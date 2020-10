V Ljudski vrt prihaja vse boljša Olimpija: "Pravi bomo."

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po slabem začetku sezone se je Olimpija z dvema zaporednima zmagama dvignila na lestvici in se pred 141. večnim derbijem, ki bo v nedeljo ob 20.15 v Ljudskem vrtu, izenačili z Mariborom. Štajerci le zaradi boljše gol razlike ostajajo pred rivali iz Ljubljane.

"Po teh dveh zmagah bomo nevarni tudi na derbiju. Verjamem, da bomo pravi," poudarja trener zeleno-belih Dino Skender. "Moramo vedeti, da se je ekipa v primerjavi z lansko sezono spremenila za 80 odstotkov, trajalo bo še kar nekaj časa, da se zadeva uteče in da začnemo delovati na polnih obratih. A iz tekme v tekmo smo boljši, točke ostajajo pri nas, mislim, da gre lahko forma le navzgor," je besede trenerja dopolnil še kapetan Miral Samardžić.

Medtem ko so se pri Mariboru poslovili od napadalca Luke Zahovića, ki je odšel na Poljsko, v Ljudski vrt Olimpija prihaja z vročim srbskim napadalcem Djordje Ivanovićem, ki je na petih tekmah v dresu Olimpije dosegel že štiri zadetke. "Nekaj časa smo potrebovali, da se uigramo in spoznamo trenerja. Zdaj se kocke počasi sestavljajo, lahko rečem, da še pravi čas pred nedeljskim derbijem," pravi 24-letni Srb.

Kdo bo zmagovalec nedeljskega večnega derbija v Ljudskem vrtu? Maribor 12 +

Olimpija 21 +

Ne bo zmagovalca. 2 + Oddanih 35 glasov

Čeprav Srb, zanimivo, ne ve, kdo je Luka Dončić, bo hitro postal ljubljenec ljubljanskih navijačev, če bo nadaljeval v tem ritmu. O tem je prepričan tudi trener Skender. "To je tista prava okrepitev, ki smo si je želeli. Vsa ekipa dela trdo, on pa si zasluži pohvale, ker zabija zadetke in nam prinaša točke," je svojega izbranca pohvalil hrvaški strateg na klopi Olimpije.

Nekdanji napadalec Partizana je na sedmih beograjskih večnih derbijih zabil le en zadetek, kako mu bo šlo na prvem slovenskem, pa bomo videli v nedeljo. Prenos obračuna se bo na Planetu začel ob 20. uri.

Preberite še: