežo Zrinjskega in Gorice, dvakrat pa se je med strelce vpisal proti Domžalam. Foto: Vid Ponikvar

Slovenska liga?

Precej drugačna, kot je srbska. Res drugačna. Nisem se še povsem privadil. Malo mi je čudno, saj sem vseskozi igral v Srbiji. To je moja prva izkušnja s tujino. Igra se drugačen nogometa, ampak mislim, da na koncu ne bo težav.

Kako je sploh prišlo do prestopa v Olimpijo in koliko ste o tem klubu vedeli, preden ste prišli?

Pred enim letom sem s Partizanom igral prijateljsko tekmo proti Olimpiji v Stožicah in videl stadion, videl sem, da je to velik klub. Bil sem navdušen. Potem se je odprla možnost, da pridem v Olimpijo, in ponudbo sem z navdušenjem sprejel. Imel sem še nekaj drugih ponudb, a mi je bila Olimpija najbolj všeč zaradi ljudi v klubu, navijačev in vsega. Všeč mi je bil plan, ki so mi ga v Ljubljani predstavili.

V nedeljo vas čaka derbi v Ljudskem vrtu. Obračun z glavnim tekmecem za naslov, z Mariborom, s katerim ste se po tokratni zmagi izenačili na tretjem mestu prvenstvene lestvice.

Da, čaka nas res pomembna tekma. Hočemo zmagati, igramo z Mariborom. Vemo, kdo in kaj so oni, a mislim, da smo mi kakovostnejši. Osvojili bomo tri točke.

Za Partizan je odigral 70 tekem in zabil 17 golov. Foto: Guliver/Getty Images Izkušnje z derbijev že imate. Večkrat ste bili akter derbija med Partizanom in Crveno zvezdo, ki ima status enega najbolj vročih na svetu. Kako je bilo?

Nora izkušnja. Poln stadion. Ne da se opisati.

Ob prihodu v Ljubljano ste imeli nepričakovane težave. Ker ste na prvi tekmi proti Muri zaigrali s številko 12, ste razjezili vaše najzvestejše navijače, člane organizirane navijaške skupine Green Dragons, za katere je ta številka rezervirana in simbolizira vlogo 12. igralca s tribune.

Da. To je bilo malce neugodno. Sploh nisem vedel, da je to številka Green Dragons. Tudi nihče v klubu mi ni povedal, saj verjetno tudi oni niso pomislili na kaj takega. Verjetno so pozabili. Razjezili smo navijače, a sem takoj po tej tekmi zamenjal številko dresa. Še enkrat se opravičujem navijačem, če sem kogarkoli morebiti prizadel. Res nisem mislil nič slabega. Tudi za klub sem prepričan podobno. Naši navijači so odlični. Čutimo podporo in upam, da nam bodo pomagali tudi v nadaljevanju sezone.

Ob aplavzu Green Dragons pod severno tribuno Stožic po koncu sredine tekme. Foto: Vid Ponikvar

Potem ste si izbrali številko 77, zakaj?

Ne vem. Niti sam nisem vedel, kaj izbrati. Vse številke, ki so mi bile všeč, so bile zasedene. Potem sem šel od zgoraj navzdol in malce pobrskal, kdo v svetu še nosi kakšno številko. Zagledal sem številko 77 in si rekel: "Dobro, bom vzel to."

In vzeli ste številko, ki jo na dresu Dallas Mavericks nosi največji zvezdnik slovenskega športa, eden najboljših košarkarjev na svetu Luka Dončić.

Da, ampak res ne zaradi njega. To sem izvedel šele zdaj. Seveda sem že slišal zanj, čeprav nisem ravno velik košarkarski navdušenec. Tu in tam malce zasledim in preberem kaj, to pa je tudi vse. Vem pa, da je vrhunski košarkar in eden najboljših na svetu. To mi ni ušlo.