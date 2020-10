Na Giru brez novih okužb

Prireditelji kolesarske dirke po Italiji so danes pred začetkom 14. etape sporočili, da zadnja testiranja, opravili so jih več kot 500, niso pokazala nobene nove okužbe z novim koronavirusom v karavani tekmovalcev in spremljevalnega osebja. V začetku tedna sta Giro zaradi okužb že zapustili ekipi Michelton Scott in Jumbo Visma.

Prireditelji so zato napovedali dodatna testiranja, opravili so jih 15. in 16. oktobra. Testirali so 512 udeležencev dirke, tako kolesarjev kot članov ekip. Danes so sporočili, da so bili vsi ti testi negativni in da v karavani ni nobene nove okužbe s covidom-19.

V dogovoru s krovno mednarodno zvezo Uci bodo naslednja testiranja opravili v ponedeljek, 19. oktobra, ko bo na Giru zadnji prost dan.

