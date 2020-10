Nov ekvadorski junak na Giru

Zmagovalec 12. etape Dirke po Italiji, ki se je začela in končala v Cesenaticu, mestecu od jadranski obali, kjer je svojo kolesarsko pot začela pokojna legenda italijanskega kolesarstva Marco Pantani, je Ekvadorec Jhonathan Narvaez (Ineos Gredadiers). V skupnem seštevku na vrhu ni prišlo do sprememb, v rožnati majici ostaja Portugalec Joao Almeida (Deceuninck QuickStep).

🇪🇨 Under the Cesenatico’s rain @NarvaezJho wins a stage spent all day attacking!



🇪🇨 @NarvaezJho trionfa sotto la pioggia di Cesenatico dopo una giornata tutta all'attacco!#Giro pic.twitter.com/kY0v9l9igy — Giro d'Italia (@giroditalia) October 15, 2020

Narvaez je bežal večji del 204 kilometre dolge, deževne etape, najprej v večji skupini, pa v manjši, samo skupaj z Ukrajincem Markom Padunom, ki je zasedel drugo mesto, na koncu pa po težavah tekmovalca Bahrain Meride sam.

Dvanajsta etapa kolesarske dirke po Italiji je bila posvečena spominu na legendarnega Marca Pantanija, saj se je začela in končala v Cesanaticu, kjer je Italijan, ki je leta 2004 umrl zaradi prevelikega odmerka kokaina, živel in treniral.

Premagati morali 3.800 "višincev"

Z izjemo na začetku in na koncu tokrat v etapi ni bilo praktično ni bilo ravnine, tekmovalci so skupno morali premagati 3800 metrov višinske razlike, čeprav vzponi niso bili dolgi in težki (trije so bili tretje, dva četrte in še nekaj nekategoriziranih). Preizkušnja je bila ustvarjena za ubežnike, čeprav so imeli tudi nekateri, ki se borijo za vrh, velikanski motiv. Predvsem Pantanijev prijatelj Domenico Pozzovivo, ki mu je bil "slonček" vzor.

Skupina 14 ubežnikov je potrdila napovedi strokovnjakov. V njej ni bilo nevarnih kolesarjev za skupni seštevek, tako da jih je glavnina pustila tudi do več kot desetminutne prednosti. Toda v drugem delu etape je pospešila prav Pozzovivova ekipa NTT, tako da se je prednost začela topiti.

Prišla je že na manj kot pet minut, NTT je tudi povsem razredčil glavnino, ko sta na predzadnjem spustu preostale ubežnike pustila Ukrajinec Mark Padun in Ekvadorec Jhonathan Narvaez, je spet začela naraščati.

💛Glory to Ecuador!

Watch now the Last Km of @NarvaezJho!



💙La gloria dell'Ecuador!

Guarda l'ultimo chilometro di @NarvaezJho!



❤️¡Gloria al Ecuador!

¡Mira ahora el Último Km de @NarvaezJho!



#Giro pic.twitter.com/2pJE3RvU0E — Giro d'Italia (@giroditalia) October 15, 2020

Ekvadorci imajo novega junaka

Postalo je jasno, da bo zmagovalec ubežnik. Petnajst kilometrov pred ciljem se je dalo slutiti, kdo bo, saj jo je Padunu, kolesarju Bahrain McLarna, zagodla okvara kolesa in je zaostal več kot pol minute. Ekvadorcu se je še poskušal približati, prišel na devet sekund, a v zadnjih kilometrih popustil.

V ozadju v skupini favoritov, ki jo je veliko časa vodil Pozzovivo, napadov ni bilo, šlo je bolj na izpadanje, a glavni favoriti so ostali skupaj. Udarili so se za šesto mesto.

Jana Tratnika in Domna Novaka ni bilo med najboljšimi.

Ekvador tako slavi novega junaka na Giru, lansko rožnato pentljo je namreč dobil Narvaezov rojak in letos tudi moštveni kolega Richard Carapaz, ki pa ga letos na dirki ni, pripravlja se namreč na Dirko po Španiji, ki se bo začela v torek, 20. oktobra v Irunu.

V petek bo spet etapa, v kateri naj bi se za zmago potegovali sprinterji.

Izidi 12. etape: 1. Jhonatan Narvaez (Ekv/Ineos Grenadiers) 5:31:24 2. Mark Padun (Ukr) Bahrain McLaren + 01:08 3. Simon Clarke (Avs/EF) 06:50 4. Joseph Rosskopf (ZDA/CCC Team) 07:30 5. Simon Pellaud (Švi/Androni Giocattoli-Sidermec) 07:43 6. Brandon McNulty (ZDA/UAE Emirates) 08:25 7. Patrick Konrad (Avt/Bora-Hansgrohe) 8. Ruben Guerreiro (Por/EF) 9. Joao Almeida (Por/Deceuninck-Quickstep) 10. Tao Geoghegan Hart (VBr/Ineos Grenadiers) isti čas ... 54. Domen Novak (Slo/Bahrain-McLaren) 21:06 64. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-McLaren) 25:05 Skupni vrstni red: 1. Joao Almeida (Por/Deceuninck-Quickstep) 43;41:575 2. Wilco Kelderman (Niz/Sunweb) + 0:34 3. Pello Bilbao (Špa/Bahrain McLaren) 0:43 4. Domenico Pozzovivo (Ita/NTT) 0:57 5. Vincenzo Nibali (Ita/Trek-Segafredo) 1:01 6. Patrick Konrad (Avt/Bora-Hansgrohe) 1:15 7. Jai Hindley (Avs/Sunweb) 1:19 8. Rafal Majka (Pol/Bora-Hansgrohe) 1:21 9. Fausto Masnada (Ita/CCC) 1:36 10. Jakob Fuglsang (Dan/Astana) 2:20 ... 70. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-McLaren) 1;23:59 100. Domen Novak (Slo/Bahrain-McLaren) 1;50:17

