Po razglasitvi epidemije aktiviran državni načrt zaščite in reševanja

Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je po tistem, ko je vlada v nedeljo zvečer izdala odlok o razglasitvi epidemije bolezni covid-19 za vso državo, danes zjutraj izdal sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja. Ta omogoča, da poleg zdravstvenih in drugih služb država uporabi tudi sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč.

Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, bo ministrstvo za zdravje izdajalo strokovna priporočila in o njih tekoče obveščalo Civilno zaščito, ta pa bo zagotovila potrebno število strokovnih sodelavcev, ki bodo zagotavljali ustrezen operativen odziv glede na razvoj razmer in potrebe po zaščiti, reševanju in pomoči ter podporo poveljnikom in štabom Civilne zaščite, piše STA.

Ukrepi se bodo sprejemali posamično

Vsi organi, ki so določeni v državnem načrtu zaščite in reševanja ob pojavu epidemije nalezljive bolezni pri ljudeh, so v skladu z omenjenim načrtom dolžni izvajati aktivnosti ter upravi za zaščito in reševanje vsak dan do 17. ure posredovati poročilo o razmerah, aktivnostih in izvedenih ukrepih.

Z aktiviranjem državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije nalezljive bolezni pri ljudeh so aktivirani tudi načrti zaščite in reševanja na ravni regij in občin, izpostave in regijski štabi pa izvajajo naloge v regijah ter morajo o tem prav tako dnevno poročati vodstvu uprave.

Vlada je na nedeljski dopisni seji z današnjim dnem v Sloveniji razglasila 30-dnevno epidemijo bolezni covid-19. Po besedah vladnega govorca Jelka Kacina razglasitev za zdaj pomeni le, da se aktivira državni načrt Civilne zaščite, medtem ko v veljavi še naprej ostajajo isti ukrepi. Tudi primorsko-notranjska, goriška in obalno-kraška statistična regija ostajajo na oranžnem seznamu.

Tudi premier Janez Janša je ponoči tvitnil, da morajo biti vsi preostali ukrepi – razen aktivacije Civilne zaščite – sprejeti posamično, "kar se bo dogajalo sorazmerno potrebam od danes naprej". Po Kacinovih besedah je tako sprejetje kakšnega novega ukrepa pričakovati danes, začel pa bi lahko veljati v torek ali sredo, še navaja STA.