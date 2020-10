Celje obdobje brez Lotriča začelo z zmago #video

Nogometaši Celja so v 6. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali CB24 Tabor Sežano z 2:1 (1:1). To je bila druga zaporedna Celjanov v državnem prvenstvu, ki so pred tekmo ostali brez donedavnega kapetana Mitje Lotriča, Sežančani pa so končali tekmo zgolj z devetimi igralci.

Celje : Tabor 2:1 (1:1) Arena Z'dežele, omejeno število gledalcev, sodniki: Matković, Povšnar, Švarc. Strelca: 1:0 Dangubić (19.), 1:1 Kadušić (36./avtogol), 2:1 Dangubić (71./11 m). Celje: Rozman, Marandici, Stojinović, Zaletel, Kadušić, Benedičič (od 59. Novak), Vrbanec (od 90. Šporn), Kerin (od 90. Brecl), Pungaršek (od 84. Koritnik), Kuzmanović, Dangubić (od 83. Štravs).

CB24 Tabor Sežana: Koprivec, Ristić, Nemanič, Briški, Krivičić (od 84. Sever), Doukoure Grobry (od 72. Salkić), Mihaljević, Kouao (od 84. Stančič), Aldair Djalo, Babić, Rovas (od 46. Zebić). Rumeni kartoni: Kuzmanović; Doukoure Grobry, Mihaljević, Zebić.

Rdeča kartona: Mihaljević (64.), Zebić (90.).

Državni prvaki iz Celja so pred časom ostali brez prvega strelca minule sezone Daria Vizingerja, danes pa še brez najboljšega igralca in kapetana Mitje Lotriča, ki je odšel v nemško drugo ligo k Würzburgu. Kljub temu pa so izbranci Dušana Kosića, ki je med tednom dobil v kader Jona Šporna, Maja Roriča, Mirka Milikića in Bradleyja Martisa, prišli do zmage proti ekipi, ki je pred tem krogom zasedala drugo mesto, danes pa tekmo končala z dvema igralcema manj.

Celjani so tekmo začeli podjetneje in povedli v 19. minuti, ko sta sežansko obrambo izigrala Nino Pungaršek in Filip Dangubić. Slednji je v kazenskem prostoru prišel do strela in premagal Jana Koprivca v vratih Tabora.

Prvi zadetek Filipa Dangubića:

Vratar gostov pa se je izkazal v 23. minuti, ko je Dangubić stekel v protinapad, oddal na svojo desno do samega Luke Kerina, ta pa je nato izgubil dvoboj ena na ena s Koprivcem. Kerin je bil v 34. minuti še premalo natančen z diagonalnim strelom z desne strani.

Čeprav Sežančani dotlej niso bili prav nevarni, pa so v 36. minuti izenačili. Po kotu z desne strani je žoga pred golom v hrbet nesrečno zadela Advana Kadušića in končala čez golovo črto.

V 42. minuti je Pungaršek na drugi strani močno sprožil z dobrih 20 metrov, a žogo poslal čez prečko, v 45. minuti pa je spet poskusil isti igralec, takrat pa se je znova izkazal Koprivec. Tik pred koncem polčasa so Celjani prek Žana Zaletela spet zadeli, a je bil strelec v prepovedanem položaju.

Dangubić za zmago z bele točke

V 50. minuti je volej Dangubića iz bližine ustavil Koprivec, ko pa so Kraševci prevzeli pobudo na igrišču, pa si je Dominik Mihaljević prislužil svoj drugi rumeni karton zaradi prekrška nad Kerinom in moral z igrišča.

Celjani so številčno prednost unovčili v 71. minuti, ko je Dangubić izkoristil najstrožjo kazen. To je zakrivil Klemen Nemanič s prekrškom prav nad Dangubićem.

Zmagoviti zadetek Filipa Dangubića:

Celjani so v nadaljevanju poskušali še nekajkrat, med drugim je v 77. minuti z glavo poskusil Zaletel, Koprivec pa je dobro posredoval. Že v sodniškem dodatku je zaradi prekrška Mario Zebić dobil drugi rumeni karton in tudi on moral predčasno iz igre.

Celje bo v 7. krogu 18. oktobra gostovalo pri Olimpiji, Tabor pa bo gostil Bravo.

Dogajanje v Celju v živo: