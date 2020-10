Američan se vrača v oranžno gnezdo

Vodstvo slovenskih prvakov je bilo prejšnje leto zelo zadovoljno s predstavami 25-letnega libera in ker se je ponudila priložnost, da ga pripeljejo nazaj pod svoje okrilje, so to tudi izkoristili. Dagostin je po dveh mescih zapustil Frankfurt in se vrnil v slovensko prestolnico.

''Po predčasno končani lanski sezoni zaradi koronavirusa sem upal, da bom imel možnost ostati v Ljubljani še vsaj kakšno leto. Čeprav sem podpisal pogodbo v Nemčiji, sem vedel, da ko se je ponudila priložnost za vrnitev, da jo moram zagrabiti. Sploh če vzamem v obzir, da je letošnja ekipa ACH-ja sestavljena iz vseh pravih členov, da lahko nastopa konsistentno v ligi MEVZA, državnem prvenstvu in prav tako v ligi prvakov. Pripravljen sem, da pomagam ekipi na sprejemu in v obrambi ter prispevam svoj delež k uspehom tudi letos. Vesel sem, da sem nazaj v Ljubljani in upam, da bomo lahko končali, kar smo začeli že lani,'' je ob povratku dejal ameriški libero.

Prihod Američana pomeni odhod Žige Kumerja, ki bo svojo kariero nadaljeval v Črnučah v 1 B slovenski ligi, Dagostino pa se bo za uvrstitev v prvo sedmerko pri ACH Volleyju kosal s slovenskim reprezentantom Urbanom Tomanom.

Preberite še: