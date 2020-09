Trener Olimpije je vstal iz blata, v katerega so ga zakopali

Dino Skender je novo zmago Olimpije doživel zelo čustveno. Foto: Vid Ponikvar

Olimpija, ki je z 1:0 v sredo v Stožicah premagala Gorico, ni bila tako dobra kot Olimpija, ki je v nedeljo s 3:2 v obračunu za primat v Ljubljanski kotlini sklatila Domžale, a je vseeno suvereno prišla do pričakovane in tudi težko prigarane zmage. Po zadnjem žvižgu sodnika Dragoslava Perića, ki je bil v sredo zelo pacifistično razpoložen in iz žepa ni izvlekel niti enega kartona, je postalo jasno, da je bila za tri točke dovolj ena sijajna akcija ljubljanske ekipe.

V 13. minuti Mihail za Mihaela, mladi Moldavec Caimacov je namreč s sijajno globinsko žogo zaposlil komaj 19-letnika Pavlovića, najstnik na levem boku Olimpije je poslal podajo z leve strani v sredino, tam je zamudil izkušeni branilec Gorice Tine Kavčič, pred golom pa je žogo v mrežo porinil Djordje Ivanović. Za še četrti gol v zadnjih štirih tekmah, ki jih je v zelenem dresu odigral. Za še en dokaz, da je za nogometaše iz Stožic velika okrepitev.

Da je zelo nevaren nogometaš, je dokazal tudi na začetku drugega polčasa, ko je na levi strani sijajno prevaral Adisa Hodžića in prišel do strela, ki ga je vratar Gorice odbil na noge Timija Maxa Elšnika za drugo največjo nevarnost za goriška vrata na tekmi. Nogometaš z zelenim dresom s številko 10 se ni izkazal. Žogo je nabil čez gol.

Olimpija je prišla do druge zmage v štirih dneh. V nedeljo je premagala Domžale s 3:2, v sredo pa Gorico z 1:0. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Videlo se je, da lahko igrajo samo v tretji prestavi

"Res je, lahko bi zabili še kak gol, da bi bilo vse skupaj lažje, a najpomembneje je, da smo tekmo mirno pripeljali do konca. Vedeli smo, da bo težko. V nedeljo smo odigrali zelo intenzivno tekmo. Od prve minute smo igrali 100 na uro. Vedeli smo, da bo to pustilo sledi. Tretji dan po takšni tekmi je vedno težko. Takoj se je videlo, da danes ne moremo igrati v peti, ampak samo v tretji prestavi. Zato sem zadovoljen, da smo precej rutinirano zmagali. Igrali smo pametno. Zdaj smo se vrnili. Osvojili smo šest točk v treh dneh in se vrnili v življenje," je po tekmi jezik stekel Dinu Skenderju, ki je bil ob igrišču med tekmo vseskozi glasen in tekmo "igral" skupaj s svojimi nogometaši.

Res je lahko videl tekmo, v kateri so njegovi nogometaši kljub minimalnemu vodstvu stvari vseskozi držali pod nadzorom. Tako je ostalo tudi po tem, ko je ob polčasu vstopil super nadarjeni Tjaš Begić, a po tem ko je električni 17-letnik malo po vstopu v igro z enim izmed dolgih prodorov vnesel nemir v ljubljanske vrste, se je njegova baterija hitro izpraznila. Spremembe dogajanja v drugem polčasu nista mogla spremeniti niti izkušena povratnika v goriške vrste, ki sta se tja vrnila ta teden. Etien Velikonja, ki je vstopil najprej, in Matija Širok, ki je na igrišče pritekel za njim. Resda je bila Gorica morda kanček boljša kot pred tem, a vratarja Olimpije Žigo Freliha ni resneje ogrozila.

Sam sebi gre na živce, ampak ...

Svojim varovancem je zaploskal. Foto: Grega Valančič/Sportida "Bili smo v blatu, a smo se izvlekli iz njega in dosegli dve prepotrebni zmagi," je po tekmi veselo ugotovil trener Olimpije, čigar usoda je bila še prejšnji teden zelo negotova. Pravzaprav je bilo glede na pretekle vzorce Milana Mandarića po tem, ko je Olimpija v prvih treh prvenstvenih krogih osvojila le dve točki, zabila le en gol, še tega z enajstmetrovke, predvsem pa po tem, ko je po porazu z Zrinjskim izpadla iz Evrope in potem izgubila še z Aluminijem, presenečenje, da je službo sploh obdržal.

"Nisem se bal za svojo usodo. Ne bojim se ničesar, če vem, da delam pošteno in najbolje, kar znam. Sam sebi grem na živce, da se že ponavljam, ampak vsi vemo, kje smo bili in skozi kaj vse smo šli. Bilo nam je zares težko. Zato sem zdaj toliko bolj vesel, ker nam je uspelo. Ne toliko zaradi mene, ampak predvsem zaradi nogometašev, navijačev in vseh ljudi v in okoli kluba," je dejal mladi, komaj 36-letni hrvaški trener, ki je na klop Olimpije sedel junija letos, nanizal štiri zmage, potem pa na naslednjih devetih tekmah do obračuna z Domžalami le še eno. Še to po podaljških.

Endrija Čekičija, ki je na zadnjih dveh tekmah igral, ni bilo niti na klopi Olimpije. Očitno je zadnjo tekmo v zelenem dresu že odigral. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na vprašanje, zakaj ni igral Čekiči, ni znal odgovoriti

Z besedami, ki jih je izrekel, je seveda mislil na vse novince, ki jih je (bilo) treba povezati v celoto, a ob tem ni povedal, da so ga ti ljudje v klubu na čelu s predsednikom v to blato s svojim kadrovanjem porinili. In poskrbeli, da je bilo na vseh tekmah v tej sezoni v enajsterici več kot polovica novincev.

Da Ante Vukušić mesec in pol ni treniral z ekipo, tako da je zdaj, le tri mesece za tem, ko je bil z naskokom najboljši golgeter ne samo Olimpije, ampak v celotni slovenski ligi, povsem na začetku in seveda niti ne ve, ali bo tukaj sploh ostal.

Da Endri Čekiči, še en pomemben akter ljubljanske nogometne zgodbe iz prejšnje sezone, ni smel igrati proti Gorici. "To ni vprašanje zame. Ne vem, kaj bi rekel," je na vprašanje, zakaj na igrišču ni bilo Albanca, ki je ob povratniku po kazni Miralu Samardžiću poskrbel za edini dve spremembi v enajsterici Olimpije v primerjavi s tekmo z Domžalami, odgovoril njen trener.

Zdaj so desetkrat boljši, kot so bili

In skušal odgovoriti na vprašanje, kdaj bo podoba Olimpija takšna, kot si jo želi. "Upam, da po reprezentančnem premoru. Nekajkrat sem si ogledal našo tekmo z Domžalami. V prvem polčasu smo bili videti res dobro. Če bomo to ponavljali in to obdobje tranzicijske igre akcij v obrambi in v napadu podaljšali, bo to to. Težko pa povem, kdaj. Ne bom vam rekel, da bo to 25. oktobra, potem pa bo drugače in me boste držali za jezik," je bil na šalo pripravljen Skender in nadaljeval v resnejšem tonu.

"Pomembno je predvsem, da smo zdaj videti precej bolje, kot smo bili. Da rastemo. To je zdaj neka povsem druga zgodba, kot je bila tista na začetku priprav ali pa na prvih pripravljalnih tekmah. Napredek je velik, glede na to, da ni minilo veliko časa. Smo desetkrat boljši, kot smo bili," je še povedal in ob koncu nekaj besed namenil tudi skorajšnjemu derbiju v Mariboru, s katerim se je ob tokratni zmagi izenačil na tretjem mestu prvenstvene lestvice.

Hrvata na klopi čaka še drugi derbi proti Mariboru. Na prvem je konec junija v Stožicah premagal svojega rojaka Sergeja Jakirovića, ki pa ga že nekaj časa ni več v Ljudskem vrtu, z 1:0. Kako pa bo tokrat? Foto: Grega Valančič/Sportida

Maribor? Tekma, na kateri končno ne bodo v krču.

"Do zdaj smo bili v krču v vsaki tekmi. Verjamem, da bomo v nedeljo veliko manj obremenjeni. Vemo, kje in proti komu igramo. Vemo, da nas čaka derbi. Vemo, kako kakovostna in močna ekipa je Maribor. Vemo, koliko tam vlagajo v igralce in v klub. Da imajo širino in sestavljeno ekipo, medtem ko smo se mi komaj sestavili. To bo pravi izziv za vse nas. V Maribor odhajamo pokazati naš pravi obraz. Imamo štiri dni počitka, kar se bo zagotovo poznalo. Glede na to, kar smo pokazali na zadnjih dveh tekmah, sem prepričan, da bomo neugodni," je za konec povedal Skender, ki upa, da bo lahko v Ljudskem vrtu lahko računal tudi na poškodovanega Matica Finka, a pravi, da ni optimist.

"Pogrešali ga bomo, a tudi Jan Andrejašič je v zadnjih dveh tekmah pokazal, da nanj lahko računamo," je z usodo med navijači zelo priljubljenega povratnika Finka neobremenjen Skender, ki pa še ne ve, na koga vse bo lahko računal od preostalih, zdravih nogometašev. Resda se je poletna nogometna tržnica v Sloveniji le dobri dve uri po koncu tekme v Stožicah zaključila, a to ne pomeni, da pri Olimpiji ne bo prihajalo do sprememb. Marsikje po svetu trgovanja z nogometaši še ni konec. Odhodov bo zagotovo kar nekaj, kandidatov pa je še več, a morda lahko kdo tudi pride.

"Z nogometaši, ki nimajo klubov, pogodbo lahko podpišemo. Upam in želim si, da jih čim manj izgubimo in koga še dobimo," je o tem povedal trener Olimpije, a ob tem ni priznal, kar je verjetno jasno tudi njemu. Da se to ne bo zgodilo.