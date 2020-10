Beovićeva: Aktivno okužen je en odstotek prebivalcev

Napovedi za naslednjih nekaj tednov niso optimistične. Tudi v primeru, če bodo sprejeti ukrepi res učinkoviti, lahko v drugem tednu novembra pričakujemo med 480 in 680 bolnikov v bolnišnicah, od tega med 80 do celo 190 bolnikov na intenzivnih oddelkih, je povedala vodja strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 Bojana Beović.

Z današnjim dneh je v Sloveniji razglašena 30-dnevno epidemija covida-19. Vlada je na današnji seji sprejela nove omejitve, med drugim je povsod po državi, v vseh regijah, tudi oranžnih, s torkom prepovedala vse prireditve, verske obrede z verniki, poroke in druga druženja, tudi sicer je druženje omejeno na šest ljudi.

Prav tako bo od jutri med 21. in 6. uro prepovedano gibanje na prostem, razen nujnih opravkov, kot denimo odhod na delo ali z dela, je dejal minister za notranje zadeve Aleš Hojs.

"Okužen je vsak stoti prebivalec"

Kot je na popoldanski novinarski konferenci dejala vodja strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje Bojana Beović, imamo izjemen porast okuženih, po številu novookuženih v zadnjih 14 dneh se bližamo najbolj obremenjenim državam v Evropi.

Zelo zaskrbljujoče je tudi, da je pozitiven velik delež testiranih. Na podlagi deleža pozitivnih testov ocenjujemo, da je okužen vsak stoti prebivalec, torej en odstotek. "Pri tem si lahko predstavljamo, kolikšna je verjetnost, da okuženo osebo tudi srečamo," je dejala.

"Pri tej bolezni nas ne skrbi najbolj to, koliko je okuženih, ampak ko se pri tako velikem številu okuženih povečuje število tistih, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje," je dejala.

Še večji problem nastane, ko raste število tistih, ki potrebujejo pomoč pri dihanju oziroma so priklopljeni na aparature, pravi. Trenutno je na intenzivnem oddelku 60 bolnikov, dva sta taka, ki potrebujeta tako imenovano zunajtelesno oksigenacijo, je povedala.

Kot je še dodala, je bilo slovensko zdravstvo že pred epidemijo preobremenjeno. To pomeni, da ne moremo več opraviti vsega dela in moramo razmišljati, kateri bolnik ima prednost, je dejala. "To pomeni, da nekateri več ne bomo mogli priti do zdravnika, ko ga bomo rabili.

V drugem tednu novembra lahko pričakujemo do 190 oseb na intenzivnih oddelkih

"Čeprav so številke zaenkrat še obvladljive, napovedi za naslednjih nekaj tednov niso ravno optimistične," je dejala. "Tudi v primeru, če bodo nedavno sprejeti ukrepi res učinkoviti in se bo krivulja obrnila navzdol, lahko v drugem tednu novembra pričakujemo nekje med 480 in 680 bolnikov, ki bodo potrebovali bolnišnično oskrbo in od tega med 80 pa tja do celo 190 takih, ki bodo potrebovali oddelke za intenzivno zdravljenje, se pravi različne oblike umetnega predihavanja in podobne ukrepe".

Seveda samo v primeru, da bodo ukrepi prijeli, poudarja.

Preberite še: