Nor zaključek Rogliča: rdeča majica je že prvi dan njegova!

Podrobno 1. etapa Irun – Arrate (173 km)

Cilj - Primož Roglič (Jumbo Visma) je veliki zmagovalec 1. etape na Vuelti. V zaključku se je odločil za šprint in kot prvi prečkal ciljno črto.

"Lepo je zmagati. Zelo sem vesel. Ekipa je še enkrat pokazala, da je močna. Celoten dan je funkcionirala perfektno. Na zadnjem vzponu je šlo na polno. Vsi smo trpeli. Imamo nore fante. Zelo vesel sem, da sem lahko spet zmagal. Dirka se je lepo začela," je po velikem zmagoslavju povedal Roglič.

Rezultati 1. etape

1. Primož Roglič (Jumbo-Visma) 4;22:24

2. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) +0:01

3, Daniel Martin (Israel Start-up Nation)

4. Esteban Chaves (Mitchleton Scott)

5. Felix Grossschartner (Bora Hansgrohe)

6. Enric Mas (Movistar) vsi isti čas

7. Hugh John Carthy (EF Pro Cycling) 0:04

8. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) 0:10

...

26. Matej Mohorič (Bahrain McLaren) 1:51

Grega Bole (Bahrain McLaren)

Skupni vrstni red:

1. Primož Roglič (Jumbo-Visma) 4;22:24 (10 bonifikacijskih sekund)

2. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) +0:05 (6 bonifikacijskih sekund)

3, Daniel Martin (Israel Start-up Nation) 0:07 (4 bonifikacijske sekunde)

4. Esteban Chaves (Mitchleton Scott)

5. Felix Grossschartner (Bora Hansgrohe)

6. Enric Mas (Movistar) vsi 0:11

7. Hugh John Carthy (EF Pro Cycling) 0:14

8. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) 0:20

...

26. Matej Mohorič (Bahrain McLaren) 2:01

Grega Bole (Bahrain McLaren)

3 km do cilja - Roglič ima ob sebi še Bennetta in Kussa, v igri za etapno zmago pa so še Carapaz, Chaves, Carthy, Valverde, Mas in Martin.

4,5 km do cilja - Skočil je Sepp Kuss, moštveni kolega Primoža Rogliča pri Jumbo Vismi. Skupino je razbil na prafaktorje. Le še šest kolesarjev je v boju za etapno zmago. Tudi slovenski kolesar.

5 km do cilja - Le še 30 kolesarjev je v igri za etapno zmago. Mad njimi je tudi Primož Roglič. V ospredju tempo diktira Ineos, ki stavi na Richarda Carapaza.

9 km do cilja - Kolesarji so prišli do odločilnega trenutka 1. etape. Pred njimi je zadnji gorski cilj, ki je I. kategorije in sliši na ime Alto de Arrate. Dolžina klanca s 5,3 kilometra ne bi pomenila pretirane oteževalne naloge, a je povprečni naklon 7,7 odstotka, na nekaterih predelih pa okoli 13-odstoten. Na čelu glavnine je ekipa Ineos Grenadiers.

17 km do cilja - Veliki Chris Froome je na predzadnjem gorskem cilju že odpadel, a se nato nekako priključil repu skupine. To pa je slab znak za Ineos Grenadiers, ki bodo morali očitno staviti vse upe na Richarda Carapaza.

25 km do cilja – Ni več bega. Vsi kolesarji so zdaj skupaj, pred njimi pa še dva gorska cilja. Zanimivo bo zlasti na zadnjem, ki je I. kategorije. A cilj ne bo na vrhu, saj bo nato še sledilo 2,5 kilometra vožnje.

30 km do cilja - Medtem ko se kolesarji približujejo predzadnjemu gorskemu cilju, je v Italiji Jan Tratnik spisal zgodovino in se veselil velike etapne zmage na slovitem Giru. Bo njegov dnevni uspeh dopolnil tudi Primož Roglič, ki v prvi etapi Vuelte kolesari v glavnini in za ubežniki zoastaja le še dobrih 30 sekund?

53 km do cilja - Zimzeleni Alejandro Valverde (Movistar) nastopa že na 28. Grand Touru: "Zavedamo se, da bo težko. Videli bomo, kako močni so tekmeci, vendar ne mislim, da sem slab. Imamo tudi kakovostne kolesarje v naši ekipi. Na koncu je kratek vzpon, naša ekipa pa bolje funkcionira na daljših."

Ubežniki imajo le še 55 sekund prednosti.

75 km do cilja - Mathias Frank (AG2R-La Mondiale), ki je bil pretekle dni bolan, in Ilan Van Wilder (Sunweb) sta že zaključila z Vuelto, potem ko sta predčasno končala prvo etapo. Medtem je prednost ubežnikov le še 1:20.

90 km do cilja - Sedem kolesarjev je padlo. Bližnji stik s cesto je imel tudi zmagovalec kriterija Dauphine Daniel Martinez.

100 km do cilja - 2:12 znaša prednost ubežne peterice - Jasha Sütterlin (Team Sunweb) Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) Quentin Jauregui (AG2R-La Mondiale), Tim Wellens (Lotto Soudal) in Jetse Bol (Burgos BH).

112 km do cilja - Glavnina se je približala ubežnikom in zdaj zaostaja le še dobri dve minuti.

128 km do cilja - "Dobro se počutim. Pred nami je velik izziv. Zame tudi nekaj novega. Za vse nas je uspešna sezona. Lahko smo sproščeni, samozavestni. Veseli smo lahko prav tako, da lahko dirkamo v tem letnem času," je pred začetkom etape dejal Primož Roglič (Jumbo-VIsma) in glede vloge vodje znotraj moštva dodal: "Kmalu bomo videli, kdo ima močnejše noge. Tako smo začeli. Že danes je izziv. Praktično vse etape so."

Drugi kapetan pri Nnuizozemcih je Tom Dumoulin.

"Želel bi si čim več zmagovati. To bi veljalo že od danes naprej," je odločen Roglič.

134 km do cilja - Zaostanek glavnine za peterico ubežnikov v prvi etapi 75. izvedbe Vuelte, znaša 3:35.

154 km do cilja - Jasha Sütterlin (Team Sunweb) Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) Quentin Jauregui (AG2R-La Mondiale), Tim Wellens (Lotto Soudal) in Jetse Bol (Burgos BH) so uspeli z begom. Pred glavnino, v kateri je na čelu ekipe Jumbo-Visme, imajo 3:15 prednosti.

Nizozemsko moštvo ima najmočnejšo zasedbo na letošnji Vuelti. Primož Roglič in Tom Dumoulin sta kapetana, ob sebi pa imata kakovostne kolesarje v Seppu Kussu, Georgu Bennettu in Robertu Gessinku. Edini, ki niso nastopili na Touru, so Lennard Hofstede, Paul Martens in Jonas Vingegaard.

170 km do cilja - Štirje kolesarji so poizkusili z napadom, a je glavnina hitro umirila konje.

173 km do cilja – Na traso so se podali trije Slovenci. Grega Bole in Matej Mohorič sta v dresu Bahrain McLarna, Primož Roglič pa bo skušal kot član Jumbo-Visme še drugič zapored osvojiti Vuelto. Že danes bodo morali favoriti pokazati, kako močne noge imajo, saj je 173 kilometrov dolga trasa zelo razgibana.

13.11 – Štart 173 km dolge etape v Irunu.

