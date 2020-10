Še peta etapa Gira Ineosu, Portugalec komaj zadržal rožnato majico

📽️@taogeoghegan celebrate, @JooAlmeida98 suffers and keeps the Maglia Rosa. This is the Last Km of Stage 15, #Giro d’Italia.



📽️Festeggia @taogeoghegan, @JooAlmeida98 soffre e tiene la Maglia Rosa. Ecco l'ultimo km della Tappa 15 del #Giro d'Italia. pic.twitter.com/mD1qu0vojh — Giro d'Italia (@giroditalia) October 18, 2020

Drugi v skupnem seštevku, Nizozemec Wilco Kelderman (Team Sunweb) je danes ciljno črto prečkal na drugem mestu, 35 sekund pred četrtim Almeido, ki je na ciljnem vzponu na Piancavallo z zadnjimi močmi poskušal omiliti škodo, ki so jo z napadom povzročili Geoghegan Hart, Kelderman in Avstralec Jai Hindley (Team Sunweb). Ta je danes zasedel tretje mesto in se na to povzpel tudi v skupnem seštevku.

Oba slovenska kolesarja, Domen Novak in Jan Tratnik (oba Bahrain-McLaren) sta v cilj pripeljala na 32. oz. 33. mestu z zaostankom devetih minut in 12 sekund, v skupnem seštevku sta še naprej v ozadju z več kot uro in pol zaostanka.

Premiki v skupnem seštevku

Etapa, ki se je začela v bazi italijanskih zračnih sil, kjer domuje tudi njihova slovita akrobatska skupina "Frecce Tricolori", je po več kot 4000 premaganih višinskih metrih pričakovano prinesla nove premike v skupnem seštevku.

Po sobotnem kronometru ni bilo pričakovati, da bo Kelderman že pred prostim ponedeljkom prevzel majico vodilnega kolesarja na Giru, a se je temu močno približal.

⛰️The final 15 km of stage 15 run entirely uphill. The first 10 km go up at very steep around 9% and topping out at 14%.



⛰️Gli ultimi 15 km della tappa 15 sono interamente in salita. Primi 10 km molto ripidi sempre attorno al 9% con punte del 14%.



Powered by @Garmin #Giro pic.twitter.com/vUrt1ii9yZ — Giro d'Italia (@giroditalia) October 18, 2020

Devetindvajsetletnik iz Amersfoorta ima za 22-letnim Almeido (Deceuninck-Quick-step) le še 15 sekund zaostanka, tretji je po novem danes tretji v etapi, Avstralec Jai Hindley (Sunweb), ki za kapetanom svojega moštva zaostaja dve minuti in 56 sekund. Še sekundo več na četrtem mestu zaostaja Geoghegan Hart.

"Letošnja sezona na velikih tritedenskih dirkah je za nas polna vzponov in padcev"

"To je posebna zmaga. Letošnja sezona na velikih tritedenskih dirkah je za nas polna vzponov in padcev. Toda tukaj na Giru imamo izjemnega Filippa Ganno, pa Rohana Dennisa. Vsi v naši ekipi smo bili med najboljšimi štirimi v dosedanjih etapah, ponosen sem, da sem pristavil delček k tem uspehom in da sem del te ekipe," je dejal 25-letni Britanec.

Priznal je, da je bil na Giru v vlogi pomočnika Geraintu Thomasu, ki je moral hitro zapustiti Italijo zaradi poškodbe. "Tukaj smo bili, da pomagamo Geraintu in verjamem, da bi bil on na vrhu odra za zmagovalce. Sam pa sem v karieri osvojil bore malo dirk, zato je ta še toliko bolj pomembna. S temi uspehi skušamo dvigniti vzdušje v ekipi," je še pristavil Geoghegan Hart.

Sprva je sicer glavnina spustila predse 11 ubežnikov, ki pa so ob ne ravno veliki prednosti bolj lovili točke za razvrstitev najboljšega hribolazca. Najdlje je v ospredju ostajal svetovni prvak v kronometru leta 2019, Avstralec Rohan Dennis. Na vznožju zadnjega vzpona ga je skupina najboljših ujela in začela narekovati močan ritem.

Biatlonski obisk kolesarskega cilja:

Favoriti odpadali en za drugim

Številčno je bilo predvsem moštvo Sunweba za Keldermana, ki se je že po sobotnem kronometru prelevil v prvega favorita za končno zmago. Ritem pa je hitro strl tako pred to etapo tretjega v skupnem seštevku, Španca Pella Bilbaa kot Danca Jakoba Fuglsanga, medtem ko je vodilni Almeida še držal stik z najboljšimi.

Nato je v prvem, najstrmejšem delu vzpona odpadel še Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), s čimer so upi italijanskih ljubiteljev kolesarstva za končno zmago na Giru splavali po vodi, potem ko je že pred tem odpadel Domenico Pozzovivo (NTT Pro Cycling).

Keldermanov prvi pomočnik Hindley je še naprej lomil tekmece, odpadel pa je tudi rožnati Almeida, ki je skušal omejiti škodo v zadnjih šestih kilometrih, ki so bili bolj položni. Storil je dovolj, da bo v torek še 13. dan zapovrstjo oblekel rožnato majico.

Kolesarje in karavano Gira danes in v ponedeljek, ko bo prost dan, čakajo nova testiranja na novi koronavirus, ki bi lahko še dodatno zapletel zaključni teden dirke, ki prinaša številne dolge alpske vzpone.

Izidi 15. etape (Base Aerea Rivolto - Piancavallo, 185 km): 1. Wilco Kelderman (Niz/Sunweb) 4:58:52 2. Tao Geoghegan Hart (VBr/Ineos Grenadiers) + 0:02 3. Jai Hindley (Avs/Sunweb) 0:04 4. Joao Almeida (Por/Deceuninck-Quick-step) 0:37 5. Rafal Majka (Pol/Bora-Hansgrohe) 1:22 6. Patrick Konrad (Avt/Bora-Hansgrohe) 1:29 7. James Knox (VBr/Deceuninck-Quick-step) 1:36 8. Pello Bilbao (Špa/Bahrain-McLaren) 2:11 9. Jakob Fuglsang (Dan/Astana) 10. Vincenzo Nibali (Ita/Trek-Segafredo) 2:30 ... 32. Domen Novak (Slo/Bahrain-McLaren) 9:12 33. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-McLaren) isti čas Skupni vrstni red: 1. Joao Almeida (Por/Deceuninck-Quick-step) 54;28:09 2. Wilco Kelderman (Niz/Sunweb) + 0:15 3. Jai Hindley (Avs/Sunweb) 2:56 4. Tao Geoghegan Hart (VBr/Ineos Grenadiers) 2:57 5. Pello Bilbao (Špa/Bahrain-McLaren) 3:10 6. Rafal Majka (Pol/Bora-Hansgrohe) 3:18 7. Vincenzo Nibali (Ita/Trek-Segafredo) 3:29 8. Domenico Pozzovivo (Ita/NTT Pro Cycling) 3:50 9. Patrick Konrad (Avt/Bora-Hansgrohe) 4:09 10. Fausto Masnada (Ita/Deceuninck - Quick-step) 4:12 ... 61. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-McLaren) 1;46:29 79. Domen Novak (Slo/Bahrain-McLaren) 2;14:23

Preberite še: