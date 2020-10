Po grozljivem padcu se je zgodilo tole #video

Enodnevna belgijska dirka Scheldeprijs (Velika nagrada Šelde), ki se je razpletla z zmago Avstralca Caleba Ewana (Lotto Soudal) in diskvalifikacijo Nemca Pascala Ackermanna (Bora-Hansgrohe), žal pa tudi grozljivim padcem norveškega kolesarja Augusta Jensena (Riwal Securitas), je pokazala tudi na človeško plat kolesarske karavane, ki so jo opazili mnogi in danes veselo kroži po spletu.

Kolesar ekipe BORA - hansgrohe Rüdiger Selig se je po grdem padcu Norvežana Augusta Jensena iz ekipe Riwal Securitas takoj ustavil in sestopil s kolesa, stekel do nesrečnika, da bi preveril, kakšno je njegovo stanje, in ga prijel za roko. Mnogi so njegovo dejanje videli kot izredno dejanje prijateljstva in človekoljubja.

This. Rival teams but all in this together. @RudiSelig 👏 Really hope August Jensen is okay. https://t.co/uNo3n6EDBC — Mikkel Condé v2.0 (@mrconde) October 14, 2020

Klasse actie van Rudiger Selig. Twijfelt geen seconde om de gevallen renner van Riwal te helpen. 👏 #scheldeprijs pic.twitter.com/iZpPLiczkU — Maxim Horssels (@Horssels) October 14, 2020

Padec Norvežana je z nenadno menjavo smeri v šprintu najbrž povzročil nemški šprinter pri Bori Pascal Ackermann, ki je v cilj 108. izvedbe dirke Velika nagrada Šelde pripeljal kot drugi, a so ga sodniki naknadno diskvalificirali.

Po poročanju norveških medijev, naj bi jo Jensen glede na videno dokaj dobro odnesel, saj je kmalu po padcu prišel k zavesti in bil sposoben tudi pogovora z direktorjem svoje ekipe. "Kaže, da ni nič zlomljenega, bo pa August potreboval nekaj dni, da pride k sebi," je za medij VG povedal športni direktor ekipe Riwal Securitas Michael Skelde.

Slovenska predstavnika Luka Mezgec (Mitchelton Scott) in Luka Pibernik (Bahrain McLaren) nista bila v ospredju, prvi je dirko končal na 27. mestu s petimi sekundami zaostanka za zmagovalcem, drugi pa je bil 142.

