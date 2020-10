Camoranesi je Olimpiji vzel naslov, tokrat hoče le tri točke

Maribor Olimpije na svojem stadionu ni premagal že skoraj tri leta. Nazadnje 17. novembra 2017 z 1:0, ko je za zmago zadel Marcos Tavares. Potem so sledili trije porazi in trije remiji.

Še morda bolj kot s tem, da končajo negativen niz z derbijev na domačem stadionu, kar tokrat tako ali tako ne bo preveč pomembno, saj navijačev na tribunah ne bo, se bodo pri Mariboru obremenjevali s tem, kako priti do zmage, zaradi tega, da se odkupijo za nov poraz na zadnji tekmi proti Taboru z 1:3.

"Vem, da Maribor dolgo ni zmagal na derbiju na domačem igrišču. V nedeljo želimo spremeniti zgodbo in spisati novo," je dva dni pred tekmo povedal Mauro Camoranesi, ki je na klop Maribora prišel pompozno, potem ob debiju s 4:1 premagal ljubljanski Bravo, nato pa remiziral s Celjem in nazadnje izgubil v Sežani, s tem pa malce umiril evforijo.

"Derbi je vedno tekma posebnega naboja, kjerkoli po svetu. Vsi skupaj imamo veliko obveznost, da v nedeljo odigramo dobro. Žal mi je gledalcev, ki bi poskrbeli za tisto najlepše vzdušje. Smo pa povsem osredotočeni na tekmo, na rezultat. Na cilj, ki ga želimo in moramo izpolniti," je povedal Argentinec z italijanskim potnim listom na klopi Maribora, ki je v času svoje bogate igralske kariere v dresih italijanske reprezentance in Juventusa izkusil igranje na številnih pomembnih tekmah najvišje ravni svetovnega nogometa.

Napredujejo in to potrjujejo tudi z rezultati

"Dosegli smo pozitivne, a tudi negativne rezultate, ki so si bili v nekakšnem nasprotju. Ko smo igrali slabše, smo zmagali. Ko je igra bila dobra, ni bilo rezultata … Moramo pa nadaljevati delo, da napredujemo in to potrjujemo tudi z rezultati. V tem tednu sem videl moštvo z veliko zagnanostjo, pripravljeno na derbi, in verjamem, da bo dober tudi odziv na tekmi. O drugih zadevah ne bi govoril. Pri taktični postavitvi gre le za številke, ki ne odločajo. Najpomembnejši je odziv igralcev. K sreči pa imamo v dobrem moštvu posameznike, ki so sposobni igrati v različnih vlogah in na različne načine," je še povedal 43-letni Camoranesi, ki je pri Mariboru nasledil Hrvata Sergeja Jakirovića. Ta se je moral posloviti po sramotnem evropskem porazu proti severnoirskemu Colerainu.

Olimpijo je lani v Stožicah s Taborom premagal z 2:1. V Sežani je izgubil z 0:3. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Olimpiji je julija zadal morda usoden poraz

Maribor je z Olimpijo z osmimi točkami s petih tekem trenutno na tretjem mestu prvenstvene lestvice, le da so vijoličasti tri točke s tekme proti Aluminiju dobili brez borbe, medtem ko so Ljubljančani vse osvojili na igrišču.

"Olimpija je močno spremenila moštvo v primerjavi s prejšnjo sezono, a je po prvih tekmah opazno, da so novi igralci kakovostni. Predvsem oba napadalca, Ivanović in Vombergar. Tudi oni so, gledano v celoti, še v fazi medsebojnega spoznavanja, niso dolgo časa skupaj in pri tem imamo nekaj podobnosti," je še povedal Camoranesi, ki je proti Olimpiji kot trener Tabora dvakrat že igral in ji lani v Stožicah v predzadnjem prvenstvenem krogu zadal morda odločilen poraz v boju za naslov. Sežančani so takrat, v drugi polovici julija, zmagali z 2:1. Na drugi tekmi pod njegovim vodstvom proti Olimpiji so v začetku junija izgubili z 0:3.

Odšel je Zahović, manjkata Bajde in Milec, vrača se Repas

Pri Mariboru, ki je v četrtek dokončno ostal brez najboljšega strelca zadnjih let Luke Zahovića, sicer še vedno ne morejo računati na poškodovana Martina Mileca in Gregorja Bajdeta, medtem ko je trenerja razveselila vrnitev novinca Jana Repasa, ki bo kandidiral za derbi.

Kdo je Mauro Camoranesi?