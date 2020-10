Mohorič bi rad nadaljeval, kar je začel leta 2017

Ob Primožu Rogliču, ki bo žel največ pozornosti na Vuelti, bosta slovenske barve na španskih tleh branila še Matej Mohorič in Grega Bole, ki bosta nastopila za Bahrain McLaren. Prvi bi rad prišel do druge etapne zmage na Dirki po Španiji.

Bahrain McLaren je v Španijo pripotoval s kapetanom Woutom Poelsem, ki se spogleduje z dobro uvrstitvijo v skupnem seštevku. Ob sebi bo imel dobre pomočnike, mednje spadata tudi Matej Mohorič in Grega Bole. Slednji bo lahko unovčil bogate izkušnje, saj bo to že njegov 11. štart na največjih treh dirkah na svetu.

"Vuelta bo težak preizkus, sploh zaradi prisotnosti covid-19. Naš primarni cilj bo, da bodo vsi kolesarji in spremno osebje ostali zdravi. Na sam potek dirke bodo vplivale tudi nižje temperature, veter in dež, ki je tradicionalno v zdajšnjem letnem času prisoten v tem delu Španije. Kljub vsem izzivom bomo poskušali iz vsega izvleči največ. Na dirki je naš cilj nuditi podporo Woutu. Kljub vsem restrikcijam in zgoščenemu koledarju smo sestavili dobro ekipo, da bo res tako," je pred štartom v Irunu dejal eden od športnih direktorjev pri Bahrain McLarnu Gorazd Štangelj.

"Matej vzame priložnost, ki se mu ponudi"

Slovenski strokovnjak se zaveda, da bodo morali biti kolesarji na preži že od začetka. V prvih treh dneh bo namreč že šlo na polno, saj so na sporedu zelo razgibane trase, tudi s ciljem v klanec.

Gorazd Štangelj verjame, da lahko Matej Mohorič prikolesari do etapne zmage. Foto: Vid Ponikvar

"Prve tri etape bodo težke. Zelo malo prostora za alternativne strategije bo. A se bo dirka kasneje bolj odprla in drugi kolesarji bodo imeli priložnost, da pokažejo svojo moč," je dejal Štangelj in s tem mislil tudi Mohoriča: "Matej vzame priložnost, ki se mu ponudi. Na vsaki dirki. In verjamem, da bo tudi tu našel svoj prostor. Buitrago je velik talent in veseli nas, ko ga bomo gledali na delu na klancih. Za Daviesa in Williamsa bo to dirka po daljšem času. Inkelaar je v Belgiji pokazal zelo dobro predstavo. Enako priložnost bo imel tudi na Vuelti. Wright je eden od najbolj nadarjenih kolesarjev v naši ekipi. Tudi zanj bosta ena ali dve etapi, v katerih bo lahko pokazal svoj potencial."

"Moj cilj je zmagati vsaj eno etapo"

Mohorič je pokazal, da je v odločilni formi na belgijski klasiki Liege-Bastogne-Liege, ko se je v zaključku odlepil od glavnine in prikolesaril vse do vodilne četverice Primož Roglič, Tadej Pogačar, Marc Hirschi in Julian Alaphilippe, za zaključni napad pa mu je zmanjkalo moči, a je kljub vsemu osvojil odlično četrto mesto. Na Vuelti se je že veselil etapne zmage. Leta 2017 mu je to uspelo v sedmi, ravninski etapi, dolgi kar 207 kilometrov.

Že v prvem tednu sta mu dve etapi pisani na kožo. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Moj cilj je zmagati vsaj eno etapo. Nekaj etap je, ki bi mi lahko ustrezale. Druga in peta v prvem tednu. Na Liege-Bastogne-Liege sem se dobro počutil in sem zelo motiviran, da pridem na Vuelti do dobrega rezultata," je optimističen Mohorič, ki bi lahko na Vuelti ob Rogliču ime Slovenije spet ponesel v višave.