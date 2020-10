Izjemen spopad Van der Poela in Van Aerta, Alaphilippe treščil v motor

Za zmago na letošnji, že 104. Dirki po Flandriji, 243,3-kilometrski preizkušnji od Antwerpna do Oudenaarda sta se v sprintu spopadla Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) in Rogličev moštveni kolega pri Jumbo-Vismi Wout Van Aert. Uspešnejši je bil nizozemski as, ki je Belgijca premagal za nekaj centimetrov. Dirko, zadnji kolesarski spomenik sezone, je zaznamoval padec svetovnega prvaka Juliana Alaphilippa. Francoz je dobrih 30 kilometrov pred ciljem treščil v spremljevalni motocikel in v bolečinah obležal na asfaltu.

Nizozemec Van der Poel je dobil napet ciljni sprint z Van Aertom, tretje mesto pa je zasedel Norvežan Alexander Kristoff, moštveni kolega našega junaka z Dirke po Franciji Tadeja Pogačarja.

Grd padec Alaphilippa

Francoz Julian Alaphilippe je ob stiku z motoristom grdo padel in odstopil, potem ko se je po napadu 40 kilometrov pred ciljem vozil prav z Nizozemcem in Belgijcem.

Na eni najtežjih enodnevnih preizkušenj v kolesarski karavani je v prvem delu pobegnilo šest kolesarjev, ki jih je glavnina pustila v ospredje za več kot sedem minut.

Nekaj več kot 244 kilometrov dolga preizkušnja pa je bila odločena v drugi polovici, ko so si eden za drugim začeli vrstiti strmi, kratki vzponi z granitnimi kockami. Na njih so imeli veliko težav tudi favoriti, tako sta denimo Van Aert in njegov rojak Jesper Stuyven padla, a brez posledic za nadaljevanje ene od petih največjih klasik v sezoni.

Šestdeset kilometrov pred ciljem so se v glavnini začeli ogorčeni boji za pozicije pred ključnimi vzponi in odseki kock. Skupina je ostala številčna, favoriti pa so 50 kilometrov pred ciljem ujeli ubežnike.

Daar is de wereldkampioen! Devenyns, Alaphilippe en Van Baarle rijden even voorop #RVV20 pic.twitter.com/CZUkLxyJeb — Sporza 🚴 (@sporza_koers) October 18, 2020

Kmalu pa je glavnina razpadla, v ospredju pa so se znašli trije glavni favoriti, Alaphilippe, van der Poel in Van Aert. V ozadju jih je lovila skupina 18 kolesarjev.

Spredaj ostala le še Belgijec in Nizozemec

Toda potem je 35 km pred koncem ob stiku z motoristom grdo padel Alaphilippe, ki se je držal za komolec in ni mogel nadaljevati preizkušnje. Spredaj sta ostala van der Poel in Van Aert, ki sta po klasiki Gent-Wevelgem eden drugega obsojala, da ni bilo pravega sodelovanja v boju za prestižno zmago.

Tokrat sta bila prisiljena dobro sodelovati tudi po padcu svetovnega prvaka, hitro pa sta si nabrala več kot minuto prednosti. Pred zadnjim prečkanjem Oude Kwaremonta in Paterberga je bilo jasno, da se bosta favorizirana kolesarja udarila za zmago.

Zadnji vzponi niso dali predčasne odločitve o zmagovalcu, ključen pa je bil sprint po 244 kilometrih. Tega je prvi začel van der Poel, Van Aert se mu je bližal, a na ciiljni črti je bil Nizozemec za malenkost hitrejši in prvič v karieri slavil na dirki po Flandriji. Tretje mesto je v sprintu večje skupine v ozadju zasedel Norvežan Alexander Kristoff.

Dirka po Flandriji 2020, vrstni red: 1. Mathieu Van der Poel (Niz) Alpecin-Fenix 2. Wout van Aert (Bel) Team Jumbo-Visma 3. Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 4. Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 5. Yves Lampaert (Bel) Elegant-Quickstep 6. Dimitri Claeys (Bel) Cofidis 7. Oliver Naesen (Bel) AG2R la Mondiale 8. Dylan Van Baarle (Niz) Ineos Grenadiers 9. John Degenkolb (Nem) Lotto Soudal 10. Tiesj Benoot (Bel) Team Sunweb …

