Giro je moral zapustiti, naslednja dva testa negativna

Michale Matthews je bil na prosti dan, 10. oktobra, testiran na novi koronavirus, kakor vsa karavana Gira. Rezultat je bil pozitiven, kar je pomenilo, da mora Avstralec nemudoma zapustiti italijansko tritedensko dirko.

Pri njegovi ekipi Team Sunweb so ga že naslednji dan znova testirali, tokrat pa je bil rezultat negativen. Opraviti je moral še enega, da se je tehtnica nagnila na eno stran. Tudi tretji test je pokazal, da ni pozitiven na koronavirus.

"To ne pomeni, da je bil ponedeljkov razultat napačen," poudarjajo pri Sunwebu, a dodajajo, da so veseli, da se Matthews odlično počuti in nima nikakršnih znakov bolezni.

UCI zahteval dodatna, predhodna testiranja

Na Giru je v zadnjih dneh ogromno govora o slabi organizaciji Italijanov, ki so kolesarje v hotelih združili s spremljevalnim osebjem dirke. Kolesarji tako sploh niso bili v svojem balončku kot, na primer, na Touru.

Že kar nekaj kolesarjev je zaradi okužb moralo zapustiti Giro, celo dve ekipi - Jumbo Visma in Mitchelton Scott.

Bodo karavano varno pripeljali v Milano, kjer je 25. oktobra predviden cilj Gira? Foto: EF Pro Cycling

Ker so kolesarji izpostavili nepravilnosti organizatorja - nekatere ekipe so celo predlagale, da bi Giro predčasno končali to nedeljo -, so se pri UCI odločili za predhodno testiranje vseh udeležencev dirke. Ponovno bi moralo biti v ponedeljek, na prosti dan, a so nove teste izpeljali že včeraj in danes.

"Pri UCI nazorno spremljamo zdravstveni položaj na Giru. Po osmih pozitivnih rezultatih se je organizator na našo pobudo in pobudo ekip strinjal, da se v četrtek in petek opravi nova testiranja," poudarjajo pri UCI.

Rezultati bodo verjetno znani v soboto zjutraj ali danes zvečer. Jasno pa je, da bodo imeli organizatorji ogromno dela, če bodo želeli karavano 25. oktobra pripeljati v Milano, kjer je predviden cilj Gira.