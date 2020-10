Neverjeten podatek, a to je Mandarićeva Olimpija!

Ko sta se Maribor in Olimpija nazadnje udarila v Ljudskem vrtu, se je pisal 22. februar 2020. To je bil uvod v spomladanski del Prve lige Telekom Slovenije, v katerem je takrat bolje kazalo Ljubljančanom. Pod vodstvom Safeta Hadžića so v drugi del sezone vstopili s štirimi točkami prednosti. To je bil še zadnji večni derbi, na katerem se še ni razpredalo o koronavirusu. Prvi primer okužbe so v Sloveniji odkrili poldrugi teden pozneje, 12. marca pa je država razglasila epidemijo. Nogomet se je za nekaj časa poslovil od zelenic, nastopilo je obdobje sprememb.

Štiri mesece pozneje, 29. junija 2020, ko je Olimpija v Stožicah premagala Maribor z 1:0, sta na trenerskih položajih sedela Dino Skender in Sergej Jakirović. Mladi Slavonec je še vedno prvi strateg zeleno-belih, Jakirovića pa je zamenjal Mauro Camoranesi. Foto: Grega Valančič/Sportida

To je bil zadnji večni derbi, na katerem sta se kot trenerja spopadla Darko Milanič in Safet Hadžić. Kmalu sta zapustila vroča stolčka, nasledila sta ju Hrvata Sergej Jakirović in Dino Skender, na naslednjem derbiju, odigranem štiri mesece pozneje v praznih Stožicah, pa se je smejalo mlademu Slavoncu na klopi zmajev. Olimpija je zmagala z 1:0, a ji tudi to ni pomagalo do tako želenega naslova prvaka.

Maribor le brez dveh ...

Luka Zahović je ob koncu prestopnega roka zapustil Slovenijo in se odpravil k poljskemu Pogonu. Foto: Urban Urbanc/Sportida Zanimiv je pogled na takratni postavi, ki razkriva marsikaj, zlasti pa filozofijo poslovanja prvega moža Olimpije Milana Mandarića. Čeprav se zaveda, kako težko je čez noč uigrati zasedbo, polno novih in svežih imen, ki se med seboj ne poznajo, je znova tvegal. Po koncu sezone se je namerno odločil za korenito prevetritev ekipe, s katero je občutno znižal stroške kluba. Zeleno-bele je zapustilo ogromno nosilcev igre, navijači so se najbolj čudili, da jih je vodstvo izpustilo iz rok brez možnosti, da bi pri tem zaslužilo kakšen evro, prišli pa so novi kandidati.

Pri Olimpiji je takšen vzorec v zadnjih sezonah zelo pogost, pri Mariboru pa ga ne uporabljajo. To dokazuje tudi podatek, da so zadnji derbi v Ljudskem vrtu odigrali v postavi Pirić, Viler, Koblar, Mitrović, Milec, Dervišević, Pihler, Požeg Vancaš, Kronaveter, Santos (od 73. Kotnik), Zahović (od 79. Tavares), na klopi pa so še sedeli Cotman, Cretu, Kolmanič, Mešanović in Peričić.

Še danes so v klubu vsi igralci razen zgolj dveh. Luke Zahovića, ki se je pred dnevi preselil na Poljsko, in rezervnega vratarja Aljaža Cotmana, ki so ga posodili Aluminiju.

... Olimpija pa brez celotne enajsterice!

Ko so zeleno-beli nazadnje gostovali v Mariboru, jih je na tribunah bodrila večja skupina navijačev. Danes bo Ljudski vrt sameval. Foto: Grega Valančič/Sportida Kakšne spremembe pa so se v manj kot osmih mesecih pripetile pri ljubljanskem klubu? Na tistem derbiju so zmaji zaigrali v postavi Vidmar, Boakye, Putinčanin, Kamy, Jurčević, Tomić, Valenčič, Čekiči (od 90. Knežević), Menalo, Savić (od 69. Bezjak), Vukušić. Na klopi so ostali Orbanić, Burin, Petrović, Kadrić in Pavlović. Zaradi kazni sta manjkala obrambna stebra Miral Samardžić in Macky Bagnack.

Danes pri Olimpiji ni več kar 12 naštetih nogometašev. Ni Putinčanina, Jurčevića, Tomića, Čekičija, Kneževića, Menala, Savića, Bezjaka, Bagnacka, Orbanića, Burina in Kadrića, nekaj jih je poškodovanih (Vidmar, Boakye in Valenčič), kmalu bi lahko ostali še brez kakšnega.

Povsem mogoč je torej scenarij, da bi danes Olimpija nastopila s povsem drugačno enajsterico, v kateri ne bi bilo niti enega igralca, ki je 22. februarja začel dvoboj v Ljudskem vrtu.

Zadnji večni derbi, na katerem sta bila trenerja Safet Hadžić in Darko Milanič, so odigrali ravno 20. februarja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če se bo Skender znova odločil za ekipo, ki je v sredo doma premagala Gorico (1:0), bo res tako. Takrat so od prve minute zaigrali Frelih, Pavlović, Samardžić, Korun, Andrejašič, Kapun, Elšnik, Bosić, Caimacov, Ivanović in Vombergar! S tem bi poskrbel, da bi se Olimpija slabih osem mesecev po zadnjem večnem derbiju na Štajerskem predstavila s povsem drugačno enajsterico. Neverjetno, a resnično.

Maribor v večjih težavah kot Olimpija

Mauro Camoranesi danes praznuje 44. rojstni dan. Foto: Matjaž Vertuš Čeprav so se pri Olimpiji odločili za tvegane poteze, pa derbi v Ljudskem vrtu pričakujejo v bolj vedrem razpoloženju od Maribora, saj so si z zmagama nad Domžalami in Gorico kupili prepotreben mir. Ekipa je vedno bolj uigrana, nad Stožicami je zasijal žarek optimizma. Povsem drugače je v Mariboru, ki je na zadnjem prvoligaškem izpitu doživel vnovično razočaranje v Sežani.

Do točk ni prišel niti pod vodstvom Maura Camoranesija, sicer današnjega slavljenca, saj danes praznuje 44. rojstni dan. Čeprav si v zasedbi ni dovolil večjih sprememb in so najmočnejša orožja, ki so nastopila že 22. februarja proti Olimpiji, z izjemo napadalca Zahovića ostala na Štajerskem, prišlo pa je še nekaj poletnih okrepitev, na zelenici ne beleži pričakovanih rezultatov, kot bi jih od slovenskega velikana s tako kakovostnim igralskim kadrom pričakovali.

Na današnjem derbiju v Mariboru bo glavni sodnik Damir Skomina. Foto: Grega Valančič/Sportida

Je lahko prelomnica današnji derbi, ki bo v primerjavi z zadnjim obračunom večnih rivalov v Ljudskem vrtu ponudil toliko sprememb, da jih je težko zajeti v eno poved? Ne le, da bodo zmaji nastopili s povsem novo enajsterico in brez Safeta Hadžića, pri vijolicah ni več dolgoletnega dvojca, ki je Maribor popeljal na evropski zemljevid, v klubu ni več Zlatka Zahovića in Darka Milaniča, najbolj pa bo bolelo spoznanje, da bodo tribune Ljudskega vrta, ki je na derbijih znal ponuditi izjemno navijaško kuliso, zaradi izbruha novega koronavirusa samevale. Tega Maribor v zgodovini 1. SNL še ni doživel.

Največji spopad, kar ga ponuja slovenski klubski nogomet, se bo začel ob 20.15. Ogledali si ga boste lahko v neposrednem prenosu na Planet TV, studijski del, v katerem bo osrednji gost nekdanji slovenski reprezentant Sašo Udović, se bo začel že prej. Vabljeni!