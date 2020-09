Olimpija po novi zmagi ujela Maribor #video

Olimpija je na zaostali tekmi 1. kroga Prve lige Telekom Slovenije z 1:0 ugnala Gorico. Ljubljančani so tako z novo zmago na lestvici ujeli velike tekmece Mariborčane, s katerimi se bodo spopadli v nedeljo, vrtnice pa so izgubile še četrtič v sezoni in ostajajo na zadnjem mestu.

V tej prvoligaški sezoni, v kateri prvič brani naslov Celje, je bilo odigranih 24 tekem. Danes je bila pod streho pospravljena še 25. V Stožicah sta se pomerila nekdanja slovenska prvaka. Zmage z 1:0 so se veselili nogometaši Olimpije, ki so tako dosegli še drugo zaporedno zmago in so zdaj pri osmih točkah, Gorica ostaja pri treh in edini zmagi, ki jo je konec tedna dosegla proti Aluminiju.

Olimpija : Gorica, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

Ljubljančani so slavili po zaslugi tretjega zadetka Đorđeja Ivanovića v tej sezoni. Srb je že v 13. minuti izkoristil predložek Michaela Pavloviča in žogo spravil za hrbet vratarja Gorice Likarja. S tem pa je postavil tudi končni izid tekme.

Video: zadetek Olimpije za zmago:

Poročilo s tekme Olimpija : Gorica:

Prva liga Telekom Slovenije, 1. krog:

Sobota, 22. avgust:

Tabor : Koper 1:0 (1:0)

Žužek 32./a.g.



Domžale : Bravo 1:2 (1:1)

Kolobarić 37.; Žinko 42., Kidrič 89.



Celje : Mura 0:2 (0:1)

Kouter 4., Bobičanec 62. Sreda, 30. september:

Olimpija : Gorica 1:0 (1:0)

Ivanović 13.



Odpovedano:

Maribor : Aluminij

Lestvica: