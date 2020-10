V Tivoliju brez presenečenja: ACH Volley ustavil Gasparinija in druščino #foto

V vročem obračunu 6. kroga 1. DOL so bili odbojkarji ACH Volley v Tivoliju s 3:1 v nizih boljši od Calcita Volleyja, ki je pred sezono sestavil zelo močno zasedbo. Oranžni zmaji so zdaj sami na vrhu lestvice, na drugo mesto pa se je povzpel Merkur Maribor. Kamničani so padli na tretje mesto.

Ljubljančani in Kamničani so letos sestavili spoštovanja vredni ekipi in njihovi navijači so komaj čakali na njihovo prvo medsebojno tekmo. Ta sicer ni bila posebej kakovostna, obe ekipi imata še precej rezerv, bila pa je zanimiva in polna preobratov. Odločale so malenkosti, gostitelji so bili predvsem bolj zbrani v zaključkih nizov, kar jim je prineslo prestižno zmago.

Obe ekipi sta pokazali veliko željo, a storili tudi precej napak. Na začetku so imeli pobudo Kamničani, vodili do izida 14:17, nato pa so jih domači predvsem po zaslugi servisov Gregorja Ropreta in Jureta Okrogliča prehiteli, povedli so z 19:18. Z odličnim izvajanjem začetnih udarcev je nadaljeval Božidar Vučićević, ki je z dvema asoma tudi končal niz.

Tudi drugi niz so bolje odprli gostje, povedli so s 6:2, s servisi Mitje Gasparija in bloki pa tudi 15:8. Prednost so zanesljivo obdržali do konca, a z dobro igro na začetku tretjega niza niso nadaljevali. Tekmec jim je ušel, vodil za pet točk, toda ob koncu se je Calcit bližal, prišel do izida 23:22, toda do preobrata vendarle ni prišlo.

Fotogalerija s tekme v Tivoliju (foto: Matic Klanšek Velej / Sportida):

Podoben potek je imel četrti niz, pred končnico so imeli Kamničani celo minimalno prednost, toda Vučićević je prednost vrnil na stran Ljubljančanov, z blokom pa je izenačeno tekmo končal Iranec v domači vrsti Amir Hossein Toukteh. V ljubljanski vrsti se je z 21 točkami izkazal Matej Kök, še točko več je na drugi strani dosegel Gasparini, ki je v statistiko vpisal tudi štiri ase.

Na drugi sobotni tekmi je Krka presenetila Salonit in zabeležila svoji prvi točki v sezoni. V prvem nizu je izkoristila nerazpoloženost primorskih igralcev, ki so najbrž že pred tekmo vknjižili točke, in jih povsem nadigrala. Ko so Kanalci dobili naslednja dva izenačena niza, je bilo videti, da bodo stvari prišle na svoje mesto, toda Krka se je vrnila v igro, na koncu pa prišla do presenetljive zmage. Predvsem po zaslugi odličnega bloka.

Z 31 točkami je bil pri Novomeščanih najučinkovitejši Sergej Drobnič, Zlatko Pulko jih je dosegel 20, za Salonit sta jih 21 prispevala Fran Peterlin in Matic Vrtovec.

Že v četrtek je Maribor v zanimivem štajerskem derbiju slavil v Hočah.

1. DOL, moški, 6. krog: Četrtek, 15. oktober:

Hoče : Merkur Maribor 0:3 (-16, -23, -22)

Pušnik in Pesti 10; Možič 16, Ikhbayri 15 Sobota, 17. oktober:

Krka : Salonit Anhovo 3:2 (16, -23, -21, 20, 16)

Drobnič 31, Pulko 20, Erpič 15; Peterlin in Vrtovec 21



ACH Volley : Calcit Volley 3:1 (20, -18, 23, 25)

Kök 20, Okroglič in Vučičević 13; Gasparini 22, Kos in Štalekar 12 Sreda, 4. november:

20.00 Panvita Pomgrad - Hiša na kolesih Triglav