Arnaud Demare sprinterski kralj Gira

Slovenskih predstavnikov na Giru, Jana Tratnika in Domna Novaka (Bahrain McLaren), tokrat ni bilo v ospredju, ciljno črto sta prečkala na 134. in 141. mestu.

Etapa ob Jadranskem morju ni postregla s pretresljivimi dogodki. Že pred njo so strokovnjaki napovedovali sprint, zaključni obračun je bil še bolj verjeten, ker kljub bližini morja ni bilo nikakršnega vetra.

Peterica ubežnikov je imela sicer svoje želje, najdlje je bil v begu Belgijec Sander Armee, ki pa se je moral predati dobrih šest kilometrov pred ciljem. Sprinterske ekipe so imele vse pod nadzorom, pri lovljenju ubežnikov je bila najbolj aktivna ekipa UAE Emirates.

V zaključnih kilometrih pa so pobudo prevzeli člani Groupame FDJ, ki so Demara pripeljali v ugoden položaj, ta pa se jim je zahvalil za zanesljivo zmago. Sagan, ki se mu je po zmagi v deseti etapi približal v točkovanju za ciklamno majico, njegove zmage ni mogel ogroziti.

