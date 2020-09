Zgodovinski trenutek v slovenskem nogometu

Na sobotni tekmi Prve lige Telekoma Slovenije med Aluminijem in Koprom bo vlogo pomočnice sodnika Bojana Mertika opravljala Staša Špur iz Murske Sobote, so sporočili iz Nogometne zveze Slovenije. To je sploh prvič, da bo na tekmi najmočnejše slovenske lige prisotna predstavnica sodnic, kar je v tujih ligah že nekaj let dokaj običajna praksa.