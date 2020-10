Mašina je ogreta: Maribor skočil na vrh!

Odbojkarji Merkurja Maribora bodo po četrtkovi zmagi na prvi tekmi 5. kroga 1. DOL vsaj do sobote vodilna ekipa slovenskega državnega prvenstva. Pred domačimi gledalci so s 3:1 ugnali v tej sezoni izjemni nevarni Salonit in vknjižili še tretjo zaporedno zmago. Pri Štajercih je z 21 točkami blestel mladi Rok Možič, 16 jih je dodal še najboljši strelec lige Libanonec Ahmed Ikhbayri, pri Salonitu pa je bil najbolj razpoložen Matic Vrtovec s 15 točkami.

V uvodnem nizu so imeli rahlo pobudo gostje s Primorske, ki so že pred polovico ušli na tri točke, a so gostitelji na 16:16 še izenačil. V nadaljevanju gostje. se Mariborčani po vnovičnem zaostanku za tri točke še približali na 20:21 in 21:22, v končnici pa so bili bolj zbrani

V drugem nizu se je igra Salonita ustavila. V uvodu je vse kazalo na uspešno nadaljevanje, a so Mariborčani strnili svoje vrste in prevzelo pobudo. Zaostanek s 5:8 so spremenili v vodstvo 10:9 in 15:10. Gostje so lovili priključek in se dvakrat približali na točko, nazadnje pri 22:21, a v končnici je prvo zaključno žogo izkoristil Jan Mulec.

V nadaljevanju so kraljevali domači. V tretjem nizu so povedli s 7:1, pri vodstvu z 12:3 pa je bilo jasno, kako se bo razpletlo. Podobno je bilo v četrtem nizu, kjer so se gostje po zaostanku s 6:2 približali na 8:7, z novo serijo pa so Mariborčani povedli s 16:9 in počasi že začeli slaviti. Najboljši posameznik tekme je bil Rok Možič, ki je dosegel kar 21 točk.

V soboto bodo na sporedu še tri tekme. Hiša na kolesih v Kranju pričakuje Hoče, Krka bo prve točke skušala ujeti v Tivoliju, Calcit pa bo doma pričakal Panvito.

1. DOL, moški, 5. krog: Četrtek, 8. oktober:

Merkur Maribor : Salonit Anhovo 3:1 (-22, 22, 12, 16)

Možil 21, Ikhbayri 16; Vrtovec 15, Peterlin 12 Sobota, 10. oktober:

17.00 Hiša na kolesih - Hoče

18.00 ACH Volley - Krka

20.00 Calcit Volley - Panvita Pomgrad