Zgodovinska zmaga Tratnika na slovitem Giru!

🏁The emotional Stage 16 Last Km of #Giro d’Italia 2020!



🏁L'ultimo emozionante Km della tappa 16 del #Giro d'Italia 2020! pic.twitter.com/sSFmU2Z3Rj — Giro d'Italia (@giroditalia) October 20, 2020

Po uspehu Jana Tratnika ima Slovenija na Giru zdaj osem etapnih zmag. Vrata do raja je leta 2014 z zmago v šprintu odprl Luka Mezgec. Naslednje leto je do nje prišel Jan Polanc, Primož Roglič se je veselil na kronometru leta 2017, isto leto še enkrat Polanc. Sledil jima je Matej Mohorič, leta 2019 je do novih dveh etapnih zmag v sosednji Italiji prišel Roglič, letos pa je zablestel še Tratnik.

V 2000. etapi v zgodovini Gira, ki je potekala po Furlaniji Julijski Krajini, lep del pa tudi po Beneški Sloveniji, se je Tratnik znašel med 28 ubežniki, ki jih je glavnina spustila predse na začetku 229 kilometrov dolge etape.

Dobrih 65 kilometrov pred koncem sta napadla tudi Tratnik in Manuele Boaro (Astana) in si kot specialista za vožnjo na čas prikolesarila zavidljivo prednost 45 sekund pred zadnjima dvema vzponoma na Ragogno. Italijan je zdržal le približno deset kilometrov, ko je Tratnik skočil.

Idrijčan je dobrih 40 kilometrov do cilja ostal sam v ospredju. Otresel se je Italijana in dirjal proti zgodovinskemu uspehu. In to v etapi, ki je na letošnjem Giru najbližje slovenski meji. Ko je kazalo, da ga najbližji zasledovalci ne bodo ujeli, se mu je na zadnjem gorskem cilju priključil Ben O'Connor (NTT Pro Cycling), ki je izničil 40 sekund zaostanka.

Italijan Manuele Baoro ni mogel slediti tempu Jana Tratnika. Foto: Getty Images

Skupaj sta se približevala cilju in jasno je bilo, da bo zaključni šprint odločil, kdo bo junak 16. etape. Posebej zahteven je bil zadnji kilometer z odsekom, kjer se je cesta pokonci postavila tudi z naklonom 20 odstotkov. Tratnik je skočil prav na tem delu in se otresel še Avstralca. Pot do zgodovinske zmage se mu je odprla. Z dvignjenima rokama je prikolesaril v cilj in se veselil največjega uspeha v karieri.

Vodilni v skupnem seštevku ostaja Portugalec João Almeida (Quick-Step), ki je za Tratnikom zaostal za skoraj 13 minut, je pridobil še dve sekundi v primerjavi z Nizozemcem Wilcom Keldermanom (Team Sunweb), pred katerim ima zdaj v boju za roza majico 17 sekund prednosti. Tretji Jai Hindley (Team Sunweb) zaostaja že 2:58.