Mitja Lotrič zapustil Celjane in izbral Nemčijo

V prejšnji sezoni je Mitja Lotrič pomagal Celju do zgodovinskega uspeha, prvega državnega naslova, imel to čast, da je kot prvi dvignil visoko v zrak ''kanto'', namenjeno slovenskemu prvaku, nato je Kosićevi četi pomagal v Evropi, prejel še vpoklic selektorja Matjaža Keka za septembrsko reprezentančno akcijo, v začetku oktobra pa je sprejel odločitev, da se podaja v tujino. Izbral je ponudbo nemškega drugoligaša Würzburger Kickers, s katerim je sklenil dveletno pogodbo.

Prekmurec je v prejšnji sezoni v 1. SNL prispeval 18 zadetkov in 11 podaj. Izbran je bil za najboljšega nogometaša sezone. ''88 nastopov, 29 golov, 17 asistenc in visoko v zrak dvignjen pokal za zgodovinski prvi naslov državnega prvaka. Trenutki, ki jih ne bomo nikoli pozabili. V naši zgodovini imaš rezervirano posebno mesto. Hvala za vse kapetan, vse najboljše v nadaljevanju kariere,'' so ob njegovem odhodu zapisali Celjani, ki jih danes čaka dvoboj 6. kroga Prve lige Telekom Slovenije s Taborom. Odigrali ga bodo brez donedavnega kapetana, ki je v novem klubu izbral dres s številko 7.

V zgodovini celjskega kluba bo ostal zapisan kot prvi kapetan, ki je dvignil pokal za naslov slovenskega prvaka. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Želim narediti korak naprej v karieri," je povedal 26-letni ofenzivno naravnani zvezni igralec, ki se je v karieri že mudil v tujini, a na Cipru pri Pafosu, takrat ga je vodil Luka Elsner, ni pustil večjega pečata. Lotrič je s svojimi predstavami in statistiko navdušil nove delodajalce. "S svojo okretnostjo, kreativnostjo in občutkom za gol je odličen dodatek naši ekipi," pojasnjuje trener Marco Antwerpen.

✍️ Herzlich willkommen am Dallenberg, Mitja Lotric! 🙌 Mit dem 26-jährigen Offensivmann haben unsere Kickers einen slowenischen Meister verpflichtet, der in der vergangenen Spielzeit beim NK Celje 18 Treffer erzielt sowie elf Tore vorbereitet hat. 🔴⚪️ pic.twitter.com/tkh1DVSTxl — FC Würzburger Kickers (@fwk_1907) October 4, 2020

