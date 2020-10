Mariboru kazen, Viole ne bi smele biti na stadionu

Navijači Maribora so spremljali dvoboj na levi strani osrednje tribune, ki se trenutno prenavlja in je zaprta za občinstvo.

Navijači Maribora so spremljali dvoboj na levi strani osrednje tribune, ki se trenutno prenavlja in je zaprta za občinstvo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Boštjan Jeglič je po večnem derbiju v Ljudskem vrtu, vrhuncu 6. kroga Prve lige Telekom Slovenije, izrekel kazen NK Maribor tako zaradi pomanjkljive organizacije tekme kot tudi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev. V žep morata seči tudi Bravo in Tabor.

Čeprav naj bi bila vrata Ljudskega vrta za dvoboj med Mariborom in Olimpijo zaprto, je v Ljudski vrt prišla skupina pripadnikov navijaške skupine Viole. To je zmotilo disciplinskega sodnika NZS, ki je zaradi tega Mariborčanom izrekel kazen v višini 1000 evrov.

''Navijači niso imeli pravice do vstopa na stadion, varnostniki/reditelji niso kontrolirali vstopna mesta na stadion, z vstopom navijačev na stadion in načinom nahajanja na njem pa so bile kršene priporočene smernice NIJZ glede preprečevanja okužbe z virusom COVID-19. Organizator ni storil ničesar, da bi se preprečil vnos pirotehničnih sredstev na stadion, navijači niso bili varnostno pregledani,'' je pojasnil posledice pomanjkljive organizacije tekme.

Za še večjo kazen so poskrbeli navijači Maribora med srečanjem. ''Nešportno in neprimerno vedenje več navijačev – večkratno prižiganje bakel na tribuni, večkratno žaljivo in nekulturno izražanje do nasprotne ekipe,'' je zapisal disciplinski sodnik ob obrazložitvi kazni, ki ob upoštevani predkaznovanosti znaša 2.400 evrov. Mariborčani bodo tako morali skupno plačati 3.400 evrov. Po prijavi Matjaža Šalamuna Šalce, uradnega napovedovalca na tekmah NK Maribor v Ljudskem vrtu, je bil postopek ustavljen.

Ljubljanski Bravo, ki je v 6. krogu navdušil z zmago nad vodilno Muro (2:1), bo moral zaradi petih rumenih kartonov plačati 300, Tabor pa zaradi nešportnega vedenja več igralcev in udarne osebe (3 rumeni in 2 rdeča kartona ter še opomin uradni osebi) 360 evrov. Oba nogometaša Tabora, ki sta na zadnji tekmi v Celju (1:2) zaradi dveh rumenih kartonov morala predčasno z igrišča, bosta prisilno počivala na eni tekmi. To velja tako za Dominika Mihaljevića kot tudi Maria Zebića.