Slovenski palčki že parali živce evropskim velikanom

Liverpool, pri katerem je takrat izstopal tudi angleški zvezdnik Steven Gerrard, je za Bežigradom gostoval leta 2003 in s težavo ostal neporažen (1:1). Foto: Reuters

Z naslovom evropskega prvaka se lahko pohvali le 22 klubov. Slovenski klubi – takšno čast so dočakali Maribor, Olimpija, Domžale, Gorica, Rudar in Izola – so se pomerili z enajstimi, z nekaterimi od nekdanjih evropskih prvakov tudi večkrat, in praviloma ostajali brez uspeha. V gosteh so se nizali prepričljivi porazi, edina izjema je nepozabna zmaga Maribora iz Glasgowa, kjer so vijolice pred šestimi leti utišale Celtic Park in se uvrstile v ligo prvakov, drugače pa slovenski udeleženci v Evropi bolj ali manj niso bili konkurenčni proti (nekdanjim) evropskim prvakom.

Če ne bi bilo vijolic ...

Ko je Marcos Tavares v 75. minuti dvoboja v Glasgowu zatresel mrežo Celtica, je poskrbel za eno najlepših vijoličnih pravljic v Evropi. To je bila tudi ena od dveh zmag slovenskih klubov proti (nekdanjim) evropskim prvakom, s katerimi so se pomerili 26-krat. Foto: Reuters V vseh preostalih primerih so izpadli, so pa več veselja navijačem priredili na domačih tekmah, ko so kar nekajkrat prekrižali načrte favoritom in ostali neporaženi. Tudi tu je pisal zgodovino Maribor. Ni poskrbel le za edino gostujočo zmago nad evropsko elito (Celtic – 2014), ampak tudi za edino slavje na domačih tleh.

Pisalo se je leto 1998, ko je v Ljudskem vrtu padel PSV Eindhoven. Ravno nizozemski velikan, ki bo zvečer gostoval v Murski Soboti! To bo šele 14. tekma, ko bo v Sloveniji gostoval nekdanji evropski prvak. Oziroma 13., če upoštevamo, da Borussia Dortmund, ki je v Ljudskem vrtu gostovala leta 1993, takrat še ni bila nikoli evropski prvak, ampak je največji uspeh v zgodovini kluba dosegla štiri leta pozneje.

Katerih deset klubov se je torej z večnega seznama evropske elite poleg PSV Eindhovna že predstavilo na uradnem srečanju evropskega tekmovanja v Sloveniji? In ne pozabimo, to niso Atletico Madrid, Sevilla, Roma, Lazio, Schalke, Eintracht, Bayer Leverkusen, Monaco, Tottenham ali Sporting Lizbona, priznani evropski klubi, ki so prav tako že gostovali na slovenskih tleh, a jim v vitrinah nekaj manjka. Nikoli niso bili evropski prvaki. Za razliko od desetih velikanov, katerih izkušnje s slovenskimi klubi predstavljamo v spodnjih vrsticah …

AC Milan (sedem naslovov evropskega prvaka: 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007) : Olimpija, 1992

Velikan, ki se skuša vrniti na pota stare slave, a še ni ujel stika z vrhom italijanskega prvenstva, se je v Sloveniji mudil pred 28 leti. Igral se je prvi krog kvalifikacij za ligo prvakov. Milan se je pomeril s takratnim prvakom Olimpijo. Najprej jo je nadigral s 4:0 na San Siru, dva zadetka je dosegel Marco Van Basten, na povratni tekmi pa je spektakel skazilo vreme. Padal je močan dež, tako da se je za Bežigradom zbralo le sedem tisoč gledalcev, med njimi tudi slovenska politična elita. Izbranci Fabia Capella, med katerimi sta izstopala tudi preostala nizozemska asa Frank Rijkaard in Ruud Gullit, so v Ljubljani zmagali s 3:0. Nogometni navdušenci v Sloveniji so se lahko prepričali, kako velika je razlika med slovenskim prvakom in evropskim vrhom. Milan je dvakrat zmagal s polovico moči …

Gostovanje Milana v Ljubljani (1992):

Liverpool (šest naslovov: 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019) : Olimpija, 2003 in Maribor, 2017

Angleški velikan Liverpool je v Sloveniji gostoval dvakrat. Najprej leta 2003 za Bežigradom, ko ga je v prvem krogu pokala UEFA namučila Olimpija. Tonči Žlogar je zmaje popeljal v vodstvo, senzacionalno zmago pa je v 78. minuti preprečil Michael Owen. Na povratni tekmi na Anfieldu je potekala drugačna pesem. Rdeči so zmagali s 3:0, goste iz Ljubljane pa je še višjega poraza rešil vratar Borut Mavrič.

Gostovanje Liverpoola v Ljubljani (2003):

Rdeči so se na sončno stran Alp vrnili leta 2017, ko so v Ljudskem vrtu nakazali moč, s pomočjo katere so sezono pozneje osvojili evropski vrh. V Mariboru so v skupinskem delu lige prvakov gostovali v oranžnih dresih in vijolicam zadali najhujši domači poraz v zgodovini evropskih nastopov. Razprodani Ljudski vrt je spremljal mojstrovine gostov, dvakrat sta v polno zadela Roberto Firmino in Mohamed Salah. Na povratni tekmi so Mariborčani nudili boljši odpor, ob bučni podpori več tisoč navijačev vijolic so izgubili z 0:3.

Zvezdniki Liverpoola so pred tremi leti v Ljudskem vrtu napolnili mrežo NK Maribor. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ajax (štirje naslovi: 1971, 1972, 1973, 1995) : Maribor, 1997

Maribor, najuspešnejši slovenski nogometni klub, se je pred 23 leti v prvem krogu pokala UEFA pomeril z Ajaxom, ki je takrat spadal med najboljše evropske ekipe. V Ljudskem vrtu je pred sedem tisoč gledalci po zadetku Nastje Čeha vodil z 1:0, a je v 67. minuti rezultat izenačil sloviti Finec Jari Litmanen, ki je le dve leti pred tem pomagal Ajaxu do četrtega evropskega naslova. Vijolice so po odmevnem remiju odpotovale v Amsterdam optimistične, nato pa izkusile najhujši poraz na gostovanjih v Evropi. Ajax jih je 30. septembra 1997 ponižal z neverjetnih 9:1. Nizozemski velikan je vodil že s 7:0, a je častni gol za Maribor dosegel Zvezdan Ljubobratović, gostitelji pa so nato nadaljevali pustošenje mreže Tomaža Murka.

Gostovanje Ajaxa v Mariboru (1997):

Benfica (dva naslova: 1961, 1962) : Olimpija, 1970 in Izola, 1992

Portugalec Eusebio je spadal v šestdesetih letih prejšnjega stoletja med najboljše nogometaše na svetu. Foto: Getty Images Prvi velikan svetovnega klubskega nogometa, ki je na dvoboju evropskega tekmovanja gostoval v Sloveniji, je prišel iz Lizbone. To je bila Benfica. Dvakratni evropski prvak. Pisalo se je leto 1970, prihodnjo sredo bo minilo natanko 50 let od te tekme. Za Bežigradom se je stiskalo 20 tisoč gledalcev, Olimpija, ki je zaigrala v Evropi po zaslugi preboja v finale jugoslovanskega pokala, pa je iztržila remi.

To je bil odmeven rezultat, saj je Benfica takrat spadala med najboljše v Evropi. Črni biser Eusebio je Benfico povedel v vodstvo, Ivan Pejović pa je izenačil za končnih 1:1. Na povratni tekmi na Luzu je potekala enosmerna cesta do vrat Olimpije. Benfica je na krilih petkratnega strelca Eusebia povsem potolkla Ljubljančane, za katere je častni gol prispeval Vili Ameršek. Benfica je zmagala kar z 8:1.

Gostovanje Benfice v Izoli (1992):

Orli iz Lizbone so se leta 1992 pomerili z Izolo. Najprej so vlogo favorita upravičili na Portugalskem in zmagali s 3:0, na povratni tekmi, bilo je 30. septembra 1992, pa so bili boljši kar s 5:0. Tri zadetke je prispeval Pacheco, gostitelji pa so na novo zgrajeni vzhodni tribuni pričakovali večji obisk, a so zasoljene cene vstopnic opravile svoje. Zbralo se je štiri tisoč gledalcev, ki so lahko na koncu zaploskali Benfici.

Celtic (en naslov: 1967) : Maribor, 2014

Za enega najlepših trenutkov v bogati zgodovini NK Maribor je poskrbel dvoboj v Glasgowu, odigran pred dobrimi šestimi leti. Igral se je zadnji krog kvalifikacij za preboj v skupinski del lige prvakov. Maribor je 20. avgusta 2014 gostil Celtic. Gostje so hitro povedli, a je Damjan Bohar v 14. minuti izenačil. Ostalo je pri remiju z 1:1, šest dni pozneje pa je sledila poslastica na Škotskem. Zlati kapetan Maribora Marcos Tavares je v 75. minuti dosegel najljubši zadetek kariere. Zadel je za edino zmago slovenskega kluba v gosteh proti nekdanjemu evropskemu prvaku. Gostiteljem ni pomagal niti nizozemski branilec Virgil van Dijk. Maribor je utišal Celtic Park in še enkrat dvignil na noge športno Slovenijo.

Veselje nogometašev NK Maribor po zmagi v Glasgowu:

Steaua (en naslov: 1986) : Gorica, 2006

Romuni so prvič na slovenskih tleh gostovali že pred slabimi tremi desetletji, a se za Bežigradom niso pomerili proti slovenski ekipi, temveč proti hrvaškemu predstavniku Croatia Zagreb (zdajšnji Dinamo), ki je zaradi vojnih razmer pričakal tekmeca v Evropi v Ljubljani. Steaua je zmagala s 3:2, uspešna pa je bila tudi leta 2006, ko je znova gostovala v Sloveniji. Tokrat v novogoriškem Športnem parku, kjer se je v kvalifikacijah za ligo prvakov izkazala za prehud zalogaj za Gorico. V mestu vrtnic je zmagala z 2:0, na povratni tekmi v Bukarešti pa s 3:0. Steaua je imela takrat zelo močno ekipo, ki je sezono poprej igrala v polfinalu pokala UEFA, pozneje pa jo je zaradi finančnih zagat doletela žalostna usoda. Na njenem pogorišču je zrasel "naslednik" FCSB.

Gostovanje Steaue v Novi Gorici (2006):

Marseille (en naslov: 1993) : Domžale, 2017

Edini francoski klub, ki je osvojil Evropo, se je leta 2017 predstavil tudi v Sloveniji. Stožice, kjer igrajo domače tekme nogometaši Olimpije, so po zaslugi Domžal tako gostile nekdanjega evropskega prvaka. Rumena družina se po tem, ko je v kvalifikacijah za ligo Europa izločila nemški Freiburg, ni ustrašila Francozov. V Ljubljani se je dvoboj končal brez zmagovalca (1:1), za izbrance Simona Rožmana je v polno zadel Amedej Vetrih, na povratni tekmi v Marseillu pa končni rezultat 0:3 ni izžareval pravega dogajanja na igrišču. Domžalčani so dobro vstopili v dvoboj, Jure Balkovec je pri rezultatu 0:0 zadel okvir vrat, na koncu pa so prepričljivo izgubili in izpadli v play-offu kvalifikacij.

Gostovanje Marseilla v Ljubljani (2017):

Chelsea (en naslov: 2012) : Maribor, 2014

Le dve leti po tem, ko je Chelsea postal evropski prvak, je gostoval v Ljudskem vrtu. Maribor je ostal nepremagan proti modrim, kar je bil velik uspeh, saj so imeli Londončani takrat izjemno zasedbo. Vodil jo je Portugalec Jose Mourinho. Mariborčani so prešli v vodstvo po mojstrovini Agima Ibriamija, ki je premagal Petra Čecha, nato je izenačil Nemanja Matić, Jasmin Handanović pa je v 84. minuti ubranil strel z bele točke Edenu Hazardu in postal veliki junak dvoboja.

Remi je bil še toliko slajši, saj so Mariborčani pred tem v Londonu visoko izgubili. V boju mačke z mišjo je Chelsea zmagal kar s 6:0, najbližje častnemu golu pa je bil Agim Ibraimi, a je z bele točke zadel okvir vrat. Otočani so bili zelo učinkoviti, saj je razmerje v strelih v okvir vrat znašalo 10:3.

Gostovanje Chelseaja v Mariboru (2017):

Borussia Dortmund (en naslov: 1997) : Maribor, 1993

To je edini nekdanji evropski prvak, ki je že nastopil v Sloveniji še pred tem, ko je sam stopil na nogometni Mont Blanc. Rumeno-črni so že takrat veljali za velikana nemškega nogometa. 20. oktobra 1993 so se na prvi tekmi drugega kroga pokala UEFA predstavili na Štajerskem. V Ljudskem vrtu se je na spektaklu zbralo 12 tisoč gledalcev. Mreži se na koncu nista zatresli, ostalo je pri 0:0, kar je bil velik uspeh za slovenski nogomet.

Kliton Bozgo je šest let po zadetku v mreži Borussie Dortmund zaigral z Mariborom v elitni ligi prvakov. Foto: Reuters

Na povratni tekmi so bile vijolice na slovitem Westfalnu blizu senzacije. Po zadetku Klitona Bozga so vodile z 1:0, nato pa so gostitelji izkoristili prednost igralca več (izključen je bil Saša Lukić). Dvakrat je zadel v polno Švicar Stephane Chapuisat, Maribor pa je pomahal v slovo.

Crvena zvezda (en naslov: 1991) : Rudar, 2009

V Velenju je na stadionu Ob jezeru leta 2009 gostovala beograjska Crvena zvezda. Takrat je njen evropski naslov, ki ga je osvojila leta 1991 v Bariju proti Marseillu, takrat še kot predstavnica Jugoslavije, ravno postal polnoleten. Zvezda je bila daleč od tedanje slave, a vseeno prehud zalogaj za knape, ki so vsaj na domači zelenici nudili močan odpor. Slavko Perović je odločil zmagovalca, Velenjčane pa je pestila smola, saj so v zadnjih minutah srečanja dvakrat zatresli vratnico. V Beogradu ni bilo tako izenačeno kot v Sloveniji. Rdeče-beli, takrat jih je vodil legendarni Vladimir Petrović, so Pušnikovo četo premagali s prepričljivim rezultatom 4:0.

Gostovanje Crvene zvezde v Velenju (2009):

PSV Eindhoven (en naslov: 1988) : Maribor, 1998 in Mura, 2020

Nizozemski velikan PSV Eindhoven je v Sloveniji prvič gostoval leta 1998 in presenetljivo izgubil. Mariborčanom sta zgodovinsko zmago, prvo in za zdaj edino domačo slovenskega predstavnika v Evropi nad nekdanjim evropskim prvakov, priigrala Dalibor Filipović in Peter Breznik. O ogromnem slavju Prašnikarjeve čete in tem, kaj zdaj počne junak takratne zmage, lahko izveste več tukaj. Maribor je bil po zmagi nad PSV blizu senzacije tudi na Nizozemskem. Pri 1:1 je Damjan Gajser zadel okvir vrat. Gostitelji so stežka prišli do zmage z 2:1 po rednem delu, v polno je zadel tudi sloviti Ruud van Nistelrooy, v podaljšku pa le strli odpor vijolic in jih po zmagi s 4:1 tudi izločili.

Gostovanje PSV v Mariboru (1998):

Kako se bo razpletla današnja tekma v Fazaneriji? Mura bo postala sedmi slovenski klub (po Mariboru, Olimpiji, Domžalah, Gorici, Rudarju in Izoli), ki se je v Evropi spoprijel z nekdanjim evropskim prvakom. Sodeč po videnem v preteklosti je od njih najbolj ranljiv prav PSV. Je to napoved velikega presenečenja v Fazaneriji, sploh zaradi dodatne okoliščine, ki gre v prid varovancem Anteja Šimundže, saj se bo igrala le ena tekma in še ta v Prekmurju? Veliko sreče, ''čarno-bejli''!

Vse domače tekme proti evropskim prvakom: Olimpija : Benfica 1:1 (1970)

Izola : Benfica 0:5 (1992)

Olimpija : Milan 0:3 (1992)

Maribor : Borussia Dortmund 0:0 (1993)

Maribor : Ajax 1:1 (1997)

Maribor : PSV Eindhoven 2:1 (1998)

Olimpija : Liverpool 1:1 (2003)

Gorica : Steaua 0:2 (2006)

Rudar : Crvena zvezda 0:1 (2009)

Maribor : Celtic 1:1 (2014)

Maribor : Chelsea 1:1 (2014)

Domžale : Marseille 1:1 (2017)

Maribor : Liverpool 0:7 (2017) 13 tekem: 1 zmaga – 7 remijev – 5 porazov, razlika v zadetkih 8:25

Vse gostujoče tekme proti evropskim prvakom: Benfica : Olimpija 8:1 (1970)

Benfica : Izola 3:0 (1992)

Milan : Olimpija 4:0 (1992)

Borussia Dortmund : Maribor 2:1 (1993)

Ajax : Maribor 9:1 (1997)

PSV Eindhoven : Maribor 4:1 (1998)

Liverpool : Olimpija 3:0 (2003)

Steaua : Gorica 4:0 (2006)

Crvena zvezda : Rudar 4:0 (2009)

Celtic : Maribor 0:1 (2014)

Chelsea : Maribor 6:0 (2014)

Marseille : Domžale 3:0 (2017)

Liverpool : Maribor 3:0 (2017) 13 tekem: 1 zmaga – 0 remijev – 12 porazov, razlika v zadetkih 5:53