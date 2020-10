Izjemni Ganna na kronometrih nepremagljiv, odličen nastop Tratnika

Ganna je po zmagi na uvodni etapi letošnjega Gira, posamičnem kronometru v Palermu, še enkrat pokazal, da je v vožnji na čas nepremagljiv, Rohan Dennis se mu je edini približal na manj kot minuto, medtem ko je tretje mesto v 14. etapi zasedel Američan Brandom McNulty, moštveni kolega zmagovalca Toura Tadeja Pogačarja pri UAE Emirates. McNulty je za Ganno zaostal minuto in devet sekund.

"Šlo je bolje in bolje vse do cilja"

"Vsaka etapna zmaga je zame pomembna. Tu na Giru imamo res dobro ekipo in dobili smo etape na vseh terenih. Vzpon je bil res strm, le en kilometer, ki pa je trajal, ne vem, pet minut. Skočil sem prek vzpona in pospeševal v drugem delu. Šlo je bolje in bolje vse do cilja," je preizkušnjo opisal 24-letni Italijan, ki že pogleduje proti zadnji etapi in še tretjem kronometru.

Še prej pa svetovnega prvaka v vožnji na čas čakajo visoki prelazi v Alpah. "Upam, da bomo dirkali v soncu, ampak težko bo. Varčevali bomo moči in upali, da pridemo do Milana. Tam imam še eno priložnost v kronometru," je po koncu etape v hitri izjavi dejal Ganna.

Tudi Tratnik letel

Izkazal se je tudi dvakratni slovenski prvak v vožnji na čas Jan Tratnik, ki je bil z natanko dvema minutama zaostanka deseti, drugi slovenski predstavnik na letošnjem Giru, Domen Novak (Bahrain McLaren) pa je bil 120., s sedmimi minutami in 31 sekundami za zmagovalcem. McNulty je z 11. mesta napredoval na četrto, peti pa je še en italijanski zvezdnik Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo).

Almeida povečal skupno vodstvo

Rožnato majico vodilnega na dirki je ubranil Joao Almeida, še več, Portugalec je s šestim mestom v etapi (+ 1:31) še povečal prednost pred Nizozemcem Wilcom Keldermanom (Team Sunweb). Ta zdaj znaša 56 sekund. Tretji v skupnem seštevku ostaja Tratnikov in Novakov kapetan pri Bahrain McLarnu Pello Bilbao, a Španec zdaj zaostaja še dve minuti in enajst sekund za Almeido.

Jutrišnja 15. etapa kolesarje spet vodi v hribe, v 185 kilometrih trase jih čakajo trije klanci druge kategorije ter ciljni vzpon prve kategorije na 1.290-metrski Piancavallo (14,5 kilometra s povprečnim naklonom 7,8 odstotka). V ponedeljek bo zadnji dan odmora.

Izidi, 14. etapa (Conegliano - Valdobbiadene, 34,1 km): 1. Filippo Ganna (Ita/Ineos Grenadiers) 42:40 2. Rohan Dennis (Avs/Ineos Grenadiers) + 0:26 3. Brandon McNulty (ZDA/UAE Team Emirates) 1:09 4. Thomas De Gendt (Bel/Lotto Soudal) 1:11 5. Josef Černy (Češ/CCC Team) 1:16 6. Joao Almeida (Por/Deceuninck-Quick-step) 1:31 7. Tanel Kangert (Est/EF Pro Cycling) 1:33 8. Jonathan Castroviejo (Špa/Ineos Grenadiers) 1:44 9. Wilco Kelderman (Niz/Sunweb) 1:47 10. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-McLaren) 2:00 ... 120. Domen Novak (Slo/Bahrain-McLaren) 7:31 Skupni vrstni red: 1. Joao Almeida (Por/Deceuninck-Quick-step) 54;28:09 2. Wilco Kelderman (Niz/Sunweb) + 0:56 3. Pello Bilbao (Špa/Bahrain-McLaren) 2:11 4. Brandon McNulty (ZDA/UAE Team Emirates) 2:23 5. Vincenzo Nibali (Ita/Trek-Segafredo) 2:30 6. Rafal Majka (Pol/Bora-Hansgrohe) 2:33 7. Domenico Pozzovivo (Ita/NTT Pro Cycling) isti čas 8. Fausto Masnada (Ita/Deceuninck - Quick-step) 3:11 9. Patrick Konrad (Avt/Bora-Hansgrohe) 3:17 10. Jai Hindley (Avs/Sunweb) 3:33 ... 75. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-McLaren) 1:37:54 98. Domen Novak (Slo/Bahrain-McLaren) 2;05:48

