V Slovenijo se ni vrnil na družinski dopust

Naključje ali ne, le dan po tem, ko se je v Novo Gorico vrnil Etien Velikonja, so vrtnice dočakale prvo zmago v prvoligaški sezoni. Priljubljeni Eti, nekdaj reprezentančni napadalec in prvi strelec 1. SNL, je priskočil na pomoč klubu, ki ga nosi globoko v srcu. Vrnil se je iz Nizozemske in hitro dokazal, da bo ogromna okrepitev. V sredo ga čaka velik izziv, gostovanje v Stožicah pri nekdanjem klubu Olimpiji!

So za novogoriški klub nastopili lepši časi? Uvod v prvoligaško sezono ni bil prijeten. Trije zaporedni porazi, menjava trenerja, odhod športnega direktorja in premestitev tehničnega direktorja so dodobra pokvarili vzdušje v Športnem parku, kjer stanuje štirikrat slovenski prvak z bogato preteklostjo. Del nje je tudi Etien Velikonja, ki je bil pred dobrim desetletjem tudi najboljši strelec 1. SNL, a se je na srečo ljubiteljev nogometa v mestu vrtnic vrnil na mesto največje sreče.

Primorec je v bogati karieri branil barve klubov iz Slovenije (Gorica, Maribor, Olimpija), Walesa (Cardiff City), Portugalske (Rio Ave), Belgije (Lierse), Turčije (Genclerbirligi) in Nizozemske (Willem II, NEC Nijmegen). Foto: Getty Images

Danes 31-letni Šempetrčan je znova prisoten na delu v Novi Gorici. Motivov, želje in ljubezni do kluba mu ne manjka. Vrnil se je iz Nizozemske, v tej sezoni bo igral v Sloveniji kot posojen nogometaš NEC Nijmegena. In poskušal Gorici po najboljših močeh pomagati, da obstane v druščini najboljših in ne izkusi pekla, ki se ga nerad spomni tudi sam. Izpada v dodatnih kvalifikacijah, ko je Gorica lani proti Taboru izgubila prvoligaški status in prvič v zgodovini zdrsnila v drugo ligo.

Po enem treningu že zaigral in naredil dober vtis

Velikonja si bo prizadeval za to, da bi šlo Gorici tokrat bolje. Ko se je v petek vrnil v Slovenijo in sklenil sodelovanje z matičnim klubom, so se Novogoričani hitro odzvali. Postopek za pridobitev registracije je stekel, pomagal je tudi predsednik Hari Arčon, izkušeni napadalec, ki je vrsto let prebil v tujini, da je tako lahko že v soboto pomagal vrtnicam proti Aluminiju. Izšlo se je odlično.

Zadetek Gorice za končno zmago z 2:0 proti Aluminiju:

V igro je vstopil v 73. minuti, ko je Gorica že vodila z 1:0, nato poživil igro v napadu, dokazal, kako dobro je pripravljen, saj je na Nizozemskem redno treniral in bil stalno v pogonu, na koncu pa se je z Novogoričani veselil težko pričakovane zmage z 2:0. Prve v tej sezoni, ki je v slačilnico vnesla prepotrebni mir.

Ekipa je bila brez energije

Goran Cvijanović je podobno kot Velikonja pred leti nosil tudi dres slovenske reprezentance. Foto: Urban Urbanc/Sportida Zaveda se, da bo o tem, kdo bo obstal v ligi, odločalo igrišče. Gorico je spremljal ves čas, slabši rezultati na začetku ga niso presenetili, saj je pri igralcih opazil nekaj pomanjkljivosti.

''Ekipa je bila malček brez energije. Kot da bi bila prazna. To sem hitro opazil po mimiki igralcev, po njihovih reakcijah po izgubljenih žogah. Zdaj ko sva se z Matijo (Gorici se je pridružil tudi nekdanji član Matija Širok, op. p.) vrnila, sem prepričan, da bo šlo na bolje,'' ga spremlja optimizem.

V klubu starejših vrtnic se je pridružil Goranu Cvijanoviću, ki se je s tem odgovornim bremenom, kako pomagati mlajšim, spopadel v začetnih krogih. ''Takšne stvari te izčrpajo. Moraš vse skupaj popravljati, skrbeti, da si v formi, hkrati pa pomagati drugim. A zdaj imam še več izkušenj. Z dobro energijo mladih, z željo po uspehu in novim trenerjem, ki je vnesel novo energijo, moramo iti naprej,'' je odločen.

"Eti" se nerad spominja lanskoletnih dodatnih kvalifikacij za prvo ligo, v katerih je Gorica potegnila krajšo proti primorskim sosedom iz Sežane. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kmalu bi se jim lahko pridružil še Nejc Mevlja, brat dvojček reprezentančnega branilca Mihe Mevlje, ki je pred leti igral v Novi Gorici, zadnja leta pa preživel v Švici. Zdaj je prosti igralec, tako da bi se lahko seznam nekdanjih vrtnic, ki premorejo bogate izkušnje, v prihodnje še povečal. Za Velikonjo je prvi cilj obstanek, prav tako si želi stabilizacije in napredka kluba.

Z družino sprejel odločitev

Novogoričani so takoj po vrnitvi Velikonje vknjižili prvo zmago v tej sezoni. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Zakaj se je sploh vrnil v domovino in ni sprejel nekaterih ponudb, ki so prišle poleti na njegov naslov? Nekatere so bile prišle tudi iz zelo oddaljenih držav.

''V nogometu je tako, da greš takrat, ko ti gre super, vedno na boljše. Glede na okoliščine, razmere po svetu, majhno število nogometnih tekem v zadnjem času, smo po pogovoru z družino sprejeli odločitev za vrnitev v Slovenijo. Zelo smo srečni,'' je vesel, da se je vrnil v domovino, in se pri tem zahvalil nekdanjemu športnemu direktorju Miranu Burgiću, ki je pomagal pri celotnem poslu.

V karieri so se mu izpolnile sanje, da je barve reprezentance branil skupaj z bratrancem Timom Matavžem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Upal je, da bi se Gorici pridružil že prej, a se je postopek malček zavlekel. Zdaj je vse urejeno. ''Prišel sem v okolje, ki ga odlično poznam. Tu sem doma. Razmere v Gorici že nekaj časa niso rožnate, a vidimo možnosti napredka. Trudil se bom po najboljših močeh. Dobro smo začeli, a je treba iti tekmo za tekmo,'' opozarja soigralce, da jih ne sme ponesti zmaga nad Kidričani. Med njimi je veliko mladih fantov, ki nimajo veliko prvoligaških izkušenj, zato je vsak Velikonjev nasvet še toliko bolj dragocen.

Ko je bil mlad, je občudoval Osterca, Demirovića ...

Gorica ima v svojih vrstah kar nekaj nogometašev iz klubskega podmladka. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Novogoriški klub je znal pogosto črpati osrednjo moč v podmladku. Nemalo je bilo reprezentantov, med njimi je tudi Velikonja, ki so tako dobili priložnost v članski ekipi in jo s pridom izkoristili. V zadnjih letih ni več upov, ki bi puščali takšen pečat.

''Ne poznam dobro razmer, a v naših časih je do prve ekipe zares prilezlo veliko odličnih igralcev. Bila je takšna konkurenca, da nekaj dobrih igralcev ni prišlo niti blizu. Takrat sva se iz generacije jaz in Tim (Tim Matavž, sicer Etienov bratranec, op. p.) priključila članom. Zdaj imamo nekaj zanimivih igralcev, je pa res, da se veliko mladih igralcev hitro odloči za odhod v sredino, kjer je finančna slika boljša. Pa čeprav ponuja Gorica še vedno dobro izhodiščno točko za priložnost. Lep primer je Tjaš Begić,'' je o 17-letnem upu Gorice spregovoril z izbranimi besedami.

V sezoni 2008/2009 je bil s 17 zadetki najboljši strelec 1. SNL. Foto: Vid Ponikvar

''Takim fantom z veseljem pomagam, da pridejo čim višje. Potem pa odločata njihovo delo, značaj. Talent zagotovo imajo. Starejši pač moramo prevzeti vlogo, kot so jo imeli v mojem primeru, ko sem bil mlad, Osterc, Demirović, Kršić, Kovačević in Pirih. Od njih smo se učili in jih vsak dan gledali, kako trdo delajo,'' je ponudil primer iz obdobja, ko se je sam še kot golobradi mladenič dokazoval v članski konkurenci.

Februarja se je družina še povečala

Na Nizozemskem v zadnjem obdobju ni imel težav z zdravjem. Upa, da bo tako ostalo tudi v Sloveniji. ''Moja otroka sta lahko srečna, da smo v tem položaju. Trenutno je z omejitvami in potovanji tako, da letos sploh niso bili na Nizozemskem.

"Bil sem sam. Po februarju, ko se je rodil sin Tiago, ni bilo poletov. Gor in dol sem se vozil z avtom. Vloga očeta v družini je zagotovo pomembna, a bi rad povedal, da nisem prišel v Gorico na družinski dopust, ampak tekmovat. Rad bi pomagal Gorici,'' želi dokazati Sloveniji, kako še ni pozabil igrati vrhunskega nogometa.

Ko je imel nazadnje stik s slovenskimi zelenicami, je lani v uvodnih šestih krogih druge lige dosegel kar sedem zadetkov, nato pa odšel v Nijmegen. Zdaj se je vrnil, vsaj do konca sezone 2020/21, ko mu tudi poteče pogodba z nizozemskim drugoligašem.

Želi premagati Olimpijo

Ko je Velikonja nosil zeleno-beli dres, je v Stožicah zatresel mrežo vrtnicam. Foto: Grega Valančič/Sportida V sredo ga čaka zanimiv izpit. Gorica je v soboto dočakala prvo zmago v tej sezoni, podobno je dan pozneje izkusila Olimpija, tudi Velikonjev nekdanji klub. Bo zaradi tega odpotoval v Stožice, ki jih dobro pozna, z željo, da se izpolni ''zakon bivšega''?

''Ne. Moja motivacija je vedno enaka. Vsakič moraš iti na glavo. Na jutranjem treningu ali pa na tekmi, vedno želim uživati v nogometu. Po zmagi nad Aluminijem, ki je dala igralcem nekaj samozavesti, moramo iti s polno močjo proti ekipi, ki ima veliko višje cilje od Gorice. Tudi Olimpija se ne zdi ravno suverena, a ima vsako leto veliko kakovost. To bo zahtevna preizkušnja. Kot vsaka druga,'' ne dela razlik, pa naj gre za gostovanje pri Olimpiji ali pa Mariboru, ki ju pozna zelo dobro, saj je tam služil kruh, ali pa pri kom drugem.

Bo v sredo za Gorico že uspeh, če bodo ostali neporaženi? ''Ne. Želimo zmagati. Kako se bo obneslo na tekmi, pa bomo videli,'' napoveduje nekdanji reprezentant, za Slovenijo je zbral tri nastope, ki bi lahko proti Olimpiji že zaigral od prve minute. O tem bo odločal trener Gordan Petrić, ki je na Velikonjo naredil dober vtis. Čeprav je z vrtnicami opravil le nekaj treningov, mu je všeč delo srbskega strokovnjaka.

V sredo bo skušal premagati zmaje in pomagati Gorici do druge zaporedne zmage. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Vidi se, da je več let preživel na Otoku, kjer je pustil velik pečat, pa v Grčiji tudi. Vsak trener ima svoje zamisli. Ekipa se je za zdaj na njih dobro odzvala, mu bo pa treba dati čas, da prenese še več zamisli na ekipo,'' je spregovoril o novem trenerju Gorice. V karieri je sodeloval s številnimi strategi, zdaj prvič igra pod vodstvom srbskega.