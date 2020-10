Saganu deseta etapa, Almeida še v rožnatem, Slovenca zadaj

Peter Sagan je zmagovalec 10. etape dirke po Italiji. Foto: Reuters

A uspeh Sagana, ki v tej sezoni do danes še ni dobil nobene etapne preizkušnje, je zasenčilo dogajanje pred dirko oziroma pred startom etape. Povezano je s pandemijo novega koronavirusa in je postalo uresničitev strahov vseh prirediteljev športnih tekmovanj: da na njihovi prireditvi izbruhne okužba, ki potem vpliva na izide ali pa na sodelovanje tekmovalcev.

Najprej je umik najavila ekipa Mitchelton-Scott po štirih pozitivnih testih med svojim osebjem, pozneje pa še Nizozemec Steven Kruijswijk, ki je bil pozitiven, ter njegova celotna ekipa Jumbo-Visma.

Triintridesetletni član Jumbo-Visme, za katero sicer dirka tudi slovenski zvezdnik Primož Roglič, je bil eden od dveh kolesarjev, ki sta bila pozitivna po zadnjem svežnju testov, ki so jih opravili v nedeljo in ponedeljek na dirki po Italiji. Sprva so v ekipi še nameravali priti na start današnje etape, a so si pozneje premislili in se umaknili z Gira.

Direktor dirke Mauro Vegni kljub temu ostaja optimist. "Mislim, da ni razloga za strah, da bi dirko prekinili. Opravili smo več kot 1500 testov, pri eni ekipi je šlo za več primerov, pri ostalih samo za enega. Najpomembneje je, da pridemo do Milana," je napovedal prihod na cilj, ki je načrtovan za 25. oktober.

Ena najbolj zanimivih etap letošnje pentlje

Tisti, ki so ostali na kolesih, so v mrzlem in turobnem jesenskem vremenu poskrbeli za eno bolj zanimivih etap letošnje italijanske pentlje. Razgibana trasa z več vzponi v zadnjem delu je ponudila beg Sagana v zadnjih kilometrih, ko ga tekmeci niso mogli več ujeti, smolo domačega aduta Domenica Pozzoviva, ki je po tehnični okvari vendarle še našel dovolj moči, da se je vrnil v skupino zasledovalcev in etapo končal v deseterici, ter zlom Danca Jakoba Fuglsanga, ki po zaostanku zaradi predrte zračnice ni mogel več ujeti tekmecev in je v skupnem seštevku izgubil več kot minuto in visoko šesto mesto.

Sagana je verjetno marsikdo že kar odpisal, toda trikratni svetovni prvak je danes pokazal zobe. Bil je v skupni, ki je narekovala ritem v ospredju valovitega zadnjega dela etape, potem pa v vse močnejšem dežju napadel in se otresel tekmecev. Do konca si je prikolesaril 15 sekund pred Američanom Brandonom McNultyjem (UAE Emirates), še osem sekund več pa je zaostala skupina z rožnato majico. Portugalec Almeida je tako brez večjih težav ubranil vodstvo v seštevku, kjer sta mu zdaj najbližje Nizozemec Wilco Kelderman (Sunweb) s 34 sekundami zaostanka ter njegov rojak Pello Bilbao (Bahrain McLaren) s 43.

Foto: Reuters

Končno je le dočakal zmago

"Presrečen sem. Končno, poskušal sem že, odkar smo oživili sezono. Strade Bianche, San Remo, Tour - povsod sem bil blizu, na odru, zmage pa ni bilo. Nanjo sem čakal od lanskega Toura, kar je precej daleč," se je po zmagi veselil Slovak in dodal: "Počasi sem se že sprijaznil s tem, da ne bom zmagal. A zdaj sem to naredil v svojem slogu, pošteno sem si jo prigaral in poskrbel za 'show'. To je nekaj posebnega."

Sagan je z današnjo etapno zmago sploh prvič v karieri prišel do takšnega uspeha na Giru, obenem pa postavil še en mejnik v bogati karieri. Ta zmaga, sicer že 114. etapna v karieri, je namreč pomenila, da se je kot stoti kolesar v zgodovini vpisal na seznam tekmovalcev, ki so dobili vsaj eno etapo na vseh treh največjih dirkah. Slovak ima ob današnji z Gira še 12 etapnih zmag na Touru in štiri na Vuelti.

"Moja ekipa je spet opravila odlično delo. Na koncu sem skušal napasti, a sem se zadovoljil bonusom na cilju. Kakorkoli, dan je bil zelo uspešen," pa je menil rožnati Portugalec.

Slovenska predstavnika na Giru, člana ekipe Bahrain-McLaren, sta danes etapo končala na 47. (Domen Novak) in 111. mestu (Jan Tratnik). Skupno pa je v boljšem položaju slednji, je na 71. mestu (+ 1:02:58), medtem ko je Novak (+ 1:31:45) 102.

V sredo bo na sporedu 11. etapa od Porta Sant'Elpidia do Riminija, dolga 182 km.

Izidi, 10. etapa (Lanciano - Tortoreto, 177 km):

1. Peter Sagan (Slk/Bora-Hansgrohe) 4:01:56

2. Brandon McNulty (ZDA/UAE Emirates) + 0:19

3. Joao Almeida (Por/Deceuninck-Quickstep) 0:23

4. Ben Swift (VBr/Ineos)

5. Jai Hindley (Avs/Sunweb)

6. Rafal Majka (Pol/Bora-Hansgrohe)

7. Patrick Konrad (Avt/ Bora)

8. Wilco Kelderman (Niz/Sunweb)

9. Domenico Pozzovivo (Ita/NTT)

10. Pello Bilbao (Špa/Bahrain McLaren) vsi isti čas

...

47. Domen Novak (Slo/Bahrain-McLaren) 12:27

111. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-McLaren) 20:51

Skupno:

1. Joao Almeida (Por/Deceuninck-Quickstep) 39:38:05

2. Wilco Kelderman (Niz/Sunweb) + 0:34

3. Pello Bilbao (Špa/Bahrain McLaren) 0:43

4. Domenico Pozzovivo (Ita/NTT) 0:57

5. Vincenzo Nibali (Ita/Trek-Segafredo) 1:01

6. Patrick Konrad (Avt/Bora-Hansgrohe) 1:15

7. Jai Hindley (Avs/Sunweb) 1:19

8. Rafal Majka (Pol/Bora-Hansgrohe) 1:21

9. Fausto Masnada (Ita/CCC) 1:36

10. Hermann Pernsteiner (Avt/Bahrain McLaren) 1:52

...

71. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-McLaren) 1:02:58

102. Domen Novak (Slo/Bahrain-McLaren) 1:31:45