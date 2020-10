Rogliču prestižna številka

Organizatorji kolesarske dirke Vuelta so sporočili imena kolesarjev vseh ekip, ki bodo od 20. oktobra nastopili na cestah po Španiji. Na delu bomo videli tudi slovenskega šampiona Primoža Rogliča, ki bo kot lanski zmagovalec v dresu Jumbo-Visme nosil številko 1. Slovenske barve bosta branila še Matej Mohorič in Grega Bole, ki bosta nastopila za Bahrain-McLaren.

Slika po svetu je zaradi novih težav s koronavirusom vse bolj nejasna, a v Španiji upajo, da bodo pod streho lahko pospravili 75. izvedbo Dirke po Španiji. Prav zaradi zaostrovanja razmer so se organizatorji že odločili, da navijači na gorskih prelazih in številnih ciljih ne bodo mogli biti prisotni. S tem želijo preprečiti širjenje virusa in dirko izpeljati varno do cilja.

Vse skupaj se bo začelo 20. oktobra v baskovskem mestu Irun, nekoliko krajša Vuelta (18 etap, sicer je praksa 21) pa se bo končala 8. novembra v Madridu.

Če bo vse tako, kot si v kolesarskem svetu želijo, bo na štartu zvezdniška zasedba. Slovenski ljubitelji tega športa bodo pesti držali za tri Slovence. Ob Mateju Mohoriču in Gregi Boletu (Bahrain McLaren) bo največ pozornosti deležen Primož Roglič (Jumbo Visma). Lani je prav na španskih tleh kot prvi Slovenec osvojil tritedensko preizkušnjo.

Letos je naskakoval tron na znameniti Dirki po Franciji, a je bil od njega na koncu boljši mladi Tadej Pogačar. Pred dnevi je postalo jasno, da se Roglič vrača na prizorišče velikega zmagoslavja, danes pa je tudi jasno, da bo nosil številko 1. Sicer je predvideno, da bo kapetan tudi Tom Dumoulin, ki je slovenskemu kolesarju na Touru in ob zmagi na klasiki Liege-Bastogne-Liege nenehno stal ob strani in mu pomagal, a ceste in kolesarji vselej naredijo svojo dirko. Zato lahko pričakujemo, da bo Roglič poskušal ubraniti lanskoletni naziv najboljšega.

Zvezdniška zasedba na Vuelti, Jumbo-Visma spet močna

Ob sebi bosta imela odlične pomočnike v Robertu Gessinku, Georgeu Bennettu in Seppu Kussu. Nizozemsko moštvo Jumbo Visma bo imelo na papirju najboljšo zasedbo, a imajo svojo računico tudi v drugih ekipah.

Bogati Ineos Grenadiers, ki ima za seboj klavrno sezono, bodo stavili na zvezdnika Chrisa Frooma in Richarda Carapaza – lanskoletni zmagovalec Gira, letos je na Touru pomagal Eganu Bernalu.

Chris Froome bo prav tako nastopil na Vuelti, njegov zadnji nastop v dresu Ineosa. Foto: Getty Images

Na štartu bodo še Thibaut Pinot in David Gaudu (Groupama-FDJ), zimzeleni Alejandro Valverde (Movistar), odlični Francoz Guillaume Martin (Cofidis), Enric Mas (Movistar), Esteban Chavevs in Mikel Nieve (oba Mitchelton-Scott), odlično zasedbo bo imela tudi Astana … Zanimivo bo videti, kaj bo naredila ekipa UAE Emirates, ki bo nastopila brez Pogačarja, zato pa bo kolesaril David de La Cruz.

Med šprinterji bosta osrednja zvezdnika Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), ki je na Touru slekel velikega Petra Sagana v boju za zeleno majico, in Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe).