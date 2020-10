Velik preobrat Brava, Mura prvič na kolenih #video

Prvi polčas v Ljubljani je ponudil precej razburljivih dogodkov, obe ekipi sta si priigrali kar nekaj priložnosti, obe pa sta tudi dosegli po en zadetek. Povedli so gosti v 16. minuti, ko je Luka Bobičanec ob visokem pritisku Brava stekel v protinapad, prišel v kazenski prostor in matiral Igorja Vekića.

Zadetek Luke Bobičanca:

Bravo je zasluženo izenačil v 44. minuti, ko je unovčil pritisk proti Murin vratom. Mustafa Nukić je najprej poskušal, a se je žoga nato odbila do Martina Kramariča, ki jo je v kazenskem prostoru poslal v mrežo.

Sicer pa je imel pri domačih tri lepe priložnosti Michele Šego, v 10. minuti je le za malo zgrešil s strelom z glavo, v 22. je bil sam pred Obradovićem, a znova zgrešil cilj, v 40. pa je Murin vratar obranil njegov poskus iz bližine.

Pri domačih sta bila nevarna tudi poskusa Davida Brekala in Sandija Ogrinca v 25. in 41. minuti, pri gostih pa velja omeniti še poskusa Andrije Filipovića v 10. in Bobičanca v 29. minuti. Posebej po slednjem poskusu od daleč se je moral Vekić izkazati.

Bravov vratar je dobro posredoval tudi v 51. minuti po strelu Tomija Horvata, v 66. pa je najprej Obradović o obranil strel Luke Žinka z glavo iz bližine, v nadaljevanju akcije pa je nato po podaji z leve strani na drugi vratnici z glavo zadel Vanja Drkušić. To je bil njegov prvi zadetek v 1. SNL.

Zadetek Vanje Drkušića:

Ante Šimundža je poskusil z menjavami poskrbeti za preobrat, a vse skupaj ni dalo želenih sadov, tako da so se domači veselili velikih treh točk.

Bravo bo v 7. krogu 18. oktobra gostoval v Sežani, Mura pa bo gostila Aluminij.

Konec srečanja v Ljubljani! Čeprav so gostje skušali izenačiti rezultat, niso našli poti do mreže Brava. Končno razmerje v strelih na gol je znašalo 15:8 (od tega 6:5 v okvir vrat). Mura je imela v svojih nogah žogo kar 61 odstotkov igralnega časa, a ji to ni pomagalo do pozitivnega rezultata. To je prvi poraz vodilne Mure v tej sezoni.

Gooooool! 2:1! 66. minuta. Bravo je poskrbel za veliki preobrat. Vanja Drkušić je po natančnem predložku Žana Trontlja z glavo premagal Matka Obradovića in popeljal mladi ljubljanski klub v vodstvo z 2:1. Nekdanji up Krke in Krškega se je tako v šestem nastopu v 1. SNL razveselil strelskega prvenca. Pred tem je imel veliko priložnost za zadetek Luka Žinko, a se je na vratih Mure znova izkazal Dalmatinec in preprečil veselje 37-letnega Ljubljančana.

Zadetek Vanje Drkušića:

50. minuta: prva priložnost v drugem delu. Tomi Horvat se je odločil za strel z roba kazenskega prostora, a se je z atraktivnim posredovanjem izkazal Igor Vekić. Ostaja 1:1.

Začetek drugega polčasa, trenerja nista menjala postav.

Konec prvega dela, sodnik Matej Jug je odpiskal konec. Bravo in Mura sta se na odmor odpravila z neodločenim rezultatom 1:1.

Gooool! 1:1! 44. minuta. Mustafa Nukić se je znašel sam pred vrati Prekmurcev, nato mu je Matko Obradović izbil žogo z roko, a le do Martina Kramariča, ki se je znašel ob pravem trenutku na pravem mestu in z neubranljivim strelom zatresel prazno mrežo. Bravo je kronal pritisk in zasluženo izenačil na 1:1.

Zadetek Martina Kramariča:

40. minuta: vratar Mure Matko Obradović je z izjemnim posredovanjem z nogo preprečil izenačenje. Streljal je Michele Šego, ki še išče pot do prvoligaškega strelskega prvenca v Sloveniji. Iskal ga bo še nekaj časa, saj je njegov rojak na vratih Mure poskrbel za atraktivno obrambo. V nadaljevanju akcije je z razdalje nevarno streljal še Sandi Ogrinec, a je žoga švignila nad prečko. Mura še naprej vodi z 1:0.

Priložnost Micheleja Šega in obramba Matka Obradovića:

29. minuta: Luko Bobičanca so delili centimetri do drugega zadetka! Odločil se je za strel z razdalje, vratar Brava Igor Vekić, ki je nedavno podaljšal sodelovanje z Ljubljančani, pa je žogo s konicami prstov preusmeril v prečko.

Prečka Luke Bobičanca:

25. minuta: diši po izenačenju. Tokrat je vrata Mure ogrozil David Brekalo. Po predložku s kota je bil najvišji pred vrati Mure, a je streljal malce previsoko. Žogo je poslal nad prečko. Ostaja 1:0 za Muro.

22. minuta: kakšna priložnost za Ljubljančane! Michele Šego, mladi napadalec iz Dalmacije, je imel na nogi izenačenje. Znašel se je sam pred vratarjem Mure, a zapravil stoodstotno priložnost, saj je njegov diagonalni strel zgrešil cilj.

Priložnost Micheleja Šega:

Gooool! 0:1! 16. minuta. Mura je prešla v vodstvo. V polno je po izjemnem protinapadu, s katerim so obrambo Brava ujeli na spanju, zadel v polno Luka Bobičanec. Podajo je prispeval Nino Kouter, Hrvat pa je z natančnim strelom premagal Igorja Vekića. Pred tem je bilo nevarno tudi pred vrati Mure, ko je mimo vrat z glavo streljal Michele Šego.

10. minuta: prva resnejša priložnost na tekmi. Priigral si jo je napadalec Mure Andrija Filipović, ki je prodrl po desni strani kazenskega prostora, nato pa meril mimo vrat.

Priložnost Andrije Filipovića:

Začetek tekme v Ljubljani.

Trener Brava Dejan Grabić se bo proti vodilni Muri predstavil z naslednjo postavo:

Kakšno začetno enajsterico je izbral gostujoči strateg Ante Šimundža?

Nedelja bo postregla s pestrim dogajanjem. Na delu bodo štiri najvišje uvrščene ekipe po 5. krogu. Vodilna Mura si je priigrala tako veliko prednost pred tekmeci, da ji bodo vsi tekmeci še naprej gledali v hrbet tudi, če bo ostala praznih rok v Ljubljani. Črno-beli se odpravljajo v Spodnjo Šiško, kjer bodo poskušali niz neporaženosti nadaljevati proti Bravu. Mladi ljubljanski klub je v zadnjih tednih pokazal veliko ranljivost, česar od njega v prejšnji sezoni nismo bili vajeni. Na zadnjih treh tekmah je osvojil le točko, v pokalu pa presenetljivo izpadel proti drugoligašu Beltincem.

''Želimo se vrniti k tistemu, kar nas je že krasilo. Mura igra najlepši nogomet v ligi in je upravičeno na vrhu,'' poudarja Dejan Grabić, ki zelo spoštuje prekmurskega tekmeca in stanovskega kolega Anteja Šimundžo. Mariborčanu na klopi Mure gre za zdaj v prvenstvu odlično, za dobro voljo so poskrbeli tudi rezultati v Evropi, ki so napolnili blagajno. Mura je v prvenstvu od možnih 15 osvojila 13 točk, njena mreža pa se je zatresla le enkrat. V napadu sta razigrana Nino Kouter in Andrija Filipović, tako da obrambo Brava na manjšem igrišču v slovenski prestolnici čaka zahteven izziv.