Olimpija na zaostali tekmi boljša od povratnikov #foto video

Ljubljanski zmaji so po nedeljski prvi zmagi tri dni kasneje zabeležili nove tri točke v prestavljeni tekmi prvega kroga proti Gorici, ki še naprej zaseda deveto mesto lestvice PLTS.

Ljubljančani so z zmago napredovali na četrto mesto in imajo pred prvim večnim derbijem v sezoni isto število točk kot Mariborčani.

Po mirnem uvodu, v katerem je iz zavidljivega položaja slabo streljal Mathias Oyewusi, je na igrišču zagospodarila Olimpija in takoj povedla.

V 13. minuti so Ljubljančani na levi strani dobro kombinirali, podajo Michaela Pavlovića pa je pred vrati v mrežo preusmeril Đorđe Ivanović, ki je zadel še tretjič v prvenstvu.

V 18. minuti je znova poskusil Ivanović, a je bil Likar po strelu od strani pozoren. Srbski napadalec je bil znova na delu v 20. minuti, ko je lepo akcijo s kota zaključil preslabo, da bi premagal dobro postavljenega Likarja.

Varovanci Gordana Petrića so prvič zapretili v 30. minuti, ko je iz prostega strela dlani Žige Freliha ogrel Goran Cvijanović.

Gledalci v Stožicah so videli en zadetek. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V drugem polčasu brez zadetkov

V drugem polčasu je znova v uvodnih minutah zapretil Oyewusi, ki je bil s petih metrov po podaji s kota nenatančen z glavo. V 53. minuti je do zaključnega strela znova prišel Ivanović, ki mu je Likar strel obranil, Timiju Maxu Elšniku pa odbite žoge ni uspelo poslati za hrbet novogoriškega vratarja.

V 56. minuti je imela Olimpija znova lepo priložnost za povišanje vodstva, a je v dvoboju z vratarjem Likarjem zelo slabo streljal Jan Andrejašič.

Zeleno-beli so imeli še naprej več od igre, Gal Kurež je v 70. minuti streljal mimo vrat, pri gostih pa je do strela od daleč prišel Chinwendu Nkama, a Frelih ni imel pretiranega dela.

Novogoričani so v zadnjih minutah poskušali ogroziti Olimpijo, a so bili domači v obrambi zbrani in so zanesljivo pripeljali tekmo do konca.

Nogometaše Olimpije v 6. krogu v nedeljo čaka gostovanje v Mariboru, Goričani bodo v soboto gostovali v Domžalah.

Olimpija : Gorica, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

Olimpija Ljubljana - Gorica 1:0 (1:0) Stadion Stožice, omejeno število gledalcev, sodniki: Perić, Žunič, Brezar.



Strelec: 1:0 Ivanović (13.).



Olimpija: Frelih, Pavlović, Samardžić, Korun, Andrejašič, Kapun, Elšnik, Bosić (od 58. Kurež), Caimacov (od 46. Caimacov), Ivanović (od 71. Vukušić), Vombergar.



Gorica: Likar, M. Kavčič, Tomiček, T. Kavčič, Hodžić, Grudina (od 82. Paljk), Nkama, Volarič (od 46. Begić), Cvijanović (od 65. Velikonja), Oyewusi (od 77. Širok), Smajlagić.



Rumeni kartoni: /.

Rdeči karton: /.

