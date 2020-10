Rogliču ne preti nevarnost le na cesti

Organizatorji španske tritedenske kolesarske pentlje so se v aprilu prav zaradi epidemije koronavirusa odločili, da prečrtajo štart Vuelte, ki bi morala biti na Nizozemskem. Prestavili so ga v Baskovsko deželo, število etap pa z 21 zmanjšali na 18 (od 20. oktobra do 8. novembra).

Uvodna od Iruna do Arrateja je bila prvotno načrtovana za četrto. Ker je prišlo do zamika tras, pomeni, da bo peklenski že začetek 75. Dirke po Španiji. Mnogi poudarjajo, da bo prav prvi teden predstavljal najtežji del in bo ključen v boju za rdečo majico. Prve tri etape, ki so zelo razgibane, bodo lahko že naredile selekcijo, za konec skrajšanega uvodnega tedna pa bo poseben test predstavljala šesta z zaključkom na francoskih tleh na znameniti Col du Tourmalet.

V slogu Francozov in ne Italijanov

Tritedenska španska pentlja bi morala potekati tudi na Portugalskem, a bo prav tako izvzeta iz skoraj tri tisoč kilometrov dolge poti do Madrida, na kateri bo kolesarje čakalo 47 kategoriziranih gorskih ciljev.

Strokovnjaki izpostavljajo šesto etapo, ki bo izjemno zahtevna. Foto: A.S.O.

A ne bo le cesta tista, kjer se bodo kresale iskrice. Veliko nevarnost predstavlja tudi bolezen covid-19. V upanju, da bo karavana varno prišla do Madrida, se je organizator odločil, da bodo kolesarji potovali v balončku. Zagotovo se bodo vsega lotili na podoben način kot Francozi s svojim Tourom, organizator je namreč isti A.S.O., in ne tako kot Italijani, ki so na Giru naredili kar nekaj napak v povezavi z zaščito kolesarjev pred koronavirusom.

Paziti na nevarnost, ki bo prežala med etapami

Prav tako navijači ne bodo imeli dostopa do ciljev na gorskih prelazih in ključnih predelih v hribih. Že od samega začetka bo potekal vzporedni boj, da bodo kolesarji ostali negativni tudi na tega sovražnika, ki se spet vse bolj širi povsod po svetu.

Letošnja Vuelta v večini poteka po severnem delu Španije. Foto: A.S.O.

Nič drugače ni v Španiji. Najhuje je celo prav v predelu, kjer bo dirka potekala. Vse od severozahoda do severovzhoda se razprostira trasa. In prav v tem delu je največ okuženih z novim koronavirusom. V petek je denimo Španija zabeležila kar 15.196 pozitivnih primerov. Španski zdravstveni minister Salvador Illa je zaskrbljen zaradi položaja, a upa, da se bo stanje začelo obračati v pravo smer.

Vuelta bo šla skozi številna mesta in pokrajine, ki beležijo visoko rast okuženih. Vključena je tudi regija Navarre, ki ima kumulativno 14-dnevno incidenco prek 800 na 100 tisoč prebivalcev. V Madridu je ta 450/100 tisoč. Vsi v karavani bodo morali biti izdatno pazljivi, da sovražnika ne bodo prinesli v balon, saj so posledice lahko katastrofalne.

Bitka za rdeče

Iz tabora Jumbo-Visme, ki imajo v Slovencu Primožu Rogliču (lanskoletni zmagovalec Vuelte) in Nizozemcu Tomu Dumoulinu dva velika favorita za skupno zmago, so že napovedali, da bodo ob enem primeru najverjetneje tako, kot se je zgodilo na Giru, dirko zapustili.

Roglič bo moral tako kot preostali kolesarji paziti še na sovražnika številka 1 na svetu. Koronavirus namreč spet vse globlje prodira tudi v športni svet. Foto: Reuters

Vse ekipe so se morale testirati že pred prihodom v Španijo, da so lahko vstopile v potujoči balonček. Testi pa si bodo sledili na tedenski bazi – zaradi velikega števila kolesarjev in spremljevalnega osebja ob nedeljah in ponedeljkih, ko bo prost dan.

Pa poglejmo še na cesto, kjer bo potekala prava bitka za rdečo majico, ki pripada najboljšemu kolesarju. Slovenski ljubitelji kolesarstva bodo stiskali pesti za Rogliča, ki spada v ožji krog favoritov za zmago (na dirki bosta nastopila še dva Slovenca Matej Mohorič in Grega Bole, ki bosta kolesarila v dresu McLaren Bahrain).

Mohorič po etapno zmago

Ineos Grenadiers stavi na Chrisa Frooma in Richarda Carapaza. Francoska ekipa Grupama-FDJ upe polaga na Thibauta Pinota in Davida Gauduja. Moštvo Movistarja bo nastopilo že na 41. Vuelti in bo imelo v svojih vrstah 40-letnega Alejandra Valverdeja, Enrica Masa in Marca Solerja.

Matej Mohorič bo iskal pot do druge etapne zmage na Vuelti. Edinkrat mu je uspel podvig leta 2017. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Osrednji adut Cofidisa bo odlični francoski kolesar Guillaume Martin (Cofidis), Esteban Chaves in Mikel Nieve bosta glavni železji v ognju pri Mitchelton-Scott. McLaren Bahrain stavi na Wouta Poelsa, ki bo poskušal v generalni razvrstitvi priti čim višje, medtem ko bo Slovenec Mohorič napadal drugo posamično zmago na Vuelti, potem ko se je veselil leta 2017.

Prve odgovore bomo tako dobili že v torek, ko se dirka ob 13.11 začne v Irunu.