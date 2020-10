PSG pripeljal okrepitev iz Liverpoola, v ponedeljek bo še vroče

Manchester United naj bi pred ponedeljkovim zaprtjem nogometne tržnice v svoje vrste pripeljal še 18-letnega Urugvajca Facunda Pellestrija. Rdeči vragi naj bi Penarolu plačali 10 milijonov evrov.

#MUFC are close to completing the signing of 18 year old Uruguayan winger Facundo Pellistri. (Various) 🇺🇾



The player is thought to be initially joining the #MUFC academy setup rather than the first team. pic.twitter.com/bFdD0TTO5o